Στείλτε βίντεο ή φωτογραφίες στο enikos.gr – Αποθήκευσε τον αριθμό 6944 05 05 05

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Στείλτε βίντεο ή φωτογραφίες στο enikos.gr – Αποθήκευσε αυτόν τον αριθμό 6944 05 05 05
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Το enikos.gr από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του, στηρίζεται στην διαδραστικότητα και την επικοινωνία με όλους τους αναγνώστες που καθημερινά επικοινωνούν, σχολιάζουν, καταγγέλλουν ή στέλνουν φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο όπου βρίσκονται.

Πώς να στείλεις βίντεο ή φωτογραφίες στο enikos.gr

Αν θέλεις να στείλεις φωτογραφίες και βίντεο για να δημοσιευθούν στο enikos.gr ή να αναφέρεις κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζεις στην περιοχή όπου βρίσκεσαι, αποθήκευσε στο κινητό σου τηλέφωνο τον αριθμό 6944 05 05 05 και στείλε τα δικά σου ντοκουμέντα μέσω Viber (χωρίς χρέωση) ή WhatsApp (χωρίς χρέωση).

Επίσης, μπορείς να στείλεις φωτογραφίες ή βίντεο μέσω Facebook στην σελίδα του enikos: https://www.facebook.com/enikosgr/ , μέσω Instagram https://www.instagram.com/enikosgr/ και με email: [email protected].

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