«Υπάρχει και ο νόμος Γιαννακόπουλου που πάντα επιβάλλεται»: Η απάντηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, απάντησε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ολυμπιακός.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθλητισμός

Δημήτρης Γιαννακόπουλος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, απάντησε με stories στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ολυμπιακός.
  • Όπως ανέφερε, επέλεξε να δημοσιεύσει ο ίδιος την ανακοίνωση ώστε να πάρει ακόμα μεγαλύτερη έκταση και να τη διαβάσουν όλοι.
  • Παράλληλα, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σημειώνοντας πως «υπάρχει και ο νόμος του Γιαννακόπουλου. Που πάντα επιβάλλεται, όταν δεν επιβάλλεται από αλλού».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος με stories του στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ολυμπιακός.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε o Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Eγώ θα την ανεβάσω την ανακοίνωση σας για να πάρει ακόμα μεγαλύτερη έκταση η ανακοίνωσή σας. Να την διαβάσουν όλοι και να την κρατήσουν. Γιατί λέτε πράγματα μέσα τα οποία πολύ σύντομα…

Λοιπόν, ανεβάζω την ανακοίνωσή σας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Γιατί το να λέτε ότι δεν είσαστε, εκθέτει και άλλους. Ή θα εκθέσει και άλλους.

Και όπως ξέρετε πολύ καλά, όσες φορές κατά λάθος γλιστράτε από κανέναν νόμο, υπάρχει και ο νόμος του Γιαννακόπουλου. Που πάντα επιβάλλεται, όταν δεν επιβάλλεται από αλλού.

Είτε έτσι είτε αλλιώς, ποιος είναι μέσα, έξω, μπρος, πίσω, αριστερά, δεξιά. Το Ξέρετε, το ξέρω και ελπίζω να μαθευτεί με το σωστό τρόπο».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ