Παραμένουν οι κραδασμοί στη Γαλλία  – Αγοράζουν όπλα οι καταστηματάρχες για να προστατευτούν από τους βάνδαλους

Παραμένουν οι κραδασμοί στη Γαλλία με τους καταστηματάρχες σε μεγάλες πόλεις να αγοράζουν όπλα, προκειμένου να προστατευτούν από τυχόν επιθέσεις από τους βάνδαλους. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της χώρας, Εμμανουέλ Μακρόν έχει διατάξει τον περιορισμό των διαδηλώσεων για το Σάββατο και επιτρέπει τις κινητοποιήσεις μόνον για τα συνδικάτα.

Σε ένα παριζιάνικο κατάστημα οπλισμού, ο Ιβ Γκολέ έχει δει τις πωλήσεις του να δεκαπλασιάζονται μετά τις λεηλασίες του περασμένου Σαββατοκύριακου κατά τη διάρκεια των κοινωνικών ταραχών. Μπροστά στις διαδηλώσεις του ερχόμενου Σαββάτου, «οι καταστηματάρχες οπλίζονται επειδή φοβούνται πολύ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στο μεταξύ, το απόθεμά του από εκτοξευτές σφαιρών από καουτσούκ, έχει ήδη εξαντληθεί. Να σημειωθεί ότι στη Γαλλία οι εν λόγω εκτοξευτές είναι διαθέσιμοι προς αγορά χωρίς άδεια για ενήλικες.

Σε ένα άλλο κατάστημα πώλησης οπλισμού στην πρωτεύουσα, ο Μικέλ (σ.σ. το όνομα του έχει αλλάξει) αγόρασε σπρέι πιπεριού. «Είναι για την περίπτωση που πλιατσικολόγοι εισβάλουν στο κατάστημα», είπε αυτός ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος οπτικών κοντά στον σταθμό Γκαρ ντελ Εστ. «Είναι ένας τρόπος να έχεις κάποια μορφή άμυνας και το σπρέι πιπεριού χρησιμεύει για καθησυχασμό σε περίπτωση επίθεσης για βανδαλισμό», εξήγησε ο καταστηματάρχης.

Προστατεύουν τα καταστήματά τους

Στο μεταξύ, στη λεωφόρο Μαζέντα, η οποία συνδέει τον σταθμό Γκαρ ντελ Εστ με την Πλατεία Δημοκρατίας, και στήθηκε σκηνικό βίας το περασμένο Σάββατο, οι εργαζόμενοι σε καταστήματα προστατεύουν τις βιτρίνες με πάνελ από κόντρα πλακέ.

Ορισμένα από αυτά τα αυτοσχέδια προστατευτικά έχουν γίνει εργαλεία στήριξης για τους εμπόρους: αφίσες καλούν ανθρώπους να συμμετάσχουν σε μια ομάδα WhatsApp της γειτονιάς, κυρίως για να «αποτρέψουν διαρρήξεις», ενώ άλλοι τους προσκαλούν να συνεισφέρουν σε μια συγκέντρωση χρημάτων για τον «Αλί Χοσεϊν και τον κατεστραμμένο εξοπλισμό» μετά τη λεηλασία του καταστήματός του.

Πάντως, ακόμη και σήμερα στους πεζόδρομους παραμένουν τα σπασμένα τζάμια και τα άδεια φιαλίδια διαλύματος που χρησιμοποιούνται για το ξέπλυμα ματιών μετά από ρίψη δακρυγόνων. Κι αυτά βρίσκονται διάσπαρτα ανάμεσα σε πεσμένα φύλλα των αρχών του φθινοπώρου.

Απαγόρευση διαδηλώσεων σε Λυών και Μασσαλία

Με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι Αρχές σε Λυών και Μασσαλία έχουν απαγορεύσει τις διαδηλώσεις για το Σάββατο «για προφανείς λόγους ασφαλείας και διαθεσιμότητας των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας».

Ειδικά στη Μασσαλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και στο Μπους ντι Ρον (νότια) οι διαδηλώσεις θα είναι απαγορευμένες του Σάββατο. Επικαλούμενη «τις λεηλασίες, τις καταστροφές και τους βανδαλισμούς» που έλαβαν χώρα τον περασμένο Σαββατοκύριακο, η περιφέρεια της Μασσαλίας ανακοίνωσε επίσης σε ένα δελτίο Τύπου πως τα μέσα μεταφοράς θα αναστείλουν τα δρομολόγιά τους το Σάββατο στις 05.00 τοπική ώρα έως την Κυριακή στις 05.00 στην περιοχή της Μασσαλίας. Επιπλέον, η απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Μασσαλία που βρίσκεται σε ισχύ για τους ανήλικους στο κέντρο της πόλης και σε ορισμένες εμπορικές συνοικίες θα επεκταθεί στους ενήλικες για τις νύχτες από Σάββατο έως Κυριακή και από Κυριακή έως Δευτέρα.

Πάνω από 200 έχουν οδηγηθεί στη φυλακή

Στο μεταξύ, οι Γαλλικές αστυνομικές Αρχές έχουν οδηγήσει πάνω από 200 άτομα στη φυλακή για τα επεισόδια του Σαββατοκύριακου, όπως ενημέρωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν.

Τα γαλλικά δικαστήρια έχουν φυλακίσει 217 άτομα μετά την καταδίκη τους σε ταχείες δίκες (αυτόφωρα) που σχετίζονται με τις ταραχές του περασμένου Σαββατοκύριακου, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης, εξαίροντας την «ιδιαίτερα αυστηρή» ανταπόκριση της δικαστικής εξουσίας.

Μιλώντας έξω από τη φυλακή Φλερί-Μεροζίς (Fleury-Merogis) στα περίχωρα του Παρισιού, ο Ζεράλντ Νταρμανέν δήλωσε ότι από το Σάββατο έχουν προσαχθεί/κρατηθεί 2.700 άτομα. «Περισσότεροι από 1.000 από αυτούς έχουν εμφανιστεί στο δικαστήριο εκ των οποίων 217 άτομα έχουν φυλακιστεί… και ο αριθμός αυτός συνεχίζει να αυξάνεται σημαντικά», εξήγησε.

Τέλος, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι από τους 217 που οδηγήθηκαν στη φυλακή, «οι μισοί δεν είχαν ποινικό μητρώο», προσθέτοντας ότι «γενικά πρόκειται για άνδρες ηλικίας 18 έως 25 ετών».