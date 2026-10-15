Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (15/10) – Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Ολυμπιακού, του ΟΦΗ και του Παναθηναϊκού

Τα ματς Μαρσέιγ – Ολυμπιακός, Ρεν – ΟΦΗ και Παναθηναϊκός – Μπόρατς ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
09:30 Magenta Sport 6 | Αρτούρ Γκία – Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα (Τένις, Σαγκάη)
13:00 Magenta Sport 6 | Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Άλεξ ντε Μινόρ (Τένις, Σαγκάη)
16:00 Novasports 6HD | WTA 1000 Γουχάν (Τένις)
19:45 Magenta Sport 9 | Σάλτσμπουργκ – Μίλαν (UEFA Europa League)
19:45 Magenta Sport 8 | Λυών – Κρίσταλ Πάλας (UEFA Europa League)
19:45 Magenta Sport 7 | Τσέλιε – Ομόνοια (UEFA Europa League)
19:45 Magenta Sport 6 | Λεχ Πόζναν – Λεβερκούζεν (UEFA Europa League)
19:45 Magenta Sport 3 | Παναθηναϊκός – Μπόρατς Μπάνια Λούκα (UEFA Conference League)
20:45 Novasports 4HD | Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν (EuroLeague)
21:30 Novasports Start | Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (EuroLeague)
21:30 Novasports 5HD | Αρμάνι Μιλάνο – Ντουμπάι (EuroLeague)
22:00 Novasports Prime | Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν (EuroLeague)
22:00 Magenta Sport 5 | Ρεν – ΟΦΗ (UEFA Europa League)
22:00 Magenta Sport 4, ANT1 | Μαρσέιγ – Ολυμπιακός (UEFA Europa League)
22:00 Magenta Sport 9 | Αταλάντα – Πάφος (UEFA Conference League)
22:00 Magenta Sport 8 | Χόφενχαϊμ – Μπεσίκτας (UEFA Europa League)
22:00 Magenta Sport 7 | Θέλτα – Γιουβέντους (UEFA Europa League)
22:00 Magenta Sport 6 | Μπενφίκα – Σέλτικ (UEFA Europa League)
22:00 Magenta Sport 3 | Μπράιτον – Κάουνο Ζαλγκίρις (UEFA Conference League)