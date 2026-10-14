Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός φοιτητής που έπεσε από 2ο όροφο πολυκατοικίας

Τραγωδία το βράδυ της Τετάρτης (14/10) στην Πάτρα, καθώς ένας φοιτητής έπεσε από δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στον αποκλεισμό του χώρου, καθώς και πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι και αυτό της αυτοχειρίας.

Σύμφωνα με το tempo24, ο φοιτητής φέρεται να είχε ενημερώσει τους συγγενείς τους ότι θέλει να βάλει τέλος στη ζωή του.