H δήλωση του εκπροσώπου του Αντώνη Σαμαρά για ΝΔ και ΛΑΟΣ και η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Αμφίσημα μηνύματα εξέπεμψε ο Νίκος Τσούτσιας, εκπρόσωπος του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφορικά με το εάν θα προχωρήσει στην σύσταση νέου κόμματος. Η δε αναφορά του Νίκου Τσούτσια σε στελέχη του σημιτικού ΠΑΣΟΚ και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού του Γιώργου Καρατζαφέρη που έχουν στελεχώσει τη Νέα Δημοκρατία και ταυτόχρονα βρίσκονται σε νευραλγικές θέσεις στο υπουργικό συμβούλιο, προκάλεσε την αντίδραση του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αδώνιδος Γεωργιάδη.

Ο Νίκος Τσούτσιας, εκπρόσωπος του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, σε τηλεοπτική του συνέντευξη σήμερα επέκρινε την εξωτερική πολιτική του νυν πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη που, όπως, είπε κινείται στην «πολιτική των ήρεμων νερών», την στιγμή «που εντείνονται οι προσκλήσεις από την Τουρκία». Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε επικριτικά στη δήλωση υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, που είχε πει: «Αν είναι να αφήσω μια παρακαταθήκη για τη χώρα μου, για να είναι μια γειτονιά ήρεμη, ας με πουν και μειοδότη».

Ωστόσο, ο Νίκος Τσούτσιας υποστήριξε ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει την πόρτα στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, στηλιτεύοντας, όμως, το γεγονός ότι σε νευραλγικές θέσεις στο υπουργικό συμβούλιο έχουν τοποθετηθεί άνθρωποι από το ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σημίτη, πράγμα, που όπως είπε «αλλοιώνει την ιστορία της παράταξής μας».

Βέβαια, ερωτηθείς σχετικά ο Νίκος Τσούτσιας απάντησε: «Όχι, κάνετε λάθος. Δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη. Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ και ανάλογα την περίοδο, τις δημοσκοπήσεις ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμήθηκαν και τους πολίτες τους δεξιούς και κεντροδεξιούς. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη».

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Η αναφορά του Νίκου Τσούτσια στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό του Γιώργου Καρατζαφέρη προκάλεσε την απάντηση του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνι Γεωργιάδη. Ο τελευταίος με ανάρτησή του στο Χ έγραψε μεταξύ άλλων: «Η αναφορά του “σε ολίγον παλαιό ΛάΟΣ…” κλπ, για να “αποδείξει” ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλαξε τον χαρακτήρα της Παράταξης, προσβάλει όχι εμένα προφανώς, αλλά τον ίδιο τον τότε Πρόεδρο της ΝΔ κ. Σαμαρά, ο οποίος προσκάλεσε και ενέταξε στη ΝΔ και εμένα και τον Μάκη Βορίδη και τον Θανάση Πλεύρη».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του κ. Αντώνη Σαμαρά, κ. Νίκος Τσούτσιας είπε επί λέξει σήμερα τα εξής: ‘Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ και, ανάλογα την περίοδο και τις δημοσκοπήσεις, ρίχνουμε και δύο ατάκες’.

Πάντα πίστευα ότι οι εμφύλιοι πόλεμοι οδηγούν αναπόφευκτα σε αίσχη και σε παραλογισμούς, αλλά ομολογώ από τον Αντώνη Σαμαράς περιμένω κάτι καλύτερο.

Η αναφορά του ‘σε ολίγον παλαιό ΛάΟΣ…» κλπ, για να «αποδείξει» ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλαξε τον χαρακτήρα της Παράταξης, προσβάλει όχι εμένα προφανώς, αλλά τον ίδιο τον τότε Πρόεδρο της ΝΔ κ. Σαμαρά, ο οποίος προσκάλεσε και ενέταξε στη ΝΔ και εμένα και τον Μάκη Βορίδη και τον Θάνο Πλεύρη. Και όχι μόνον αυτό αλλά εμένα και τον κ. Βορίδη μας διόρισε και Υπουργούς Υγείας του και εμένα με διόρισε και Κοινοβουλευτικό του Εκπρόσωπο.