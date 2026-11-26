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Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της Κρήτης καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη στην παραλία Βότσαλο, στον Γουδουρά Σητείας.

Σύμφωνα με το ekriti.gr, ένας περαστικός που βρισκόταν στην περιοχή ενημέρωσε το ΕΚΑΒ για το μακάβριο εύρημα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η σορός βρίσκεται σε προχωρημένη αποσύνθεση, καθώς έχει απομείνει ουσιαστικά ένας σκελετός με ελάχιστα υπολείμματα δέρματος.

Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το πτώμα είναι τέτοια, που δεν μπορεί να προσδιοριστεί ούτε με μια πρώτη οπτική εξέταση αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα.

Απαντήσεις αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα επιχειρήσει να προσδιορίσει το φύλο και να ρίξει φως στα στοιχεία της ταυτότητας του νεκρού.

Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο η σορός να παρασύρθηκε από τη θάλασσα και να ξεβράστηκε στην ακτή.