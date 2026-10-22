Νίκος Ορφανός: «Με τη σύζυγό μου κάναμε σχεδόν ταυτόχρονα πρόταση γάμου ο ένας στον άλλον»

Ο Νίκος Ορφανός περιέγραψε στο «Στούντιο 4» πώς αποφάσισαν με τη σύζυγό του, Αντιγόνη Παφίλη, να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου, κάνοντας σχεδόν ταυτόχρονα πρόταση γάμου ο ένας στον άλλον στη κουπαστή ενός πλοίου. 

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Νίκος Ορφανός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Καλεσμένος στο «Στούντιο 4» βρέθηκε ο Νίκος Ορφανός, ο οποίος περιέγραψε το πώς αποφάσισαν με τη σύζυγό του, Αντιγόνη Παφίλη, να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου.
  • «Με τη σύζυγό μου κάναμε σχεδόν ταυτόχρονα πρόταση γάμου ο ένας στον άλλον», αποκάλυψε ο ηθοποιός, περιγράφοντας τη στιγμή που το συζήτησαν στη κουπαστή του πλοίου από Σαντορίνη προς Ηράκλειο.
  • Η τελετή έγινε στην Κρήτη με μόλις οκτώ καλεσμένους, με τον ίδιο να αναφέρει: «Το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ, μας άρεσε. Έτσι αληθινά, χωρίς πολλές φασαρίες».

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Τον Νίκο Ορφανό φιλοξένησαν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στο «Στούντιο 4», η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος. Ο επιτυχημένος ηθοποιός, ανάμεσα σε άλλα στη συνέντευξή του, περιέγραψε και το πώς αποφάσισαν με τη σύζυγό του, Αντιγόνη Παφίλη, να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου.

«Με τη σύζυγό μου κάναμε σχεδόν ταυτόχρονα πρόταση γάμου ο ένας στον άλλον», ανέφερε στην αρχή ο Νίκος Ορφανός.

Αμέσως μετά, ο αγαπημένος καλλιτέχνης εξήγησε: «Ήμασταν στη κουπαστή του πλοίου από Σαντορίνη προς Ηράκλειο και μου λέει η Αντιγόνη: “Να σου πω, πώς σου φαίνεται; Δεν παντρευόμαστε;”. Λέω: “Α, ωραία ιδέα. Πότε όμως; Πού να παντρευτούμε;”. Μου απαντάει, στην Κρήτη. Την ρώτησα αν προλαβαίνουμε, γιατί ήταν 30 Ιουλίου και 16 Αυγούστου επιστρέφαμε. Και 1η με 15 Αυγούστου δεν γίνονται γάμοι, γιατί είναι η Κοίμηση της Θεοτόκου».

«Τέλος πάντων προλάβαμε, πρέπει να ήταν ο πρώτος γάμος που έχει γίνει στην Κρήτη με οχτώ καλεσμένους. Στον γάμο μας ήταν οι κουμπάροι μας, η μάνα μου, τα πεθερικά μου, η αδελφή της Αντιγόνης και ο παπάς, αυτοί. Δεν το είπαμε σε κανέναν. Το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ, μας άρεσε. Έτσι αληθινά, χωρίς πολλές φασαρίες», συνέχισε στη συνέντευξή του ο Νίκος Ορφανός.

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