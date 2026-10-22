Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Τζον Κόντσαρ για δύο χρόνια – Εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για έναν μήνα ο Ντόρσεϊ

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Δύο σημαντικές αποφάσεις ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, επισημοποιώντας την απόκτηση του Τζον Κόντσαρ με διετές συμβόλαιο και γνωστοποιώντας παράλληλα την ποινή αποκλεισμού του Τάιλερ Ντόρσεϊ από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας για έναν μήνα, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.

Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ θα ενισχύσει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, έχοντας ολοκληρώσει επτά χρόνια παρουσίας στο NBA, όπου αγωνίστηκε με τους Μέμφις Γκρίζλις και τους Γιούτα Τζαζ.

Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» για τη μεταγραφή του αναφέρει: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του John Konchar. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο διετούς διάρκειας».

Η καριέρα και τα στατιστικά του Τζον Κόντσαρ

Ο Τζον Κόντσαρ γεννήθηκε στις 22 Μαρτίου 1996 στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ύψος 1,96 μ. και αγωνίζεται στη θέση του γκαρντ.

Από το 2015 έως το 2019 φοίτησε στο Purdue Fort Wayne, προτού ξεκινήσει την επαγγελματική του πορεία στους Μέμφις Γκρίζλις, στους οποίους παρέμεινε από το 2019 έως το 2026. Την περίοδο 2019-2020 αγωνίστηκε επίσης στους Μέμφις Χαστλ, ενώ το 2026 φόρεσε τη φανέλα των Γιούτα Τζαζ.

Την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής κατέγραψε 30 συμμετοχές με τους Γκρίζλις, έχοντας κατά μέσο όρο 3,2 πόντους, 3,1 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά αγώνα.

Στη συνέχεια, με τη Γιούτα αγωνίστηκε σε 26 αναμετρήσεις, σημειώνοντας 5,9 πόντους, 5,7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

Ολυμπιακός: Έναν μήνα εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων ο Τάιλερ Ντόρσεϊ

Την ίδια ώρα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόφασή της για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, επιβάλλοντας στον διεθνή γκαρντ ποινή αποκλεισμού από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας για έναν μήνα.

Η απόφαση αφορά το πειθαρχικό παράπτωμα της 14ης Οκτωβρίου, για το οποίο η διοίκηση των «ερυθρόλευκων» εξέτασε την υπόθεση πριν καταλήξει στη συγκεκριμένη κύρωση.

Είχε προηγηθεί δημόσια τοποθέτηση του Ελληνοαμερικανού καλαθοσφαιριστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της οποίας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη διαχείρισή του από την ομάδα και τη μείωση του χρόνου συμμετοχής του.

Με την επίσημη ανακοίνωσή της, η πειραϊκή ΚΑΕ γνωστοποίησε τη διάρκεια της ποινής που επιβλήθηκε στον Ντόρσεϊ.

«Η ΚΑΕ ενημερώνει ότι ο καλαθοσφαιριστής Tyler Dorsey θα παραμείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας για ένα μήνα, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος».