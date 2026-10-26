Τηλεθέαση (25/10): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν στην πρωινή και την prime time ζώνη την Κυριακή;

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν δυνατή μάχη για την τηλεθέαση τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό. Το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» και το «The Voice of Greece» κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά στις ζώνες τους. Στην πολύ πρωινή ζώνη 05:00-10:00, την πρώτη θέση μοιράστηκαν το «Καλημέρα» στο γενικό σύνολο και το «MEGA Σαββατοκύριακο» στο δυναμικό κοινό.