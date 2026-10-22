Κρήτη: Διάσωση 84 μεταναστών σε δύο επιχειρήσεις του Λιμενικού νότια του νησιού

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Συνολικά 84 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης.

Οι επιχειρήσεις συντονίστηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ενώ για τον εντοπισμό των δύο λέμβων αξιοποιήθηκαν μη επανδρωμένα εναέρια μέσα της Frontex.

Εντοπισμός λέμβου νότια των Καλών Λιμένων

Η πρώτη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (22/10), όταν μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 50 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, σε απόσταση 20 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στην περιοχή επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες.

Δεύτερη διάσωση νότια της Αγίας Γαλήνης

Σε δεύτερη επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex. Στο σκάφος επέβαιναν περίπου 34 αλλοδαποί, ενώ το σημείο εντοπισμού βρισκόταν σε απόσταση 45 ναυτικών μιλίων νότια της Αγίας Γαλήνης.

Η περισυλλογή των επιβαινόντων πραγματοποιήθηκε από περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος και ακολούθησε η μεταφορά τους στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης επιχείρησης, στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.