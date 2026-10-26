Τηλεθέαση (25/10): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν στην πρωινή και την prime time ζώνη την Κυριακή;

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν δυνατή μάχη για την τηλεθέαση τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό. Το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» και το «The Voice of Greece» κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά στις ζώνες τους. Στην πολύ πρωινή ζώνη 05:00-10:00, την πρώτη θέση μοιράστηκαν το «Καλημέρα» στο γενικό σύνολο και το «MEGA Σαββατοκύριακο» στο δυναμικό κοινό.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση.
  • Στην prime time ζώνη ξεχώρισε το «The Voice of Greece», σημειώνοντας 26% στο γενικό κοινό και 17,9% στο δυναμικό κοινό.
  • Στην πρωινή ζώνη (10:00 – 13:00), στην κορυφή βρέθηκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» με 19,9% στο γενικό και 18% στο δυναμικό κοινό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

  1. ΣΚΑΪ – Καλημέρα 17,1%
  2. MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 15,3%
  3. OPEN – Τώρα Μαζί 9,8%
  4. ΕΡΤNEWS – Σαββατοκύριακο από τις 5 8,3%

10:00 – 13:00

  1. ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 19,9%
  2. ΣΚΑΪ – Ρεπορτάζ στις 10 11%
  3. ANT1 – For You 10,2%
  4. MEGA – MEGA Non Stop 8%
  5. OPEN – Μια Ελλάδα Παρέα 5,1%
  6. ΕΡΤ1 – Καλημέρα Είπαμε; 3,5%
  7. ΕΡΤNEWS – 10′ Με Τόνο 2,3%

Prime Time Ζώνη:

  1. ΣΚΑΪ – The Voice of Greece 26%
  2. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 13%
  3. ALPHA – REX, Επιστροφή στη Βιέννη 11,9%
  4. STAR – IQ 160 11,3%
  5. STAR – Τα Φαντάσματα 10,4%
  6. OPEN – Grande League 3,6%
  7. OPEN – John και… Μέρη 3,2%
  8. ΕΡΤ1 – TV Land 1,9%
  9. ΕΡΤNEWS – Βράδυ Κυριακής 1,2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

  1. MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 12,7%
  2. ΣΚΑΪ – Καλημέρα 9,6%
  3. OPEN – Τώρα Μαζί 4,7%
  4. ΕΡΤNEWS – Σαββατοκύριακο από τις 5 2,7%

10:00 – 13:00

  1. ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 18%
  2. ANT1 – For You 10,4%
  3. MEGA – MEGA Non Stop 7,3%
  4. ΣΚΑΪ – Ρεπορτάζ στις 10 4,6%
  5. ΕΡΤ1 – Καλημέρα Είπαμε; 3%
  6. OPEN – Μια Ελλάδα Παρέα 2,3%
  7. ΕΡΤNEWS – 10′ Με Τόνο 2,1%

Prime Time Ζώνη:

  1. ΣΚΑΪ – The Voice of Greece 17,9%
  2. STAR – Τα Φαντάσματα 13,5%
  3. STAR – IQ 160 12,3%
  4. ALPHA – REX, Επιστροφή στη Βιέννη 10%
  5. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 7,9%
  6. OPEN – Grande League 4,3%
  7. OPEN – John και… Μέρη 2,1%
  8. ΕΡΤ1 – TV Land 1,4%
  9. ΕΡΤNEWS – Βράδυ Κυριακής 0,9%
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ