FDA: Εγκρίθηκε νέο φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος – Σχεδόν διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης

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Ο Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε ένα νέο, πρωτοποριακό φάρμακο για την πιο συχνή μορφή καρκίνου του παγκρέατος, προσφέροντας μια νέα θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με μία από τις πιο θανατηφόρες μορφές καρκίνου.

Το φάρμακο, daraxonrasib, το οποίο πωλείται με την εμπορική ονομασία «Rasonque» και παρασκευάζεται από την Revolution Medicines, φαίνεται να αποτελεί ορόσημο στη θεραπεία ενός από τους πιο θανατηφόρους καρκίνους στον κόσμο.

Μια κλινική δοκιμή τελικού σταδίου σε 500 ασθενείς διαπίστωσε ότι όσοι λάμβαναν το καθημερινό χάπι είχαν μέσο χρόνο επιβίωσης 13,2 μήνες, σε σύγκριση με 6,6 μήνες για όσους υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία.

Ο FDA δήλωσε ότι το φάρμακο προσφέρει μια «κρίσιμη νέα επιλογή για ασθενείς που αντιμετωπίζουν έναν εξαιρετικά δύσκολο και ιστορικά δυσθεράπευτο καρκίνο».

Το «daraxonrasib» βοηθά στην πρόληψη της εξάπλωσης του καρκίνου προσδένοντας και απενεργοποιώντας το μεταλλαγμένο γονίδιο KRAS, το οποίο εντοπίζεται σε περισσότερο από το 90% των παγκρεατικών όγκων και πυροδοτεί την ανάπτυξη του καρκίνου.

Για 67.000 πάσχοντες κάθε χρόνο

Κάθε χρόνο, περίπου 67.000 άνθρωποι στις ΗΠΑ διαγιγνώσκονται με καρκίνο του παγκρέατος, ο οποίος έχει το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από όλους τους κύριους καρκίνους, σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία.

Ο καρκίνος του παγκρέατος διαγιγνώσκεται συχνά σε προχωρημένο στάδιο και είναι διαβόητα δύσκολος στην αντιμετώπιση. Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς πεθαίνουν εντός τριών μηνών από τη διάγνωση.

Το 2025, ο FDA απονεμήθηκε στο φάρμακο τον χαρακτηρισμό «Breakthrough Therapy» (Καινοτόμος Θεραπεία), ο οποίος δίνεται σε θεραπείες για σοβαρές παθήσεις που δικαιολογούν ταχεία αξιολόγηση.

Στη συνέχεια, ο οργανισμός ενέκρινε το φάρμακο έξι μήνες νωρίτερα από τη ρυθμιστική προθεσμία επειδή «έδειξε πρωτοφανή αποτελέσματα σε έναν τομέα με μεγάλες ανεκπλήρωτες ανάγκες», δήλωσε ο Angelo de Claro, διευθυντής του Κέντρου Αριστείας Ογκολογίας του οργανισμού.

Οι παρενέργειες

Οι πιο συχνές παρενέργειες της θεραπείας ήταν εξάνθημα, διάρροια, ναυτία, κόπωση και εμετός, ανέφερε ο FDA. Περίπου το 44% των ασθενών που λάμβαναν daraxonrasib εμφάνισαν σοβαρές παρενέργειες, σε σύγκριση με το 57,5% όσων υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία στη δοκιμή.

Ο πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ Ben Sasse, ο οποίος ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του παγκρέατος Σταδίου 4, συμμετέχει σε κλινική δοκιμή για το φάρμακο και δήλωσε ότι τον έχει βοηθήσει να συρρικνώσει τους όγκους του.

Πηγή: BBC