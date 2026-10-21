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Φρικιαστική υπόθεση στην Αμαλιάδα: Δύο αδέλφια έθαψαν την μητέρα τους στον κήπο – Τους κατέδωσε ο τρίτος αδελφός

Στην Αμαλιάδα, δύο αδέλφια έθαψαν στον κήπο του σπιτιού τους την 79χρονη μητέρα τους, υποστηρίζοντας πως δεν είχαν τη δυνατότητα να καλύψουν τα έξοδα μιας κανονικής κηδείας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία τρίτου αδελφού στις αστυνομικές Αρχές, ο οποίος ζήτησε να ταφεί η μητέρα του με αξιοπρέπεια σε νεκροταφείο. Ο χώρος αποκλείστηκε από την αστυνομία και αποφασίστηκε η εκταφή της σορού παρουσία ιατροδικαστή, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της ηλικιωμένης.

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Κοινωνία

Αμαλιάδα/σορός/κήπος
Πηγή: Ileialive
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο αδέλφια στην Αμαλιάδα έθαψαν την 79χρονη μητέρα τους στον κήπο του σπιτιού τους, υποστηρίζοντας πως δεν είχαν τη δυνατότητα, να καλύψουν τα έξοδα μιας κανονικής κηδείας.
  • Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία τρίτου αδελφού στις αστυνομικές Αρχές, ο οποίος αντέδρασε έντονα με την ελπίδα η μητέρα του, να ταφεί με αξιοπρέπεια σε νεκροταφείο.
  • Οι αστυνομικοί απέκλεισαν τον χώρο και αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί εκταφή παρουσία ιατροδικαστή, ώστε να διερευνηθούν σε βάθος, τα ακριβή αίτια του θανάτου της ηλικιωμένης.

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Μια ανατριχιαστική υπόθεση βλέπει το φως της δημοσιότητας στην Αμαλιάδα, όπου δύο αδέλφια έθαψαν τη μητέρα τους στον κήπο, πράξη η οποία αποκαλύφθηκε έπειτα από την καταγγελία του τρίτου αδελφού τους, στις αστυνομικές Αρχές.

Η ταφή της σορού της μητέρας τους στον κήπο

Ο μίτος της Αριάδνης, άρχισε να ξετυλίγεται το βράδυ της Τρίτης (20/10/2026), όταν ο τρίτος αδελφός, παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, αφήνοντας εμβρόντητους τους αστυνομικούς, με τα όσα κατήγγειλε. Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, τα τρία αδέλφια, διέμεναν στο πατρικό τους σπίτι μαζί με τη 79χρονη μητέρα τους, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ ένας ακόμα αδελφός ζει στην Αθήνα.

Η ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της, πιθανότατα τη Δευτέρα (19/10/2026). Τότε, τα δύο από τα αδέλφια αποφάσισαν να την θάψουν στον κήπο του σπιτιού τους, το βραδάκι της ίδιας ημέρας, υποστηρίζοντας πως δεν είχαν τη δυνατότητα να καλύψουν τα έξοδα μιας κανονικής κηδείας. Ο τρίτος αδελφός αντέδρασε έντονα σε αυτή την εξέλιξη, όμως δεν κατάφερε να τους μεταπείσει. Μη μπορώντας να αποδεχθεί την κατάσταση, αποφάσισε να προσφύγει στις Αρχές, με την ελπίδα η μητέρα του να ταφεί με αξιοπρέπεια σε νεκροταφείο.

Η επέμβαση των Αρχών και η ιατροδικαστική έρευνα

Αμέσως έπειτα από την καταγγελία, οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο και απέκλεισαν τον χώρο, ο οποίος πλέον φυλάσσεται. Σήμερα (21/10/2026) το πρωί αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί η εκταφή της 79χρονης γυναίκας, παρουσία ιατροδικαστή.

Βασικός στόχος των Αρχών, είναι να διασταυρώσουν την αξιοπιστία της καταγγελίας, αλλά κυρίως να διερευνήσουν σε βάθος τα ακριβή αίτια του θανάτου, της ηλικιωμένης γυναίκας.

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