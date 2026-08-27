Κυβερνητικές πηγές για ΠΑΣΟΚ: «Απλώς επιβεβαιώνει πανηγυρικά τον Παύλο Μαρινάκη»

«Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ απλώς επιβεβαιώνει πανηγυρικά την ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου» τονίζουν κυβερνητικές πηγές, σχετικά με την ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστα Τσουκαλά.

«Καμία απάντηση επί της ουσίας, η παραμικρή αναφορά στη μη υπερψήφιση του κ. Στουρνάρα και – για ακόμα μία φορά – λαθροχειρία, σχετικά με υποτιθέμενη παλαιότερη απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου» προσθέτουν οι κυβερνητικές πηγές, αναφερόμενες στη φράση του κ. Τσουκαλά: «ο κ. Μαρινάκης καταπίνει αμάσητες τις ψήφους των Σπαρτιατών»

Και καταλήγουν: «Για του λόγου το αληθές παραθέτουμε την απάντηση του Παύλου Μαρινάκη στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών στις 16 Ιανουαρίου 2025 για τις ψήφους των Σπαρτιατών, από την οποία προκύπτει το εντελώς αντίθετο από αυτό που ισχυρίστηκε ο κ. Τσουκαλάς.