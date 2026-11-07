Αναστάτωση σε πτήση από Βουδαπέστη προς Θεσσαλονίκη: 39χρονος σηκωνόταν από τη θέση του και άνοιγε αποσκευές – Κάπνιζε και ηλεκτρονικό τσιγάρο

Αναστάτωση μέσα σε πτήση αεροσκάφους προκάλεσε ένας 39χρονος ο οποίος συνελήφθη μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδoνία», στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για έναν 39χρονο από το Ισραήλ ο οποίος κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Βουδαπέστη με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του πληρώματος για ζώνη ασφαλείας κατά την προσγείωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σηκωνόταν από τη θέση του και άνοιγε κυτία αποσκευών, ενώ έκανε χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου με αποτέλεσμα να διασαλευθεί η τάξη και να διαταραχτεί η ασφάλεια της πτήσης.