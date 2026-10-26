Κόντρα Σδούκου – Αντωνοπούλου για τους στημένους αγώνες μπάσκετ: «Ο Αυγενάκης δημιούργησε αυτές τις συνθήκες» – «Είστε με τα καλά σας; Δείξτε λίγη σοβαρότητα στην αντιπολίτευση που κάνετε»

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Έντονη πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε on air με επίκεντρο τις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης στον αθλητισμό και ειδικότερα οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των αρχαιρεσιών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Συγκεκριμένα, σφοδρή κόντρα ξέσπασε στον «αέρα» του Action24 ανάμεσα στην Αλεξάνδρα Σδούκου, και τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, επιχείρησε να συσχετίσει τις θεσμικές αλλαγές στο εκλογικό πλαίσιο της ΕΟΚ, επί υπουργίας του Λευτέρη Αυγενάκη, με την εκλογή του Βαγγέλη Λιόλιου στην προεδρία της Ομοσπονδίας, χαρακτηρίζοντάς τον «εκλεκτό του Μαξίμου».

Η τοποθέτησή της προκάλεσε την έντονη αντίδραση της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ, η οποία έκανε λόγο για αβάσιμα συμπεράσματα και συκοφαντικούς ισχυρισμούς.

Ο έντονος διάλογος

-Αντωνοπούλου: Η κυβέρνηση αυτή βαρύνεται με μια σωρεία σκανδάλων.

-Σδούκου: Να το ξεκαθαρίσουμε. Μήπως φταίει η κυβέρνηση για ένα κύκλωμα στο μπάσκετ από το 2016;

–Αντωνοπούλου: Αφού το ξεκινάτε έτσι, να το συνεχίσω. Ο κ. Αυγενάκης γιατί δημιούργησε αυτές τις συνθήκες για να μπει ο συγκεκριμένος άνθρωπος πρόεδρος και όχι άλλος, με διάφορες φαιδρές αιτιολογίες; Εκείνος δημιούργησε το καθεστώς και απέκλεισε ανθρώπους, δήθεν επειδή ήταν πιο μεγάλοι σε ηλικία, για να μπορέσει να μπει ο εκλεκτός του Μαξίμου.

-Σδούκου: Δείξτε λίγη σοβαρότητα στην αντιπολίτευση που κάνετε.

-Αντωνοπούλου: Δεν ήθελα να ξεκινήσω επιθετικά Δευτέρα πρωί. Πάμε όμως.

-Υποφάντης: Ποιος είναι ο εκλεκτός του Μαξίμου; Γιατί μιλάτε με μισόλογα;

-Σδούκου: Είναι συνήθης τακτική αυτή.

-Αντωνοπούλου: Λέω αυτό που έχουν καταγγείλει όλοι. Δημιούργησε τις προϋποθέσεις, λέγοντας, π.χ., ότι ο κ. Βασιλακόπουλος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος λόγω ηλικίας.

-Σδούκου: Δηλαδή ήθελε να βάλει κάποιον άλλον; Αυτό λέτε, κα Αντωνοπούλου; Είστε με τα καλά σας;

-Αντωνοπούλου: Θα δούμε.

Σδούκου: Βγάζετε τέτοια συμπεράσματα αυθαίρετα; Αυτή είναι η αντιπολίτευση; Αυτός είναι ο κύριος Τσίπρας;

-Αντωνοπούλου: Αυτοί είμαστε.

-Σδούκου: Ο ίδιος και απαράλλακτος. Συκοφαντία, λάσπη.

-Αντωνοπούλου: Το έκανε ο κύριος Αυγενάκης ή όχι;

-Υποφάντης: Δεν μας λέτε ποιος είναι ο εκλεκτός του Μαξίμου.

-Σδούκου: Έχετε κάποια απόδειξη ότι η αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο ορισμού των διοικήσεων και το χρόνου συνιστά εμπλοκή της κυβέρνησης στο σκάνδαλο;