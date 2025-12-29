Το πρώτο ασθενοφόρο άγριων θηλαστικών στην Ελλάδα απέκτησε ο Αρκτούρος

  • Ο Αρκτούρος απέκτησε το πρώτο ασθενοφόρο άγριων θηλαστικών στην Ελλάδα, ένα εξειδικευμένο όχημα που ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης και περίθαλψης τραυματισμένων άγριων ζώων σε ολόκληρη τη χώρα.
  • Το ασθενοφόρο είναι ειδικά διαμορφωμένο ώστε να μπορεί να μεταφέρει με ασφάλεια τραυματισμένα άγρια θηλαστικά, όπως λύκο, αρκούδα, τσακάλι και ελάφι, προσφέροντας τις κατάλληλες συνθήκες για την άμεση μεταφορά τους προς περίθαλψη.
  • Η απόκτησή του, χάρη στη δωρεά της εταιρείας NAK Insurance Brokers, επιτρέπει στην Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του Αρκτούρου να παρεμβαίνει άμεσα σε περιστατικά όπως τροχαία ατυχήματα, παγιδεύσεις και διασώσεις ορφανών άγριων ζώων.
Θεσσαλονίκη: Το πρώτο ασθενοφόρο άγριων θηλαστικών στην Ελλάδα απέκτησε ο Αρκτούρος

Το πρώτο ασθενοφόρο άγριων θηλαστικών στην Ελλάδα, ένα εξειδικευμένο όχημα που ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης και περίθαλψης τραυματισμένων άγριων ζώων σε ολόκληρη τη χώρα, απέκτησε ο Αρκτούρος.

Το ασθενοφόρο είναι ειδικά διαμορφωμένο ώστε να μπορεί να μεταφέρει με ασφάλεια τραυματισμένα άγρια θηλαστικά, όπως λύκο, αρκούδα, τσακάλι, λύγκα, ζαρκάδι, ελάφι, καθώς και άλλα είδη άγριας πανίδας, προσφέροντας τις κατάλληλες συνθήκες για την άμεση μεταφορά τους προς περίθαλψη.

Το όχημα αποκτήθηκε χάρη στη δωρεά της εταιρείας NAK Insurance Brokers κι επιτρέπει στην Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του Αρκτούρου να παρεμβαίνει άμεσα σε περιστατικά, όπως τροχαία ατυχήματα, παγιδεύσεις σε παράνομες παγίδες, διασώσεις ορφανών άγριων ζώων, καθώς και στην ασφαλή μεταφορά τους.

Η απόκτησή του ανοίγει νέες προοπτικές και επιχειρησιακές δυνατότητες για τον Αρκτούρο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο, όπου οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων και άγριων σαρκοφάγων αυξάνονται και απαιτούν ταχεία, επιστημονικά τεκμηριωμένη και υπεύθυνη διαχείριση, ενώ ανάλογα με τη σοβαρότητα των περιστατικών, τα ζώα μεταφέρονται είτε στο Κτηνιατρείο Άγριας Ζωής του Αρκτούρου, είτε στην Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ, με την οποία ο Αρκτούρος διατηρεί σταθερή και μακροχρόνια συνεργασία.

Πηγή: ΑΠΕ

