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Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027 και ο δημοσιονομικός σχεδιασμός έως το 2030 βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με βασικές προβλέψεις την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028, τη σταδιακή μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης επαγγελματιών και επιχειρήσεων και τη συνέχιση των μέτρων ενίσχυσης των εισοδημάτων.

Παράλληλα, εξετάστηκαν οι παρεμβάσεις στις αστικές συγκοινωνίες, το χρονοδιάγραμμα των αγροτικών πληρωμών, καθώς και νομοθετικές πρωτοβουλίες για τις Ένοπλες Δυνάμεις, τη Δικαιοσύνη και την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Αθανάσιος Πετραλιάς παρουσίασαν τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027 και τον δεύτερο Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό, ο οποίος καλύπτει την περίοδο 2027-2030 και περιλαμβάνει τις δημοσιονομικές παρεμβάσεις που έχουν ήδη νομοθετηθεί ή ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, το κόστος των νέων μόνιμων μέτρων εκτιμάται σε 605 εκατ. ευρώ για το 2026 και 2,28 δισ. ευρώ για το 2027, ενώ έως το 2030 προβλέπεται να φθάσει στα 3,6 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, το κόστος των ήδη θεσμοθετημένων μόνιμων μέτρων ανέρχεται σε 3,66 δισ. ευρώ το 2026, 5,52 δισ. ευρώ το 2027 και 8,3 δισ. ευρώ το 2030.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των κυριότερων μόνιμων παρεμβάσεων υπολογίζεται σε 4,08 δισ. ευρώ το 2026, 7,3 δισ. ευρώ το 2027, 8,86 δισ. ευρώ το 2028, 10,56 δισ. ευρώ το 2029 και 11,45 δισ. ευρώ το 2030.

Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ και νέες μειώσεις φόρων

Μία από τις βασικότερες προβλέψεις του δημοσιονομικού σχεδιασμού είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028, η οποία θα συνοδευτεί από αντίστοιχη οριζόντια αύξηση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης η συνέχιση των ετήσιων μισθολογικών αυξήσεων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στο φορολογικό πεδίο προβλέπεται η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα και στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς και η μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το 55% στο 50%, με εφαρμογή από το φορολογικό έτος 2027.

Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου από το 80% στο 50%, κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες ετησίως, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος 2028.

Παράλληλα, προβλέπεται η επιτάχυνση των αποσβέσεων για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, με περιορισμό του σχετικού χρονικού διαστήματος από τα δέκα στα έξι έτη.

Συντάξεις, επιδόματα και μέτρα για τη στέγαση

Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά τις συντάξεις και τις κοινωνικές παροχές.

Ειδικότερα, προβλέπεται η ετήσια αύξηση των συντάξεων χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς, καθώς και η αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων με βάση την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Στα μέτρα περιλαμβάνονται η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ για δικαιούχους συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, η επιστροφή ενοικίου και η ετήσια καταβολή δώρου Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους.

Στο στεγαστικό πεδίο προβλέπεται η παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής για κενά ακίνητα που εκμισθώνονται, η διατήρηση της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων και η συνέχιση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ για τα νέα κτήρια.

Προβλέπεται ακόμη η συνέχιση του προγράμματος «Κουμπαράς για τη νέα Γενιά», με την ένταξη νέων βρεφών κάθε χρόνο.

Παρεμβάσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα και αύξηση των δημοσίων επενδύσεων

Στον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό περιλαμβάνονται επενδύσεις και παρεμβάσεις με στόχο τη σταδιακή μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% την περίοδο 2027-2029.

Παράλληλα, προβλέπεται η αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 1,2 δισ. ευρώ το 2028 και κατά επιπλέον 1 δισ. ευρώ κάθε επόμενο έτος.

Για τον τομέα της υγείας προβλέπεται αύξηση του ορίου φαρμακευτικής δαπάνης κατά 100 εκατ. ευρώ ετησίως, επιπλέον της αύξησης που προκύπτει βάσει του ΑΕΠ, καθώς και επιστροφή επενδυτικού R&D Clawback ύψους 200 εκατ. ευρώ ανά διετία.

Αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων για την ανάπτυξη

Οι εκτιμήσεις που παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο προβλέπουν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από εκείνους που είχαν περιληφθεί στον προηγούμενο Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό.

Για το 2027 ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται σε 2,3%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 1,7%, ενώ για το 2028 αναθεωρείται σε 2,1% από 1,6% και για το 2029 σε 2,1% από 1,3%.

Σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση, στην αναθεώρηση των προβλέψεων συμβάλλουν κυρίως τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2026, καθώς και οι αυξημένοι πόροι του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Παρά το κόστος των μόνιμων παρεμβάσεων, ο δημοσιονομικός σχεδιασμός προβλέπει τη διατήρηση πλεονασματικού αποτελέσματος καθ’ όλη την περίοδο 2027-2030.

Το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται σε 3,2% του ΑΕΠ το 2027 και κατά μέσο όρο στο 3% την περίοδο 2028-2030.

Ταυτόχρονα, προβλέπεται περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, από 135,8% του ΑΕΠ το 2026 σε 128,5% το 2027 και 121,3% το 2028, με προοπτική να προσεγγίσει το 110% το 2030.

Αστικές συγκοινωνίες: Νέα λεωφορεία και επέκταση της 24ωρης λειτουργίας

Την πρόοδο των αστικών συγκοινωνιών παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, δίνοντας έμφαση στην αύξηση των δρομολογίων, την ανανέωση του στόλου και τη μείωση των χρόνων αναμονής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, στην Αθήνα εκτελέστηκαν πέντε εκατομμύρια δρομολόγια, έναντι 4,78 εκατομμυρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 4,6%. Οι επικυρώσεις εισιτηρίων αυξήθηκαν κατά 12,8%, ενώ στις τρεις γραμμές του Μετρό πραγματοποιήθηκαν 6.500 επιπλέον δρομολόγια.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη Γραμμή 1, όπου τον Οκτώβριο καταγράφηκε ρεκόρ τριετίας, μετά την ένταξη στην κυκλοφορία του πρώτου ανακατασκευασμένου συρμού.

Οι έλεγχοι κομίστρου ξεπέρασαν τα έξι εκατομμύρια, ενώ οι πρότυπες λεωφορειακές γραμμές αυξήθηκαν από 15 σε 20, με αποτέλεσμα τη μείωση των χρονοαποστάσεων έως και 24%.

Παράλληλα, επεκτάθηκε το δίκτυο των αστικών λεωφορείων προς τη Ραφήνα, το Λαύριο και άλλες περιαστικές περιοχές.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η προμήθεια επιπλέον 501 λεωφορείων για την Αττική, η ανανέωση συρμών στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και η ανακαίνιση 21 σταθμών του Προαστιακού.

Από το πρώτο Σάββατο του Δεκεμβρίου προβλέπεται η προσθήκη τριών νέων γραμμών στο πρόγραμμα 24ωρης λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Για το 2027 αναμένεται περαιτέρω μείωση των χρόνων αναμονής σε Μετρό και τραμ.

Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, παρουσιάστηκαν στοιχεία για την επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά, τη μείωση των χρονοαποστάσεων των λεωφορείων και την προώθηση του σχεδιασμού για ενιαίο εισιτήριο λεωφορείων και Μετρό.

Για το επόμενο εξάμηνο προβλέπονται επίσης ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, προκήρυξη διαγωνισμών για νέα λεωφορεία και τροχαίο υλικό, επέκταση των καμερών στις λεωφορειολωρίδες και αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών προς τους επιβάτες.

Αγροτικές ενισχύσεις: Στις 30 Νοεμβρίου η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης

Το χρονοδιάγραμμα καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων παρουσίασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 30 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, ενώ τον Δεκέμβριο προβλέπεται η εξόφλησή της, μαζί με την καταβολή της αναδιανεμητικής και της εξισωτικής ενίσχυσης.

Ο υπουργός επισήμανε ότι η πλατφόρμα πληρωμών βρίσκεται πλέον για πρώτη φορά στα χέρια του κράτους, αναφέροντας ότι κάθε δικαιούχος θα λάβει όσα δικαιούται.

Παράλληλα, παρουσίασε το πρόγραμμα πληρωμών που εκτείνεται έως το τέλος του 2027 και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενισχύσεις για νέους γεωργούς, γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, δημόσια έργα, ιδιωτικές επενδύσεις και προγράμματα LEADER.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις έκτακτες ενισχύσεις από εθνικούς πόρους, με σημαντικό μέρος των κονδυλίων να κατευθύνεται στη στήριξη των κτηνοτρόφων λόγω του υποχρεωτικού εγκλεισμού των ζώων εξαιτίας της ευλογιάς και του αφθώδους πυρετού.

Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται επίσης οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τον παγετό του 2025 πριν από την ανθοφορία, η ενίσχυση για το γάλα που καταστράφηκε στη Λέσβο, η στήριξη των αλιέων για το πετρέλαιο και η οικονομική ενίσχυση των πληγέντων παραγωγών στα Τενάγη Φιλίππων.

Δένδιας: Νομοσχέδιο για την αμυντική βιομηχανία και την καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις

Νομοσχέδιο με αντικείμενο την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, την προώθηση της καινοτομίας και την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων εισηγήθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης και στην αποτελεσματικότερη σύνδεση των αμυντικών αναγκών με την έρευνα, την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα.

Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται η ανάπτυξη μηχανισμών συνεργασίας με άλλες χώρες, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αντιμετώπιση της απειλής από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στην αξιοποίηση της εφεδρείας για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σημαντικό μέρος του νομοσχεδίου αφορά τη σταδιοδρομία των στρατιωτικών, με παρεμβάσεις στο σύστημα αρχαιότητας, κρίσεων και προαγωγών, στον χρόνο διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας, καθώς και στη συμμετοχή των στελεχών σε ερευνητικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την εισήγηση, στόχος είναι η δημιουργία σαφέστερου και αντικειμενικότερου συστήματος υπηρεσιακής εξέλιξης, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα, προβλέπονται ρυθμίσεις για την ενίσχυση των κινήτρων και τη βελτίωση των συνθηκών υπηρεσίας του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της στρατιωτικής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, την καλύτερη οργάνωση των στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τη διασφάλιση διαφανών διαδικασιών για το διδακτικό προσωπικό.

Περιλαμβάνονται ακόμη ρυθμίσεις για τη στρατολογική νομοθεσία, την αποτελεσματικότερη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, την υγειονομική περίθαλψη, τις αποζημιώσεις και τις παροχές προς το προσωπικό.

Φλωρίδης: Αλλαγές στη συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης εισηγήθηκε νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2023/1544, η οποία αφορά τη συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για τον ορισμό εγκαταστάσεων και νόμιμων εκπροσώπων, με σκοπό τη διευκόλυνση της συλλογής ηλεκτρονικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται σε ποινικές έρευνες.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η άρση διαδικαστικών εμποδίων, η επιτάχυνση των διαδικασιών και η ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κεραμέως: Αύξηση των θέσεων εργασίας για πολίτες τρίτων χωρών

Τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού θέσεων εργασίας για πολίτες τρίτων χωρών το 2027 εισηγήθηκε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Σύμφωνα με την εισήγησή της, η συνεχιζόμενη μείωση της ανεργίας έχει περιορίσει το διαθέσιμο εγχώριο εργατικό δυναμικό, ενώ την ίδια στιγμή καταγράφονται αυξημένες ανάγκες σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας.

Ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση για εργαζομένους διαπιστώνεται στον αγροτικό και τον κατασκευαστικό τομέα, όπου οι ελλείψεις προσωπικού δημιουργούν ανάγκη κάλυψης θέσεων εργασίας.

Για πρώτη φορά, ο καθορισμός των θέσεων πραγματοποιείται μέσω νέας διαδικασίας ευρύτερης διαβούλευσης, με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργείων, των κοινωνικών εταίρων και των φορέων της αγοράς.

Η εισήγηση προβλέπει στοχευμένη αύξηση των θέσεων εργασίας στους κλάδους όπου καταγράφονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις, με βάση τις εκτιμήσεις για τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ