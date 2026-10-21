Νέα τριήμερη αναστολή λειτουργίας για τα σχολεία της Γκράβας – Ένταση και διαφωνίες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας

Σε μια από τις πιο ταραχώδεις, η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αθηναίων, κυριάρχησε το πρόβλημα με την οσμή φυσικού αερίου στις σχολικές εγκαταστάσεις της Γκράβας και η ασφάλεια τους, καθώς είχε προηγηθεί και η δημοσίευση σε εφημερίδα του πορίσματος από τους ελέγχους του ΤΕΕ.

Έπειτα από τέσσερις ώρες συζήτησης σε υψηλούς τόνους, οι δημοτικοί σύμβουλοι αποφάσισαν τριήμερη αναστολή λειτουργίας για τα σχολεία της Γκράβας με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα να δεσμεύεται ότι στο μεσοδιάστημα θα έχει αναζητήσει λύση για την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας και την θέρμανση των αιθουσών.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Χάρης Δούκας διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι πόρισμα πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας δημοσιεύτηκε πρώτα σε εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας και ύστερα παραδόθηκε στον Δήμο Αθηναίων. Νωρίτερα, ο ίδιος έδωσε και τον τόνο της διαμαρτυρίας του με σχετική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, λοιπόν, ο Χάρης Δούκας διαμαρτυρήθηκε γιατί ενώ το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ήταν χαρακτηρισμένο ως «απόρρητο» όταν εστάλη σήμερα στον Δήμο Αθηναίων, είναι το ίδιο το οποίο είχε διαρρεύσει στον Τύπο.

Αναφερόμενος στις ενέργειες που έχει κάνει η δημοτική Αρχή, ο Χάρης Δούκας είπε: «Από την πρώτη στιγμή και είμαστε οι μόνοι εδώ και 20 και πλέον χρόνια, που διενεργήσαμε σοβαρούς ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Στις 2 και 5 Οκτωβρίου έγινε πρωτογενής και δευτερογενής έλεγχος. Και στις δύο περιπτώσεις, υπήρξαν αναλύσεις οι οποίες κατέληξαν σε συμπεράσματα, που έδειξαν συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις για επιδιορθώσεις, αλλά επισήμαναν ότι δεν υπήρχε καμία διαρροή». «Επίσης, επί των ημερών μας, γίνεται αυτή τη στιγμή που συζητάμε στην Γκράβα μία μεγάλη ενεργειακή αναβάθμιση και θα γίνουν και όλα τα άλλα που προτείνονται από τις πραγματογνωμοσύνες», διευκρίνισε.

Συγκρίνοντας το δημοσίευμα με το ακριβές περιεχόμενο του πορίσματος, ο Χάρης Δούκας είπε: «Κοίταξα τα ρεπορτάζ και λένε ότι είναι σοκ, ότι είναι ωρολογιακή βόμβα, ότι είναι καταπέλτης. Ας διαβάσουμε λοιπόν, τι λέει το πόρισμα». «Τώρα, πριν λίγο το λάβαμε και εμείς. Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι οι δοκιμές αντοχής και στεγανότητας των δικτύων εσωτερικών εγκαταστάσεων και για τα δύο σημεία ενδιαφέροντος υπήρξαν επιτυχημένες, χωρίς να διαπιστωθούν ενδείξεις διαρροής», υπογράμμισε ο Χάρης Δούκας. «Ο έλεγχος με ανιχνευτή φυσικού αερίου πραγματοποιήθηκε στον χώρο του διαδρόμου σωληνώσεων, που επεκτείνεται στον χώρο του υπογείου και του επιπέδου 1 του κτιρίου, δεν διαπίστωσε καμία ανιχνεύσιμη ένδειξη φυσικού αερίου», εξήγησε ο Χάρης Δούκας.

Δέσμευση Δούκα για βελτιωτικές παρεμβάσεις στις σχολικές εγκαταστάσεις

Κατά την τοποθέτησή του ο Χάρης Δούκας δεσμεύτηκε λέγοντας: «Προφανώς θα υπάρξουν άμεσα διορθώσεις, όπως και για τα προηγούμενα που μας ήρθαν από όλες τις πραγματογνωμοσύνες και από όλους τους ελέγχους, που δεν είχαν γίνει 20 και πλέον χρόνια». «Θα δουλέψουμε και για όλα τα καινούργια σημεία», υπογράμμισε. Ο ίδιος ενημέρωσε ότι έχει ήδη ζητήσει από την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη «να υπάρξουν διορθώσεις, επισημάνσεις, παρεμβάσεις, επικαιροποιήσεις μελετών και ό,τι δεν έχει γίνει 20 και πλέον χρόνια». Ως ενδιάμεση λύση ο Χάρης Δούκας πρότεινε να γίνει προμήθεια σε θερμαντικά σώματα ή και κλιματιστικά άμεσα, «για να μπορέσει να υπάρχει ένα σύστημα που να λειτουργεί το αμέσως επόμενο διάστημα, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες». «Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Γκράβα θα ανοίξει όταν είμαστε απόλυτα ασφαλείς. Ότι όλα είναι σωστά καμωμένα. Έχω δώσει εντολή και διενεργούνται έλεγχοι ξανά και να υπάρχουν και όλα τα πιστοποιητικά σε όλα τα σχολεία», εξήγησε ο Χάρης Δούκας.

Βέβαια, είναι γνωστό ότι οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την προμήθεια κλιματιστικών καθυστερούν και αυτό έχει ως συνέπεια το συγκρότημα των σχολείων της Γκράβας να παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας, πράγμα που εθίγη και από τις αντιπολιτευόμενες παρατάξεις. Εν μέσω μάλιστα πυρών από την αντιπολίτευση, ο Χάρης Δούκας έκανε έναν ελιγμό και πρότεινε στο σώμα των δημοτικών συμβούλων να αποφασιστεί τριήμερη αναστολή λειτουργίας των σχολείων της Γκράβας και μέχρι τότε να έχει να προτείνει λύση στο δημοτικό συμβούλιο Αθηναίων με τις προτάσεις του.

Βολές από Μπακογιάννη κατά Δούκα – Τι είπαν οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις

Ιδιαίτερα επικριτικός για τη δημοτική Αρχή ήταν ο επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά» Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος χαρακτήρισε το πόρισμα του ΤΕΕ ως «πόρισμα – φωτιά», που «ξεγυμνώνει τη δημοτική Αρχή» και η κατάσταση στα σχολεία της Γκράβας συνιστά «πραγματικά για μια ωρολογιακή βόμβα». «Ο νόμος είναι σαφής. Η ευθύνη είναι του Δήμου», είπε εμφατικά ο Κώστας Μπακογιάννης. «Εδώ κι έναν μήνα προσπαθείτε να μετατοπίσετε την ευθύνη παντού. Εσείς, όμως, έχετε και την ευθύνη και τους πόρους. Τρία χρόνια τώρα, όμως, δεν κάνατε τίποτα», είπε ο Κώστας Μπακογιάννης απευθυνόμενος στον Χάρη Δούκα.

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Κώστας Ζαχαριάδης εκ μέρους της Ανοιχτής Πόλης και φίλα προσκείμενος στον Χάρη Δούκα. Απευθυνόμενος στον Κώστα Μπακογιάννη αφού τον ρώτησε για τα δικά του πεπραγμένα, ο Κώστας Ζαχαριάδης υπογράμμισε: «Είναι ώρα ευθύνης για όλους».

Εκ μέρους της Λαϊκής Συσπείρωσης, ο Νίκος Σοφιανός μίλησε για «μπαλάκι ευθυνών στην πλάτη μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών». «Έπρεπε να ξεσηκωθούν οι γονείς στην Γκράβα για να ασχοληθεί ο Δήμος», είπε με αγανάκτηση και πρόσθεσε: «Τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν, αλλά να ανοίξουν με ασφάλεια και με υπογραφές».

Εκπροσωπώντας την «Ανταρσία», ο Πέτρος Κωνσταντίνου είπε πως στο πόρισμα καταγράφονται και ελλείψεις, αλλά δεν απαντά για την οσμή. «Ο δήμαρχος Γαλατσίου έχει πει ότι οι εγκαταστάσεις δεν αντέχουν ηλεκτρική υποδομή για τόσα κλιματιστικά», είπε ο Πέτρος Κωνσταντίνου και πρόσθεσε: «Ποια ήταν η αιτία για την οσμή; Δεν μπορείς να ανοίξεις τα σχολεία αν δεν απαντηθεί αυτό».

Εκ μέρους της παράταξης «Αθήνα μας», η Ελένη Παπαδοπούλου έκανε λόγο για «πολιτική εκμετάλλευση» του θέματος και έθεσε μια σειρά ερωτημάτων για την διενέργεια εργασιών και την επαναλειτουργία των σχολείων.

Τι είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Παιδείας

Τέλος, στο δημοτικό συμβούλιο Αθηναίων παρευρέθηκε ως εκπρόσωπος του υπουργείου Παιδείας ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης, Διονύσης Αναστασόπουλος είπε: «Η επικαιρότητα της Γκράβας, μας φέρνει όλους αντιμέτωπους με μια μεγάλη πρόκληση, την ασφάλεια. Για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη. Δεν χωράει ούτε ένα τοις χιλίοις ρίσκο».

«Τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων, με τις αναφορές για την οσμή αερίου και την ανάγκη για εξονυχιστικούς ελέγχους, αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Απαιτείται ένας απόλυτος συντονισμός. Αυτές είναι στιγμές κρίσιμες», ανέφερε ο Διονύσης Αναστασόπουλος. «Επιβάλλεται από όλους εμάς η μέγιστη δυνατή σοβαρότητα, η οποία και υπάρχει. Απαιτείται σύμπραξη όλων των δυνάμεων και του δήμου Αθηναίων και της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των τεχνικών φορέων, όπως το ΤΕΕ και πρέπει να δώσουν τις απαντήσεις», πρόσθεσε.

«Από τη θέση του περιφερειακού διευθυντή, σας διαβεβαιώνω ότι είμαστε και παραμένουμε στο πλευρό σας. Σκοπός μας είναι να συνδράμουμε με κάθε μέσο, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες έγγραφες επίσημες εγγυήσεις ασφαλείας, που θα επιτρέψουν τη λειτουργία των σχολείων της Γκράβας, σ’ ένα περιβάλλον απόλυτης ηρεμίας για τους γονείς και τα παιδιά. Επομένως, καλώ όλους εσάς με διάλογο, αμοιβαίο σεβασμό και κοινό όραμα, να ξεπεράσουμε την όποια κρίση, να προσφέρουμε στα παιδιά της Αθήνας αυτό που τους αξίζει. Ένα ασφαλές και σύγχρονο σχολείο», κατέληξε στην παρέμβασή του ο Διονύσης Αναστασόπουλος ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου.