Βουλγαρία: Δολιοφθορά στο δίκτυο του Starlink – Υπαίτιοι δυο Γερμανοί

Στην έκδοση ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος δύο 19χρονων Γερμανών προχώρησαν οι δικαστικές Αρχές της Βουλγαρίας, για τον εμπρησμό οκτώ κεραιών του δορυφορικού δικτύου Starlink νότια της Σόφιας. Οι κατηγορούμενοι εισήλθαν και αποχώρησαν αυθημερόν από τη χώρα, αντιμετωπίζοντας ποινή κάθειρξης έως και 12 ετών. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά επιθέσεων εναντίον υποδομών του δικτύου στην Ευρώπη.

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Διεθνή Νέα

SPACE X – STARLINK- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AFP
SPACE X – STARLINK- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AFP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το δικαστήριο της Βουλγαρίας ενέκρινε την έκδοση ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος δύο 19χρονων Γερμανών για τον εμπρησμό οκτώ κεραιών του δικτύου Starlink κοντά στη Σόφια.
  • Οι δύο ύποπτοι κατηγορούνται ότι έβαλαν σκόπιμα φωτιά στις κεραίες στις 9 Οκτωβρίου, καταστρέφοντας τρεις από αυτές ολοσχερώς, και αντιμετωπίζουν ποινή κάθειρξης έως και 12 ετών.
  • Το περιστατικό έρχεται εν μέσω πολλαπλασιασμού των βανδαλισμών σε υποδομές του Starlink στην Ευρώπη, μετά και την πρόσφατη πυρπόληση δορυφορικού σταθμού στην Πολωνία.

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Στην έκδοση ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος δύο Γερμανών υπηκόων προχώρησαν οι Αρχές της Βουλγαρίας για τον εμπρησμό οκτώ κεραιών του δορυφορικού δικτύου Starlink.

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Συγκεκριμένα, το δικαστήριο της Βουλγαρίας ενέκρινε σήμερα την έκδοση δύο ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος δύο 19χρονων Γερμανών που θεωρείται ότι ευθύνονται για τον εμπρησμό οκτώ κεραιών του δορυφορικού δικτύου Starlink σε ορεινή περιοχή κοντά στη Σόφια.

«Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες σχετικά με την εμπλοκή των δύο κατηγορουμένων», έκρινε το δικαστήριο, κάνοντας δεκτό το αίτημα της Εισαγγελίας.

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Οι δύο ύποπτοι, οι Τιρπάν Μπ. και Ζέκα Ι., κατηγορούνται ότι έβαλαν σκόπιμα φωτιά, στις 9 Οκτωβρίου γύρω στις 22:25 το βράδυ, στις κεραίες που ήταν τοποθετημένες σε ένα πάρκο τηλεπικοινωνιών στα νότια της Σόφιας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, οι τρεις από τις 18 κεραίες καταστράφηκαν ολοσχερώς, δύο κάηκαν εν μέρει και άλλες τρεις υπέστησαν μικρότερη ζημιά.

Οι δύο νεαροί άνδρες έφτασαν στη Βουλγαρία από τη Σερβία νωρίτερα την ίδια ημέρα, με ένα αυτοκίνητο Volkswagen με γερμανικές πινακίδες, που ανήκει σε τρίτο άτομο και δήλωσαν τουρίστες. Αναχώρησαν το ίδιο βράδυ, από το ίδιο μεθοριακό φυλάκιο, με το ίδιο αυτοκίνητο.

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Τους ασκήθηκε δίωξη στις 14 Οκτωβρίου και αναζητούνται από τις 16 του μηνός. Οι διορισμένοι δικηγόροι τους αμφισβήτησαν τα στοιχεία, σημειώνοντας ότι τα πλάνα από τις κάμερες παρακολούθησης δεν επιτρέπουν την αναγνώρισή τους αφού οι δράστες, σύμφωνα με την Εισαγγελία, φορούσαν μάσκες και γάντια. Το δικαστήριο ωστόσο έκρινε επαρκείς τις μαρτυρίες και τα αποδεικτικά στοιχεία σε αυτό το στάδιο. Ως εκ τούτου, οι δύο άνδρες κινδυνεύουν να καταδικαστούν σε κάθειρξη έως και 12 ετών για εμπρησμό.

Να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα πολλαπλασιάζονται οι βανδαλισμοί σε υποδομές του δικτύου Starlink στην Ευρώπη. Τον Σεπτέμβριο, ένας δορυφορικός σταθμός στην Πολωνία πυρπολήθηκε και η Βαρσοβία υποστηρίζει ότι πρόκειται για σκόπιμη πράξη δολιοφθοράς.

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