Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (15/10) – Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Ολυμπιακού, του ΟΦΗ και του Παναθηναϊκού

Τα ματς Μαρσέιγ – Ολυμπιακός, Ρεν – ΟΦΗ και Παναθηναϊκός – Μπόρατς ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα ματς Μαρσέιγ – Ολυμπιακός, Ρεν – ΟΦΗ και Παναθηναϊκός – Μπόρατς ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Δείτε αναλυτικά πού θα παρακολουθήσετε τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Ολυμπιακού, του ΟΦΗ και του Παναθηναϊκού σε UEFA Europa League και Conference League.
  • Το πρόγραμμα της Πέμπτης περιλαμβάνει επίσης σημαντικές αναμετρήσεις EuroLeague στο μπάσκετ, καθώς και τένις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα ματς Μαρσέιγ – Ολυμπιακός, Ρεν – ΟΦΗ και Παναθηναϊκός – Μπόρατς ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:30 Magenta Sport 6 | Αρτούρ Γκία – Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα (Τένις, Σαγκάη)

13:00 Magenta Sport 6 | Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Άλεξ ντε Μινόρ (Τένις, Σαγκάη)

16:00 Novasports 6HD | WTA 1000 Γουχάν (Τένις)

19:45 Magenta Sport 9 | Σάλτσμπουργκ – Μίλαν (UEFA Europa League)

19:45 Magenta Sport 8 | Λυών – Κρίσταλ Πάλας (UEFA Europa League)

19:45 Magenta Sport 7 | Τσέλιε – Ομόνοια (UEFA Europa League)

19:45 Magenta Sport 6 | Λεχ Πόζναν – Λεβερκούζεν (UEFA Europa League)

19:45 Magenta Sport 3 | Παναθηναϊκός – Μπόρατς Μπάνια Λούκα (UEFA Conference League)

20:45 Novasports 4HD | Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν (EuroLeague)

21:30 Novasports Start | Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (EuroLeague)

21:30 Novasports 5HD | Αρμάνι Μιλάνο – Ντουμπάι (EuroLeague)

22:00 Novasports Prime | Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν (EuroLeague)

22:00 Magenta Sport 5 | Ρεν – ΟΦΗ (UEFA Europa League)

22:00 Magenta Sport 4, ANT1 | Μαρσέιγ – Ολυμπιακός (UEFA Europa League)

22:00 Magenta Sport 9 | Αταλάντα – Πάφος (UEFA Conference League)

22:00 Magenta Sport 8 | Χόφενχαϊμ – Μπεσίκτας (UEFA Europa League)

22:00 Magenta Sport 7 | Θέλτα – Γιουβέντους (UEFA Europa League)

22:00 Magenta Sport 6 | Μπενφίκα – Σέλτικ (UEFA Europa League)

22:00 Magenta Sport 3 | Μπράιτον – Κάουνο Ζαλγκίρις (UEFA Conference League)

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