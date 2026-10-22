WSJ: Έκκληση Τραμπ στον Μασκ να ανοίξει το Starlink για την Ουκρανία

Έκκληση στον Έλον Μασκ να άρει τους περιορισμούς στη χρήση του συστήματος Starlink από την Ουκρανία απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Η παρέμβαση αποσκοπεί στην παροχή δορυφορικού σήματος στα ουκρανικά ηλεκτρονικά πολεμικά συστήματα για πλήγματα κατά ρωσικών στόχων, με το δίκτυο να λειτουργεί ήδη πιο ομαλά μετά τη συνομιλία των δύο ανδρών. Η εξέλιξη έπεται των διαμαρτυριών του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την έκθεση της χώρας του σε ρωσικά πυρά, ενώ παράλληλα καταγράφονται καθυστερήσεις στην παράδοση αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έκκληση απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Έλον Μασκ να ανοίξει το σύστημα Starlink για την Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.
  • Το σύστημα άρχισε να λειτουργεί πιο ομαλά λίγο μετά τη συζήτηση των δύο ανδρών, παρέχοντας δορυφορικό σήμα στα ουκρανικά πολεμικά συστήματα για να πλήττουν ρωσικούς στόχους.
  • Προ ημερών, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε διαμαρτυρηθεί για τους περιορισμούς που εξέθεταν τη χώρα του στα ρωσικά πυρά, ενόσω αναμένει την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ.

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Έκκληση απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Έλον Μασκ να ανοίξει το σύστημα Starlink για την Ουκρανία, όπως δημοσιοποίησε η Wall Street Journal.

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Πρόκειται για μια παρέμβαση προς τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία και ιδιοκτήτη Starlink, προκειμένου η πλατφόρμα να δίνει δορυφορικό σήμα στα ηλεκτρονικά πολεμικά συστήματα της Ουκρανίας, προκειμένου να μπορούν να επιτίθενται σε ρωσικούς στόχους.

Συγκεκριμένα, η Wall Street Journal επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους δημοσιοποίησε ότι «ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Έλον Μασκ και του ζήτησε να άρει τους περιορισμούς στη χρήση του Starlink από την Ουκρανία».

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Έτσι, λοιπόν,  το σύστημα Starlink αναμένεται να λειτουργήσει σήμερα πιο ομαλά, λίγο μετά τη συζήτηση του Τραμπ με τον Μασκ, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους τους οποίους επικαλείται η εφημερίδα.

Προ ολίγου, όμως, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η ταχύτητα του Starlink δεν έχει αποκατασταθεί στη χώρα. «Ελπίζω να συζητήσει το θέμα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εντός των επόμενων ημερών» σχολίασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

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Υπενθυμίζουμε ότι προ ημερών, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε διαμαρτυρηθεί για τους περιορισμούς του Starlink, πράγμα που εξέθετε την χώρα του στα ρωσικά πυρά. Κι όλα αυτά ενόσω ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένει την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ, που ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο έχει παραδεχθεί την σχετική καθυστέρηση.

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