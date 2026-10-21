Δήμος Κιλκίς: Επίδομα 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται από την 1η Ιανουαρίου 2027

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Επίδομα γέννησης ύψους 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται από την 1η Ιανουαρίου 2027 θεσπίζει ο Δήμος Κιλκίς, επιδιώκοντας να στηρίξει οικονομικά τις οικογένειες και να συμβάλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Το χρηματικό βοήθημα θα καταβάλλεται εφάπαξ σε δικαιούχους που είναι μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Κιλκίς, χωρίς να προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια. Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, το επίδομα θα είναι αφορολόγητο και δεν θα συνυπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση άλλων κοινωνικών ή προνοιακών παροχών.

Δικαιούχοι θα είναι ζευγάρια που αποκτούν παιδί, είτε είναι έγγαμα είτε έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και μονογονεϊκές οικογένειες, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Στήριξη των οικογενειών με φόντο το δημογραφικό

Σύμφωνα με τον Δήμο Κιλκίς, βασικός στόχος του μέτρου είναι η έμπρακτη στήριξη των γονέων, η ενθάρρυνση των νέων ζευγαριών να αποκτήσουν παιδιά και η οικονομική ανακούφιση των οικογενειών από τα έξοδα που συνεπάγεται η φροντίδα ενός νεογέννητου κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του.

Η οικονομική ενίσχυση των 1.000 ευρώ φιλοδοξεί να καλύψει μέρος των αυξημένων αναγκών που προκύπτουν μετά τη γέννηση ενός παιδιού, προσφέροντας πρόσθετη βοήθεια στους γονείς.