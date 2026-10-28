Καιρός: Με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας οι εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου

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Με βροχές, κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, επηρεάζοντας τις εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Χιονοπτώσεις αναμένονται, παράλληλα, στα ορεινά της κεντρικής και δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, κυρίως σε περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας, ενώ οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο ενδέχεται να φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Για την Τετάρτη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με βροχές, ενώ στα ανατολικά και νότια αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στις εξής περιοχές:

Θεσσαλία

Σποράδες

Εύβοια

Ανατολική Στερεά Ελλάδα

Κυκλάδες

Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Δωδεκάνησα

Παράλληλα, χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής και δυτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στο βόρειο Αιγαίο η έντασή τους ενδέχεται να αγγίξει τα 8 μποφόρ.

Στα νοτιοανατολικά οι άνεμοι θα είναι νότιοι, εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ.

Πτώση της θερμοκρασίας – Έως 22 βαθμούς στα Δωδεκάνησα

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας.

Στα ηπειρωτικά οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν γενικά από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά θα φτάσουν κατά τόπους τους 19 έως 22 βαθμούς.

Ειδικότερα, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία η μέγιστη τιμή δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 15 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τους 20 και στα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς.

Οι ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες ανά περιοχή

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΜΥ, οι προβλεπόμενες ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου διαμορφώνονται ως εξής:

Περιοχή (ελάχιστη – μέγιστη):