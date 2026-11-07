Αναστάτωση σε πτήση από Βουδαπέστη προς Θεσσαλονίκη: 39χρονος σηκωνόταν από τη θέση του και άνοιγε αποσκευές – Κάπνιζε και ηλεκτρονικό τσιγάρο

Αναστάτωση σημειώθηκε σε πτήση από τη Βουδαπέστη προς τη Θεσσαλονίκη εξαιτίας της συμπεριφοράς 39χρονου επιβάτη. Ο άνδρας σηκωνόταν επανειλημμένα από τη θέση του και άνοιγε κυτία αποσκευών κατά τη διάρκεια της πτήσης. Παράλληλα, προέβη σε χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους.

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Πηγή φωτογραφίας: freepik
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση από τη Βουδαπέστη με προορισμό τη Θεσσαλονίκη εξαιτίας της συμπεριφοράς ενός επιβάτη.
  • Ο 39χρονος άνδρας σηκωνόταν επανειλημμένα από τη θέση του και άνοιγε αποσκευές κατά τη διάρκεια της πτήσης.
  • Παράλληλα, ο ίδιος επιβάτης προέβη σε περαιτέρω παραβίαση των κανόνων καπνίζοντας ηλεκτρονικό τσιγάρο μέσα στο αεροσκάφος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αναστάτωση μέσα σε πτήση αεροσκάφους προκάλεσε ένας 39χρονος ο οποίος συνελήφθη μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδoνία», στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για έναν 39χρονο από το Ισραήλ ο οποίος κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Βουδαπέστη με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του πληρώματος για ζώνη ασφαλείας κατά την προσγείωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σηκωνόταν από τη θέση του και άνοιγε κυτία αποσκευών, ενώ έκανε χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου με αποτέλεσμα να διασαλευθεί η τάξη και να διαταραχτεί η ασφάλεια της πτήσης.

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