Μπαχτσεσεχίρ – ΠΑΟΚ 84-81: «Έπεσε» μαχόμενος στην Κωνσταντινούπολη – Δεν έφταναν οι 30 πόντοι του Όσμαν – ΒΙΝΤΕΟ

Πάλεψε μέχρι την ύστατη στιγμή, ο ΠΑΟΚ, εν τέλει, δεν κατάφερε να φτάσει μέχρι την… πηγή και να πιει νερό απόψε, στην Κωνσταντινούπολη, απέναντι στην Μπαχτσεσεχίρ. Ηττήθηκε, για την 5η αγωνιστική του EuroCup, από την τουρκική ομάδα με 84-81, αποτέλεσμα με το οποίο έκανε το δεύτερο «στραβοπάτημά» του στη διοργάνωση.

Ο «Δικέφαλος»… πλήρωσε τα -κατά διαστήματα- αμυντικά κενά του, τα 15 λάθη του και είχε ηρωικό στο παρκέ τον Τζέντι Όσμαν (30 πόντοι, με 5/11 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Κορυφαίος για την Μπαχτσεσεχίρ ήταν ο Μαλακάι Φλιν (28 πόντοι, με 4/10 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα) .

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 52-40, 63-58, 84-81

Ο Ταϊρί… άνοιξε λογαριασμό για τον ΠΑΟΚ, εκτελώντας από τα 6.75 (0-3), η Μπαχτσεσεχίρ είχε… απάντηση με τον Φλιν, η ‘δράση’ του οποίου της έδωσε προβάδισμα με +4 (14-10) στο 4’. Οι συνεχείς πόντοι από τον Όσμαν έφεραν το ματς σε ισορροπία στο 6’ (18-18), με την τούρκικη ομάδα να παίρνει εκ νέου κεφάλι στο σκορ (10’ 26-23, 11’ 28-25).

Με τους Ταϊρί, Μήτρου-Λονγκ να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, ο «Δικέφαλος» έγινε «αφεντικό» στο παρκέ στο 14’ με +4 (32-36). Χρονικό σημείο από το οποίο και μετά, η Μπαχτσεσερίρ… πάτησε γκάζι και με επιμέρους 20-4, έχοντας πρώτο «βιολί» τον Φλιν και τους Ριντ, Κάβανο, Σιπάχι, Γουίλιαμς να στηρίζουν το έργο του, έφυγε στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, στο +12 (20’ 52-40). Απόσταση την οποία -με τον Πονίτκα- έστειλε στο 21’ στο +14 (56-42) και τη συντήρησε, γύρω από το ίδιο περίπου επίπεδο, ως τα μισά της τρίτης περιόδου (35’ 60-50).

Αμυντική πίεση και επιθετικές λύσεις με τους Φόστερ, Μουρ, Όσμαν, επέτρεψαν στους Θεσσαλονικείς να μειώσουν , στην εκκίνηση του τέταρτου δεκαλέπτου, στους 2 πόντους (63-61). Οι γηπεδούχοι «απάντησαν» με σερί 15-0, με κύριους εκτελεστές τους Φλιν, Ριντ και ξέφυγαν στο 35’ με +17 (78-61).

Ο ΠΑΟΚ ‘έτρεξε’ δικό του επιμέρους 4-20, με αμυντικά αντανακλαστικά, βασικό εκφραστή τον Όσμαν, και καταλυτικούς τους Γκρέι, Φόστερ, «ψαλίδισε» τη διαφορά, στα 30’’ πριν τη λήξη, στο μισό καλάθι, (82-81), αλλά η ολική ανατροπή δεν έγινε. Ο Πονίτκα διαμόρφωσε το τελικό 84-81, με τον Ταϊρί να αστοχεί σε τρίποντο στην τελευταία επίθεση των «ασπρόμαυρων».

Διαιτητές: Αλιάγκα (Ισπανία), Πέτεκ (Σλοβενία), Πόρομπιτς (Βοσνία Ερζεγοβίνη)

Οι συνθέσεις:

ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ (Σάσα Τζόρτζεβιτς): Ριντ 17 (1), Αβράμοβιτς 4, Ίνγκλις 5, Χαρτάλι 3, Φλιν 28 (4), Κάβανο 11 (2), Πονίτκα 9, Γουίλιαμς 3, ΝτιΛίο, Σιπάχι 3 (1), Μίτροβιτς 1.

ΠΑΟΚ (Αντρέα Τρινκιέρι): Γκρέι 2, Μήτρου-Λονγκ 3 (1), Ταϊρί 10 (2), Όσμαν 30 (5), Αλεξάντερ 12, Χουγκάζ , Χάτζινς, Φόστερ 20 (2), Μοτιεγιούνας, Μουρ 2, Καλάθης 2,