Μόνιμο πρόβλημα το παρκάρισμα μπροστά σε στάσεις λεωφορείου στο Περιστέρι – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Ένα μόνιμο πρόβλημα με παράνομα παρκαρισμένα αυτοκίνητα μπροστά από στάση λεωφορείου στο Περιστέρι, επί της οδού Δωδεκανήσου 86, αναδεικνύει καταγγελία αναγνώστη με σχετικό φωτογραφικό υλικό. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, η κατάσταση αυτή παρατηρείται καθημερινά από τις πρωινές ώρες, ενώ καταγγέλλεται παράλληλα η παντελής απουσία της Τροχαίας από το σημείο παρά τις σχετικές κλήσεις

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Περιστέρι, Παρκάρισμα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα μόνιμο πρόβλημα αναδεικνύει αναγνώστης στο Περιστέρι, όπου ΙΧ αυτοκίνητα παρκάρουν σε παράνομη θέση μπροστά από στάση λεωφορείου.
  • Σύμφωνα με τον αναγνώστη, συνέχεια υπάρχουν παράνομα σταθμευμένα οχήματα μπροστά από τη στάση, επί της Δωδεκανήσου 86, ήδη από το πρωί.
  • Τροχαία δεν υπάρχει πουθενά, ενώ ο αναγνώστης τονίζει πως και να την καλέσεις, απλώς δεν έρχεται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μόνιμο πρόβλημα αποτελεί στο Περιστέρι το παρκάρισμα οχημάτων μπροστρά από στάσεις λεωφορείου.

Σε φωτογραφία που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr, φαίνεται ένα ΙΧ αυτοκίνητο που έχει παρκάρει εμφανώς σε παράνομη θέση μπροστά από στάση λεωφορείου. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το περιστατικό δεν αποτελεί μία εξαίρεση, αλλά μόνιμο πρόβλημα, καθώς συνέχεια υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα μπροστά από τη στάση, επί της Δωδεκανήσου 86.

Το θέμα όμως δεν σταματά εκεί. Όπως τονίζει ο αναγνώστης του enikos.gr, η Τροχαία δεν υπάρχει πουθενά. «Ούτε για δείγμα», υπογραμμίζει.

Δείτε τη φωτογραφία:

Περιστέρι, Παρκάρισμα

 

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