Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό βρέφος που μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο

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Κοινωνία

βρέφος βρέφη
Φωτογραφία: Unpslash
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Ανείπωτη τραγωδία τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Πάτρα, με ένα βρέφος να χάνει τη ζωή του, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το επαναφέρουν στη ζωή.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε από οικείους του, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του, στα Επείγοντα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανάνηψή του, ωστόσο, το βρέφος δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

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