Ντόναλντ Τραμπ: «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ», επικαλούμενος καλές συνομιλίες μαζί του.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ», τονίζοντας ότι «είχα καλές συνομιλίες με εκείνον».
  • Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «ιστορίες τρόμου» τις πληροφορίες για επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα με σκοπό να αποτρέψει ρωσική επίθεση στο ΝΑΤΟ.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε πως η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA δεν συνδέεται με ρωσικές απειλές κατά του ΝΑΤΟ, υπονοώντας πως αφορούσε την Ουκρανία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ», κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

«Είχα καλές συνομιλίες με εκείνον. Δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τα σχόλια αυτά γίνονται αφού το Κρεμλίνο χαρακτήρισε σήμερα “ιστορίες τρόμου” τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον αμερικανικό Τύπο, βάσει των οποίων ο διευθυντής της CIA μετέβη στη Μόσχα αυτήν την εβδομάδα για να αποτρέψει τη Ρωσία να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χθες πως η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA δεν συνδέεται με ρωσικές απειλές σε βάρος του ΝΑΤΟ, υπονοώντας πως είχε σχέση με την Ουκρανία.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ