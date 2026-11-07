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Δανάη Μπάρκα για το φύλο του μωρού της: «Ξέρουμε τι περιμένουμε και θα σας πω και εσάς σύντομα…»

Σε ερωτήσεις των ακολούθων της στο Instagram απάντησε η Δανάη Μπάρκα, μιλώντας για την εγκυμοσύνη της και το νέο κεφάλαιο που έχει ανοίξει στη ζωή της. 

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Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δανάη Μπάρκα, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, απάντησε σε ερωτήσεις των ακολούθων της στο Instagram για το νέο κεφάλαιο στη ζωή της.
  • Όταν ρωτήθηκε αν είναι αγχωμένη, εξήγησε πως: «Εντάξει, υπάρχει μια γλυκιά αγωνία αλλά δεν το σκέφτομαι πολύ… ακριβώς για να μην γιγαντωθεί. Υγεία υγεία υγεία να έχουμε όλοι κι όλα τ’ άλλα θα τα καταφέρουμε».
  • Σχετικά με το αν θα κάνει πάρτι αποκάλυψης φύλου, ανέφερε: «… Ξέρουμε τι περιμένουμε, ξέρουν και ελάχιστοι γύρω μας και θα σας πω και εσάς σύντομα, απλά χωρίς πάρτι, βεγγαλικά και τέτοια».

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Σε ερωτήσεις των ακολούθων της στο Instagram, απάντησε η Δανάη Μπάρκα. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, μίλησε και για το νέο αυτό σημαντικό κεφάλαιο που έχει ανοίξει στη ζωή της.

Όταν ακόλουθός της, την ρώτησε αν είναι αγχωμένη για όλο αυτό που έρχεται, η Δανάη Μπάρκα εξήγησε πως: «Εντάξει, υπάρχει μια γλυκιά αγωνία αλλά δεν το σκέφτομαι πολύ… ακριβώς για να μην γιγαντωθεί. Υγεία υγεία υγεία να έχουμε όλοι κι όλα τ’ άλλα θα τα καταφέρουμε». 

Δανάη Μπάρκα

Σχετικά με το αν θα κάνει πάρτι για την αποκάλυψη του φύλου του μωρού της, η μέλλουσα μητέρα ανέφερε ότι: «Εμ… Με αυτά δεν πεθαίνω… αντιθέτως με κάνουν να νιώθω λίγο αμηχανία. Είναι εντελώς υποκειμενικό και προσωπικό. Ξέρουμε τι περιμένουμε, ξέρουν και ελάχιστοι γύρω μας και θα σας πω και εσάς σύντομα, απλά χωρίς πάρτι, βεγγαλικά και τέτοια».

Δανάη Μπάρκα

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