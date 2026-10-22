Σταμάτης Φασουλής: «Με επηρεάζει η κακή κριτική – Η αγάπη του κόσμου μού δίνει μεγάλο κουράγιο και ταλέντο»

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα, «Το Πρωινό», έκανε ο Σταμάτης Φασουλής. Ο καταξιωμένος ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας, μίλησε για την κακή κριτική, την αγάπη του κόσμου, και ανέφερε ότι θέλει να αφήσει την τελευταία του πνοή στη Ριτσώνα και όχι πάνω στη σκηνή.

Σε ερώτηση για το αν τον επηρεάζουν τα αρνητικά σχόλια και η κακή κριτική, ο Σταμάτης Φασουλής απάντησε στις δηλώσεις του πως: «Όπως όλους τους ανθρώπους. Δεν θα με επηρεάζει; Τι είμαι; Γαϊδούρι είμαι να μην με επηρεάζει; Βεβαίως με επηρεάζει. Όπως και η καλή κριτική, με κάνει να πετάω».

Ο καλλιτέχνης με την επιτυχημένη πορεία, σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, εξομολογήθηκε ότι: «Η αγάπη του κόσμου μου δίνει μεγάλο κουράγιο. Μου δίνει και ταλέντο. Ό,τι μου λείπει σε ταλέντο, μου το δίνει ο κόσμος. Νιώθω δικαιωμένος για όλη την αγάπη του κόσμου που εισπράττω».

Όταν η δημοσιογράφος ανέφερε πως πολλοί ηθοποιοί έχουν πει ότι θέλουν να αφήσουν την τελευταία τους πνοή πάνω στη σκηνή, ο Σταμάτης Φασουλής έκανε ξεκάθαρο ότι: «Εγώ λέω, να πάω να την αφήσω στη Ριτσώνα».