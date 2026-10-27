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Μπαχτσεσεχίρ – ΠΑΟΚ 84-81: «Έπεσε» μαχόμενος στην Κωνσταντινούπολη – Δεν έφταναν οι 30 πόντοι του Όσμαν – ΒΙΝΤΕΟ

Παρά την εξαιρετική παρουσία του Τζέντι Όσμαν με 30 πόντους και την αντεπίθεση στα τελευταία λεπτά, τα αμυντικά κενά και τα 15 λάθη στέρησαν τη νίκη, με τον Ταϊρί να αστοχεί στο τρίποντο της ισοφάρισης στην εκπνοή.

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Αθλητισμός

ΠΑΟΚ, Όσμαν
πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε για την 5η αγωνιστική του EuroCup από την Μπαχτσεσεχίρ με 84-81 στην Κωνσταντινούπολη, κάνοντας το δεύτερο «στραβοπάτημά» του στη διοργάνωση.
  • Ο «Δικέφαλος» είχε ηρωικό στο παρκέ τον Τζέντι Όσμαν με 30 πόντους, ενώ κορυφαίος για την τουρκική ομάδα ήταν ο Μαλακάι Φλιν με 28 πόντους.
  • Παρότι ο ΠΑΟΚ «ψαλίδισε» τη διαφορά στα 30’’ πριν τη λήξη στο 82-81, ο Πονίτκα διαμόρφωσε το τελικό 84-81, με τον Ταϊρί να αστοχεί στην τελευταία επίθεση των «ασπρόμαυρων».

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Πάλεψε μέχρι την ύστατη στιγμή, ο ΠΑΟΚ, εν τέλει, δεν κατάφερε να φτάσει μέχρι την… πηγή και να πιει νερό απόψε, στην Κωνσταντινούπολη, απέναντι στην Μπαχτσεσεχίρ. Ηττήθηκε, για την 5η αγωνιστική του EuroCup, από την τουρκική ομάδα με 84-81, αποτέλεσμα με το οποίο έκανε το δεύτερο «στραβοπάτημά» του στη διοργάνωση.

Ο «Δικέφαλος»… πλήρωσε τα -κατά διαστήματα- αμυντικά κενά του, τα 15 λάθη του και είχε ηρωικό στο παρκέ τον Τζέντι Όσμαν (30 πόντοι, με 5/11 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Κορυφαίος για την Μπαχτσεσεχίρ ήταν ο Μαλακάι Φλιν (28 πόντοι, με 4/10 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα) .

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 52-40, 63-58, 84-81

Ο Ταϊρί… άνοιξε λογαριασμό για τον ΠΑΟΚ, εκτελώντας από τα 6.75 (0-3), η Μπαχτσεσεχίρ είχε… απάντηση με τον Φλιν, η ‘δράση’ του οποίου της έδωσε προβάδισμα με +4 (14-10) στο 4’. Οι συνεχείς πόντοι από τον Όσμαν έφεραν το ματς σε ισορροπία στο 6’ (18-18), με την τούρκικη ομάδα να παίρνει εκ νέου κεφάλι στο σκορ (10’ 26-23, 11’ 28-25).

Με τους Ταϊρί, Μήτρου-Λονγκ να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, ο «Δικέφαλος» έγινε «αφεντικό» στο παρκέ στο 14’ με +4 (32-36). Χρονικό σημείο από το οποίο και μετά, η Μπαχτσεσερίρ… πάτησε γκάζι και με επιμέρους 20-4, έχοντας πρώτο «βιολί» τον Φλιν και τους Ριντ, Κάβανο, Σιπάχι, Γουίλιαμς να στηρίζουν το έργο του, έφυγε στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, στο +12 (20’ 52-40). Απόσταση την οποία -με τον Πονίτκα- έστειλε στο 21’ στο +14 (56-42) και τη συντήρησε, γύρω από το ίδιο περίπου επίπεδο, ως τα μισά της τρίτης περιόδου (35’ 60-50).

Αμυντική πίεση και επιθετικές λύσεις με τους Φόστερ, Μουρ, Όσμαν, επέτρεψαν στους Θεσσαλονικείς να μειώσουν , στην εκκίνηση του τέταρτου δεκαλέπτου, στους 2 πόντους (63-61). Οι γηπεδούχοι «απάντησαν» με σερί 15-0, με κύριους εκτελεστές τους Φλιν, Ριντ και ξέφυγαν στο 35’ με +17 (78-61).

Ο ΠΑΟΚ ‘έτρεξε’ δικό του επιμέρους 4-20, με αμυντικά αντανακλαστικά, βασικό εκφραστή τον Όσμαν, και καταλυτικούς τους Γκρέι, Φόστερ, «ψαλίδισε» τη διαφορά, στα 30’’ πριν τη λήξη, στο μισό καλάθι, (82-81), αλλά η ολική ανατροπή δεν έγινε. Ο Πονίτκα διαμόρφωσε το τελικό 84-81, με τον Ταϊρί να αστοχεί σε τρίποντο στην τελευταία επίθεση των «ασπρόμαυρων».

Διαιτητές: Αλιάγκα (Ισπανία), Πέτεκ (Σλοβενία), Πόρομπιτς (Βοσνία Ερζεγοβίνη)

Οι συνθέσεις:

ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ (Σάσα Τζόρτζεβιτς): Ριντ 17 (1), Αβράμοβιτς 4, Ίνγκλις 5, Χαρτάλι 3, Φλιν 28 (4), Κάβανο 11 (2), Πονίτκα 9, Γουίλιαμς 3, ΝτιΛίο, Σιπάχι 3 (1), Μίτροβιτς 1.

ΠΑΟΚ (Αντρέα Τρινκιέρι): Γκρέι 2, Μήτρου-Λονγκ 3 (1), Ταϊρί 10 (2), Όσμαν 30 (5), Αλεξάντερ 12, Χουγκάζ , Χάτζινς, Φόστερ 20 (2), Μοτιεγιούνας, Μουρ 2, Καλάθης 2,

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