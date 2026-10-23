«Υπάρχει και ο νόμος Γιαννακόπουλου που πάντα επιβάλλεται»: Η απάντηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό

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Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος με stories του στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ολυμπιακός.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε o Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Eγώ θα την ανεβάσω την ανακοίνωση σας για να πάρει ακόμα μεγαλύτερη έκταση η ανακοίνωσή σας. Να την διαβάσουν όλοι και να την κρατήσουν. Γιατί λέτε πράγματα μέσα τα οποία πολύ σύντομα…

Λοιπόν, ανεβάζω την ανακοίνωσή σας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Γιατί το να λέτε ότι δεν είσαστε, εκθέτει και άλλους. Ή θα εκθέσει και άλλους.

Και όπως ξέρετε πολύ καλά, όσες φορές κατά λάθος γλιστράτε από κανέναν νόμο, υπάρχει και ο νόμος του Γιαννακόπουλου. Που πάντα επιβάλλεται, όταν δεν επιβάλλεται από αλλού.

Είτε έτσι είτε αλλιώς, ποιος είναι μέσα, έξω, μπρος, πίσω, αριστερά, δεξιά. Το Ξέρετε, το ξέρω και ελπίζω να μαθευτεί με το σωστό τρόπο».