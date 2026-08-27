Μηταράκης σε Κωνσταντοπούλου: Όταν ψάξω δασκάλα ελληνικών, θα σας πάρω τηλέφωνο – Βίντεο

Αιχμηρή ήταν η απάντηση του Νότη Μηταράκη στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία παρενέβη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, προκειμένου να του κάνει μία παρατήρηση.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ βρισκόταν στο βήμα, προκειμένου να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου για την επαγγελματική ασφάλιση που συζητείται στην Ολομέλεια. Κάποια στιγμή ανέφερε ότι η Ελλάδα παραμένει μία από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες του ΟΟΣΑ στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλισης , ωστόσο εκ παραδρομής είπε ΟΑΣΑ.

Έτσι, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν έχασε την ευκαιρία και φώναξε από τα έδρανα ότι το σωστό είναι ΟΟΣΑ.

«Όταν ψάξω δασκάλα ελληνικών θα σας πάρω τηλέφωνο. Αν ψάχνετε για δουλειά από του χρόνου, θα σας πάρω τηλέφωνο…» της απάντησε ο κ. Μηταράκης.