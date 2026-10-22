Μόνιμο πρόβλημα το παρκάρισμα μπροστά σε στάσεις λεωφορείου στο Περιστέρι – ΦΩΤΟ αναγνώστη

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Μόνιμο πρόβλημα αποτελεί στο Περιστέρι το παρκάρισμα οχημάτων μπροστρά από στάσεις λεωφορείου.

Σε φωτογραφία που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr, φαίνεται ένα ΙΧ αυτοκίνητο που έχει παρκάρει εμφανώς σε παράνομη θέση μπροστά από στάση λεωφορείου. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το περιστατικό δεν αποτελεί μία εξαίρεση, αλλά μόνιμο πρόβλημα, καθώς συνέχεια υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα μπροστά από τη στάση, επί της Δωδεκανήσου 86.

Το θέμα όμως δεν σταματά εκεί. Όπως τονίζει ο αναγνώστης του enikos.gr, η Τροχαία δεν υπάρχει πουθενά. «Ούτε για δείγμα», υπογραμμίζει.

Δείτε τη φωτογραφία: