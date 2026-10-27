Φρίκη στο Μπρούκλιν: 44χρονος έβαλε φωτιά στην έγκυο σύντροφό του μπροστά στην 11χρονη κόρη τους

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Φρίκη προκαλεί στη Νέα Υόρκη η υπόθεση ενός 44χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι περιέλουσε με οινόπνευμα την έγκυο σύντροφό του και της έβαλε φωτιά μέσα στο διαμέρισμά της στο Μπρούκλιν, μπροστά στα μάτια της 11χρονης κόρης τους. Η 38χρονη γυναίκα υπέστη σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύεται σε τεχνητό κώμα, ενώ ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για υπόθεση που συνδεόταν με πυροβολισμούς εναντίον της ίδιας γυναίκας και του παιδιού τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου, σε διαμέρισμα του συγκροτήματος κοινωνικής κατοικίας Kingsborough Houses, στη συνοικία Κράουν Χάιτς του Μπρούκλιν.

Σύμφωνα με το News 12, ο 44χρονος Κένεθ Ρίκενμπαχερ εμφανίστηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου ενώπιον δικαστηρίου, όπου οι εισαγγελείς περιέγραψαν όσα φέρεται να συνέβησαν μέσα στο διαμέρισμα.

Την απείλησε με μαχαίρι πριν της βάλει φωτιά

Κατά την εισαγγελική εκδοχή, περίπου στις 17:09 το απόγευμα του Σαββάτου, ο 44χρονος διαπληκτίστηκε με την 38χρονη Βανέσα Έντμοντς.

Στη συνέχεια, φέρεται να απείλησε με μαχαίρι τόσο τη γυναίκα όσο και την 11χρονη κόρη τους, προτού περιλούσει την Έντμοντς με οινόπνευμα και της βάλει φωτιά.

Το παιδί, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ήταν παρόν κατά την επίθεση.

Η 11χρονη φέρεται επίσης να κατέθεσε στην αστυνομία ότι ο πατέρας της την είχε απειλήσει πως θα έκανε κακό τόσο στην ίδια όσο και στη μητέρα της, εάν αποκάλυπτε όσα είχαν συμβεί.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, αντίκρισαν καπνούς να βγαίνουν από το εσωτερικό του και άκουσαν κραυγές. Μέσα στον χώρο εντόπισαν ίχνη φωτιάς σε ένα στρώμα.

Σε τεχνητό κώμα η έγκυος γυναίκα

Η 38χρονη μεταφέρθηκε σε ειδική μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Weill Cornell, στο Μανχάταν.

Σύμφωνα με το News 12, υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο, στους ώμους, στην πλάτη και στα χέρια, ενώ στη συνέχεια οι γιατροί την έθεσαν σε τεχνητό κώμα.

Κατά τη δικαστική διαδικασία έγινε γνωστό ότι η γυναίκα είναι έγκυος, πληροφορία την οποία επιβεβαίωσε αξιωματικός επιτήρησης αποφυλακισμένων.

Συγγενείς της είχαν αναφέρει νωρίτερα στο News 12 ότι το αγέννητο παιδί της βρισκόταν σε σταθερή κατάσταση.

Είχε πυροβολήσει εναντίον της και του παιδιού τους το 2015

Ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση προκαλούν οι αποκαλύψεις για το παρελθόν του 44χρονου.

Σύμφωνα με το FOX 5 New York, ο Ρίκενμπαχερ είχε εμπλακεί σε σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας το 2015, όταν είχε πυροβολήσει εναντίον της ίδιας γυναίκας και της κόρης τους, η οποία τότε ήταν μόλις δύο εβδομάδων.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μοντισέλο, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, ανέφερε στο τηλεοπτικό δίκτυο ότι ο άνδρας είχε καταδικαστεί σε εννέα χρόνια φυλάκισης για κακούργημα σχετικό με πυροβόλο όπλο.

Το FOX 5 μετέδωσε επίσης ότι το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση.

Τι ισχυρίστηκε ο 44χρονος στους αστυνομικούς

Ο κατηγορούμενος έδωσε διαφορετική εκδοχή για το περιστατικό. Σύμφωνα με όσα παρουσίασαν οι εισαγγελείς, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι η γυναίκα είχε ήδη οινόπνευμα στο χέρι της και κινήθηκε εναντίον του.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι την έσπρωξε για να την απομακρύνει και πως εκείνη έπιασε φωτιά εξαιτίας ενός αναμμένου τσιγάρου.

Οι εισαγγελικές αρχές, ωστόσο, του αποδίδουν σκόπιμη επίθεση.

Ο 44χρονος φέρεται να κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και να αποχώρησε από το σημείο. Συνελήφθη αργότερα, όταν εμφανίστηκε σε αστυνομικό τμήμα για να αναφέρει τη φωτιά.

Προφυλακίστηκε χωρίς εγγύηση

Ο Ρίκενμπαχερ εμφανίστηκε στο δικαστήριο με επιδέσμους στο κεφάλι και στα δύο χέρια, ενώ ο δικηγόρος του ανέφερε ότι είχε υποστεί και ο ίδιος εγκαύματα.

Αντιμετωπίζει κατηγορίες που περιλαμβάνουν απόπειρα ανθρωποκτονίας, επίθεση, εμπρησμό, πρόκληση φθοράς ξένης περιουσίας και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το δικαστήριο διέταξε την κράτησή του χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση και εξέδωσε δύο εντολές προστασίας, απαγορεύοντάς του την επικοινωνία με τα πρόσωπα που καλύπτονται από αυτές.

Η επόμενη εμφάνισή του ενώπιον του δικαστηρίου έχει προγραμματιστεί για τις 30 Οκτωβρίου, ενώ για τις 2 και 9 Νοεμβρίου έχουν οριστεί ξεχωριστές ακροάσεις σχετικά με φερόμενες παραβιάσεις των όρων αποφυλάκισής του.