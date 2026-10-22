WSJ: Έκκληση Τραμπ στον Μασκ να ανοίξει το Starlink για την Ουκρανία

Έκκληση απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Έλον Μασκ να ανοίξει το σύστημα Starlink για την Ουκρανία, όπως δημοσιοποίησε η Wall Street Journal.

Πρόκειται για μια παρέμβαση προς τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία και ιδιοκτήτη Starlink, προκειμένου η πλατφόρμα να δίνει δορυφορικό σήμα στα ηλεκτρονικά πολεμικά συστήματα της Ουκρανίας, προκειμένου να μπορούν να επιτίθενται σε ρωσικούς στόχους.

Συγκεκριμένα, η Wall Street Journal επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους δημοσιοποίησε ότι «ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Έλον Μασκ και του ζήτησε να άρει τους περιορισμούς στη χρήση του Starlink από την Ουκρανία».

Έτσι, λοιπόν, το σύστημα Starlink αναμένεται να λειτουργήσει σήμερα πιο ομαλά, λίγο μετά τη συζήτηση του Τραμπ με τον Μασκ, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους τους οποίους επικαλείται η εφημερίδα.

Προ ολίγου, όμως, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η ταχύτητα του Starlink δεν έχει αποκατασταθεί στη χώρα. «Ελπίζω να συζητήσει το θέμα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εντός των επόμενων ημερών» σχολίασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Υπενθυμίζουμε ότι προ ημερών, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε διαμαρτυρηθεί για τους περιορισμούς του Starlink, πράγμα που εξέθετε την χώρα του στα ρωσικά πυρά. Κι όλα αυτά ενόσω ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένει την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ, που ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο έχει παραδεχθεί την σχετική καθυστέρηση.