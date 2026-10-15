Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Βιργινία και Ερμιόνη συγκρούονται ξανά για την διεύθυνση του νηπιαγωγείου

Στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» απόψε στις 21:00 στον Alpha, ο Δημήτρης προσπαθεί να απολαύσει μια Κυριακή χωρίς τον Βίκτωρα αλλά ο Ηρακλής έχει άλλα σχέδια ενώ η Μαίρη μαθαίνει κάτι σοκαριστικό για το αλκοτέστ και δεν ξέρει με ποιον να το μοιραστεί.

O Δημήτρης περιμένει με αγωνία να δει πως θα κινηθεί η Αγάπη, η επόμενη κίνηση της όμως θα είναι καταλυτική, απρόβλεπτη και θα τον εκπλήξει βαθιά.

Ο Νίκος εργάζεται πυρετωδώς μαζί με τους εργάτες που τον βοηθάνε με τα κουφώματα για να ολοκληρώσει μια παραγγελία κουφωμάτων που φαίνεται αδύνατο να προλάβει να την παραδώσει μέχρι Δευτέρα.

Όταν η Βιργινία μαθαίνει ότι ο Ηρακλής πηγαίνει φαγητό στον Νίκο, αποφασίζει να ξανακερδίσει τον άντρα της μαγειρεύοντας του αυτή μεσημεριανό, μπαίνοντας εκ των πραγμάτων σε κόντρα με τον Ηρακλή.

Ο Στέλιος, κατά παραγγελία του Πανούλη, προσπαθεί να κάνει πλύση εγκεφάλου στη Στέλλα και να την πείσει ότι ο Πανούλης είναι ο ιδανικός άντρας γι’ αυτήν, ελπίζοντας ότι η παρέμβαση του θα λειτουργήσει θετικά όπως έγινε με την επιμονή του Βίκτωρα για τη σχέση του Δημήτρη με την Ελένη.

Η Ελένη έχει πάει το παιδί σε παιδικό πάρτι και ο Δημήτρης απολαμβάνει ένα σπάνιο ήρεμο κυριακάτικο πρωινό χωρίς παιδί, μέχρι που την ηρεμία του χαλάει ο Ηρακλής που επιμένει ότι σαν καλοί φίλοι πρέπει να βοηθήσουν τον Νίκο να προλάβει την προθεσμία για την παράδοση των κουφωμάτων.

Όταν όμως ο Δημήτρης παίρνει τη σκληρή απόφαση να πάει να βοηθήσει, η άποψη του για το dress code στις χειρωνακτικές εργασίες θα οδηγήσει εκείνον και τον Ηρακλή σε διαφωνίες.

Παράλληλα, ο Πανούλης υπόσχεται στη Στέλλα ότι θα κόψει τις επαφές με τη Μαίρη και της ζητάει να του δώσει μια ακόμα ευκαιρία, ο Ηλίας αναγκάζεται να αποκαλύψει στη Μαίρη την αλήθεια για το αλκοτέστ και η Βιργινία με την Ερμιόνη συγκρούονται ξανά για την διεύθυνση του νηπιαγωγείου.

Δείτε εδώ τα sneak:

Τι θα γίνει όταν η σύγκρουση Βιργινίας-Ερμιόνης φτάσει στη χειροδικία και τι κατάληξη θα έχει αυτή η αναμέτρηση;

Θα βοηθήσει ο Δημήτρης τον φίλο του τον Νίκο με την παράδοση των κουφωμάτων; Κι αν ναι, θα βρει τα σωστά ρούχα ή θα εμφανιστεί στο εργαστήρι κουφωμάτων ντυμένος «σέξι εργάτης τις Απόκριες»;

Θα εξομολογηθεί ο Ηλίας στη Μαίρη την αλήθεια για το αλκοτέστ και την ανάμειξη του στην υπόθεση του Ηρακλή;

Η πλύση εγκεφάλου που έχει ξεκινήσει ο Στέλιος, μέγας υποστηρικτής του «Στέλλα-Πανούλης», θα προχωρήσει τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο ζευγάρι;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!»

Δείτε εδώ το trailer: