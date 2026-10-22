Αμπελόκηποι: 33χρονος διακινούσε από ροζ κοκαΐνη και κεταμίνη μέχρι αναβολικά – Πάνω από 20.000 ευρώ το κέρδος – ΒΙΝΤΕΟ

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Στα χέρια των αρχών έπεσε ένας 33χρονος στους Αμπελόκηπους, ο οποίος φέρεται να διακινούσε ναρκωτικές ουσίες αλλά και αναβολικά, χρησιμοποιώντας ως βάση το σπίτι του στην περιοχή.

Η σύλληψή του έγινε το βράδυ της Δευτέρας, 19 Οκτωβρίου από αστυνομικούς του τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί είχαν συγκεντρώσει πληροφορίες για τη φερόμενη δραστηριότητά του και, μετά την έρευνα που ακολούθησε, προχώρησαν στη σύλληψή του.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη, βραδινές ώρες της 19-10-2026 στην περιοχή των Αμπελοκήπων, 33χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί κώδικα αντιντόπινγκ.

Στο πλαίσιο δράσεων του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του 33χρονου στην διακίνηση ναρκωτικών και αναβολικών ουσιών έχοντας ως ορμητήριο οικία στην περιοχή των Αμπελοκήπων, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Από έρευνα στην οικία και την κατοχή του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-45- γραμμ. ροζ κοκαΐνης,

-67- γραμμ. MDMA,

-116- γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

-12- γραμμ. κοκαΐνης,

-30- γραμμ. κεταμίνης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

-5- φαρμακευτικά δισκία,

-30- αμπούλες αναβολικών ουσιών και

πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Σημειώνεται ότι ο 33χρονος κατά τις αγοραπωλησίες χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένους όρους αναφερόμενος στις διάφορες ναρκωτικές ουσίες ενώ τηρούσε αρχείο με τιμοκατάλογο και οφειλές των αγοραστών.

Το οικονομικό όφελος του 33χρονου υπολογίζεται σε ποσό άνω των -20.000- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.