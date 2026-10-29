Άγιος Δημήτριος: Σφοδρές αντιδράσεις για την απόφαση του δημάρχου να ακυρώσει την μαθητική παρέλαση λόγω πιθανής κακοκαιρίας – Οι μαθητές παρέλασαν μόνοι τους

Η απόφαση της δημοτικής Αρχής να ακυρώσει προληπτικά την καθιερωμένη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, επικαλούμενη φόβο για ακραία καιρικά φαινόμενα, προκάλεσε έντονες αναταράξεις καθώς επικράτησε ηλιοφάνεια. Μαθητές και γονείς του 4ου Δημοτικού Σχολείου προχώρησαν σε αυθόρμητο εορτασμό στους δρόμους της γειτονιάς, ενώ κατά την επίσημη δοξολογία σημειώθηκαν σφοδρές αποδοκιμασίες πολιτών κατά του δημάρχου Στέλιου Μαμαλάκη.

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Άγιος Δημήτριος/παρέλαση μαθητών
Πηγή: Facebook
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, η απόφαση του δημάρχου να ακυρώσει την καθιερωμένη μαθητική παρέλαση «άναψε φωτιές» στην τοπική κοινωνία, με επίσημη αιτιολογία τον φόβο για επικείμενα ακραία καιρικά φαινόμενα.
  • Η διάψευση των προγνώσεων με την ηλιοφάνεια οδήγησε την εκπαιδευτική κοινότητα και τους γονείς του 4ου Δημοτικού Σχολείου να οργανώσουν αυθόρμητο εορτασμό στους δρόμους, τιμώντας συμβολικά την ιστορική επέτειο του «Όχι».
  • Το μέτρο πυροδότησε κύμα οργής, με τον δήμαρχο Στέλιο Μαμαλάκη να δέχεται έντονες λεκτικές αποδοκιμασίες και συνθήματα όπως «ντροπή» και «έξω» κατά την επίσημη δοξολογία.

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Οι εθνικές επέτειοι αποτελούν ημέρες συλλογικής μνήμης και υπερηφάνειας, όπου η συμμετοχή των μαθητών στις παρελάσεις, γεμίζει συγκίνηση τις τοπικές κοινωνίες. Ωστόσο, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ο φετινός εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου, σημαδεύτηκε από ένα γεγονός που προκάλεσε έντονες αναταράξεις και πρωτοφανείς αντιδράσεις: η απόφαση του δημάρχου να ακυρώσει την καθιερωμένη μαθητική παρέλαση, που «άναψε φωτιές» στην τοπική κοινωνία.

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Ως επίσημη αιτιολογία προβλήθηκε ο φόβος για επικείμενα ακραία καιρικά φαινόμενα, οδηγώντας τον δήμαρχο του Αγίου Δημητρίου, Στέλιου Μαμαλάκη, σε μια επιλογή που βρήκε κατηγορηματικά αντίθετους, τους δημότες.

Η διάψευση των προγνώσεων, με την ηλιοφάνεια που επικράτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, μετουσίωσε την απογοήτευση μαθητών και γονέων, σε ανοιχτή δυσαρέσκεια.

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Μέσα σε αυτό το κλίμα, η ανάγκη για απόδοση τιμής στους ήρωες του 1940 υπερίσχυσε τελικά των επίσημων ματαιώσεων, με την ίδια την κοινωνία να παίρνει την κατάσταση στα χέρια της.

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Αυθόρμητος εορτασμός στους δρόμους της γειτονιάς

Παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, υπήρξε ο μοναδικός στην Αττική, που ακύρωσε προληπτικά την μαθητική παρέλαση λόγω δυσμενών προγνώσεων, οι συνθήκες αποδείχθηκαν ιδανικές.

Αντικρίζοντας τον αίθριο ουρανό, η εκπαιδευτική κοινότητα και οι γονείς του 4ου Δημοτικού Σχολείου, ανέλαβαν δράση. Τα παιδιά ντύθηκαν με τις επίσημες στολές τους και βάδισαν με υπερηφάνεια στον δρόμο μπροστά από το σχολείο που φοιτούν, τιμώντας συμβολικά την ιστορική επέτειο του «Όχι».

Κύμα οργής και αποδοκιμασιών κατά της δημοτικής Αρχής

Η προληπτική αυτή ματαίωση πυροδότησε σφοδρές αντιδράσεις από κατοίκους και γονείς, οι οποίοι έκριναν το μέτρο αδικαιολόγητο και υπερβολικό, ειδικά μετά την πολύμηνη προετοιμασία των παιδιών.

Η ένταση κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της επίσημης δοξολογίας στον Ιερό Ναό, όπου ο δήμαρχος Στέλιος Μαμαλάκης, βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονες λεκτικές αποδοκιμασίες, ειρωνείες και συνθήματα όπως «ντροπή» και «έξω» από το συγκεντρωμένο πλήθος.

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