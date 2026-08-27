Ανδρουλάκης: Παρουσίασε τις 10+1 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το Ιδιωτικό Χρέος – «Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα βάζει κανόνες στην αγορά»

«Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι προϋπόθεση για να στηρίξουμε την παραγωγή, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μια οικονομία με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό είναι το σχέδιο που καταθέτουμε. Ένα σχέδιο συγκεκριμένο, τεκμηριωμένο και εφαρμόσιμο», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το Ιδιωτικό Χρέος, σε εκδήλωση «Ιδιωτικό χρέος: Αλλάζουμε τους κανόνες- Η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ .

Τόνισε επιπλέον πως «αυτή είναι η πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα: μια κυβέρνηση που θα βάζει κανόνες στην αγορά, θα συγκρούεται όπου χρειάζεται με ισχυρά συμφέροντα και θα δίνει πραγματικές ευκαιρίες στους πολίτες να δημιουργήσουν και να προχωρήσουν. Αυτή την αλλαγή μπορεί να εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ».

«Η δική μας πρόταση βασίζεται σε μια καθαρή αρχή: Όποιος μπορεί να πληρώσει, πρέπει να πληρώνει. Όποιος θέλει να είναι συνεπής, πρέπει να έχει τη δυνατότητα μιας βιώσιμης ρύθμισης. Και όποιος βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία, πρέπει να έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Με κανόνες και διαφάνεια.

Αυτή είναι η δική μας αντίληψη για μια δίκαιη οικονομία. Μια οικονομία που δεν μετρά την επιτυχία της μόνο από τους αριθμούς, αλλά από το αν δημιουργεί δυνατότητες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ανέφερε ότι το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους που δεν μπορεί να εξεταστεί αποκομμένο από τη συνολική οικονομική πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες καθώς με δεδομένη και την παρατεινόμενη ακρίβεια, εξακολουθεί να κρατά εγκλωβισμένα εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Άσκησε αιχμηρή κριτική στη κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος.

«Συγκρίνει συστηματικά τους κρίσιμους οικονομικούς δείκτες με το 2019, αλλά αποφεύγει να συγκρίνει τη χώρα μας με την υπόλοιπη Ευρώπη σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία διαφημίζει τη μείωση του λόγου του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ ως δικό της επίτευγμα. “Ξεχνά” όμως να αναφέρει ότι η μείωση αυτή ήταν εν πολλοίς προδιαγεγραμμένη λόγω δύο βασικών παραγόντων που αποσιωπά. Το κούρεμα του χρέους που ήταν έργο ΠΑΣΟΚ και χάρη σε αυτό έγινε και η μετέπειτα ρύθμιση. Και δεύτερον, η μείωση του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ οφείλεται κατά βάση όχι στην πραγματική ανάπτυξη που κυμάνθηκε μόλις στο 2% ετησίως, αλλά στον πληθωρισμό που φούσκωσε τις τιμές και τα έσοδα από έμμεσους φόρους», παρατήρησε ο κ. Ανδρουλάκης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής οι εταιρείες servicers καταγράφουν ρεκόρ κερδοφορίας και οι συνολικές συμβολαιογραφικές πράξεις πλειστηριασμού πλέον είναι υπερδιπλάσιες από το 2019.

«Δεν υποσχεθήκαμε ότι τα χρέη μπορούν να εξαφανιστούν με ένα νόμο και ένα άρθρο. Επιλέξαμε δύσκολες αλλά εφαρμόσιμες λύσεις», είπε για τη θέσπιση από το ΠΑΣΟΚ, το 2010, του λεγόμενου νόμου Κατσέλη ενώ έστρεψε τα βέλη του κατά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που, όπως είπε, «εξελέγη με υποσχέσεις για σεισάχθεια και διαγραφή χρεών» Και προσέθεσε: «Στην πράξη, όμως, επί των ημερών της ξηλώθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας, θεσπίστηκε το πλαίσιο για τη μεταβίβαση και διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων από funds και servicers και προχώρησαν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί» . Καταλόγισε ευθύνες και στη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας ότι θέσπισε το πρόγραμμα «Ηρακλής» και το 2020 τον νέο πτωχευτικό κώδικα, καταργώντας πλήρως το πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας, χωρίς να δημιουργήσει ένα νέο, πραγματικά αποτελεσματικό δίχτυ προστασίας για τους ευάλωτους δανειολήπτες.

Ο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 10+1 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος:

Πρώτον, επαναφέρουμε την προστασία της κύριας κατοικίας. Με σύγχρονα και αντικειμενικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

επαναφέρουμε την προστασία της κύριας κατοικίας. Με σύγχρονα και αντικειμενικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Δεύτερον, θεσπίζουμε μια νέα γενναία ρύθμιση 120 δόσεων για τις οφειλές προς το Δημόσιο.

θεσπίζουμε μια νέα γενναία ρύθμιση 120 δόσεων για τις οφειλές προς το Δημόσιο. Τρίτον, αλλάζουμε ουσιαστικά τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ώστε να οδηγεί σε πραγματικές και βιώσιμες ρυθμίσεις.

αλλάζουμε ουσιαστικά τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ώστε να οδηγεί σε πραγματικές και βιώσιμες ρυθμίσεις. Τέταρτον, θεσπίζουμε αυστηρούς κανόνες λειτουργίας και πραγματική λογοδοσία για τους servicers. ….Δεν μπορεί αυτός που διαχειρίζεται την περιουσία και πολλές φορές την ίδια την κατοικία ενός πολίτη να έχει μόνο δικαιώματα. Πρέπει να έχει και συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Και όταν δεν τις τηρεί, να υπάρχουν πραγματικές συνέπειες. Και υπάρχει ένα ακόμη ζήτημα. Προκύπτουν πολύ σοβαρά ερωτήματα από τη λειτουργία εταιρειών ακινήτων που συνδέονται με τη διαχείριση κόκκινων δανείων και αποκτούν ακίνητα μέσω πλειστηριασμών.

θεσπίζουμε αυστηρούς κανόνες λειτουργίας και πραγματική λογοδοσία για τους servicers. ….Δεν μπορεί αυτός που διαχειρίζεται την περιουσία και πολλές φορές την ίδια την κατοικία ενός πολίτη να έχει μόνο δικαιώματα. Πρέπει να έχει και συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Και όταν δεν τις τηρεί, να υπάρχουν πραγματικές συνέπειες. Και υπάρχει ένα ακόμη ζήτημα. Προκύπτουν πολύ σοβαρά ερωτήματα από τη λειτουργία εταιρειών ακινήτων που συνδέονται με τη διαχείριση κόκκινων δανείων και αποκτούν ακίνητα μέσω πλειστηριασμών. Πέμπτον, δίνουμε στον δανειολήπτη δικαίωμα προαίρεσης πριν από τη μεταβίβαση του δανείου του σε fund.

δίνουμε στον δανειολήπτη δικαίωμα προαίρεσης πριν από τη μεταβίβαση του δανείου του σε fund. Έκτον, κατοχυρώνουμε πραγματικά δικαιώματα για τον οφειλέτη απέναντι στην αναγκαστική εκτέλεση.

κατοχυρώνουμε πραγματικά δικαιώματα για τον οφειλέτη απέναντι στην αναγκαστική εκτέλεση. Έβδομον, δίνουμε οριστική και δίκαιη λύση στο πρόβλημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο.

δίνουμε οριστική και δίκαιη λύση στο πρόβλημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο. Όγδοον, επιβραβεύουμε τη συνέπεια του δανειολήπτη.

επιβραβεύουμε τη συνέπεια του δανειολήπτη. Ένατον, προστατεύουμε την αναγκαία αγροτική γη.

προστατεύουμε την αναγκαία αγροτική γη. Δέκατον, θεσπίζουμε δικαιότερους κανόνες για τους εγγυητές.

θεσπίζουμε δικαιότερους κανόνες για τους εγγυητές. Και η ενδέκατη πρόταση: θεσπίζουμε ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό.

«Αυτές οι 10+1 παρεμβάσεις δεν είναι αποσπασματικά μέτρα. Συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Τις επόμενες ημέρες, το σύνολο αυτών των μέτρων θα κατατεθεί στη Βουλή ως μια ολοκληρωμένη πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Και το ερώτημα προς την κυβέρνηση είναι συγκεκριμένο: Θα φέρει προς συζήτηση στη Βουλή την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ; Θα επιτρέψει να γίνει μια ουσιαστική κοινοβουλευτική συζήτηση και να αναλάβει κάθε πολιτική δύναμη την ευθύνη της;», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ