Κρήτη: Διάσωση 84 μεταναστών σε δύο επιχειρήσεις του Λιμενικού νότια του νησιού

Συνολικά 84 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης. Οι δύο λέμβοι εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένα εναέρια μέσα της Frontex σε απόσταση 20 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων και 45 ναυτικών μιλίων νότια της Αγίας Γαλήνης αντίστοιχα. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικά πλοία του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα δύο λιμάνια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνολικά 84 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης.
  • Στην πρώτη επιχείρηση, λέμβος με περίπου 50 αλλοδαπούς εντοπίστηκε νότια των Καλών Λιμένων και οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι.
  • Στη δεύτερη επιχείρηση νότια της Αγίας Γαλήνης, περισυνελέγησαν ακόμη 34 άτομα και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της περιοχής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνολικά 84 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης.

Οι επιχειρήσεις συντονίστηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ενώ για τον εντοπισμό των δύο λέμβων αξιοποιήθηκαν μη επανδρωμένα εναέρια μέσα της Frontex.

Εντοπισμός λέμβου νότια των Καλών Λιμένων

Η πρώτη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (22/10), όταν μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 50 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, σε απόσταση 20 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στην περιοχή επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες.

Δεύτερη διάσωση νότια της Αγίας Γαλήνης

Σε δεύτερη επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex. Στο σκάφος επέβαιναν περίπου 34 αλλοδαποί, ενώ το σημείο εντοπισμού βρισκόταν σε απόσταση 45 ναυτικών μιλίων νότια της Αγίας Γαλήνης.

Η περισυλλογή των επιβαινόντων πραγματοποιήθηκε από περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος και ακολούθησε η μεταφορά τους στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης επιχείρησης, στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.

 

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