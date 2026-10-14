Επεισοδιακή καταδίωξη στη Μεταμόρφωση – Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα – ΦΩΤΟ

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (14/10) στην Αστυνομία έπειτα από καταδίωξη που σημειώθηκε στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας οδηγός αυτοκινήτου δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και επιχείρησε να διαφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα. Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής, με το όχημα να πραγματοποιεί ελιγμούς.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του, ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να προσκρούσει σε σταθμευμένα οχήματα.

Ένα άτομο έχει προσαχθεί και εξετάζεται.