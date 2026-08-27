Champions League: Στις 19:00 μαθαίνει τους αντιπάλους της η ΑΕΚ – Στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας η «Ένωση»

Η ΑΕΚ συμμετέχει σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, στην κλήρωση της League Phase του Champions League, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μονακό. Η Ένωση βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας και θα μάθει τους οκτώ αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη διοργάνωση.

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Αθλητισμός

ΑΕΚ, Champions League
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις 27 Αυγούστου 2026, η ΑΕΚ θα μάθει τους αντιπάλους της στη League Phase του Champions League, καθώς θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση στο Μονακό.
  • Η «Ένωση» βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας και θα αντιμετωπίσει συνολικά οκτώ αντιπάλους στη League Phase, δύο από κάθε γκρουπ.
  • Η League Phase θα αρχίσει τον Σεπτέμβριο του 2026 και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2027, με την ΑΕΚ να δίνει τέσσερις αγώνες εντός και τέσσερις εκτός έδρας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η ΑΕΚ στρέφει σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, το ενδιαφέρον της στο Μονακό, όπου στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της League Phase του Champions League, στο «Γκριμάλντι Φόρουμ».

Η διαδικασία διεξάγεται μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση των πλέι οφ της διοργάνωσης, με την Ένωση να βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας.

Στη League Phase, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει συνολικά οκτώ αντιπάλους, δύο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας και θα δώσει τέσσερις αγώνες εντός έδρας και ισάριθμους εκτός έδρας.

Τα γκρουπ δυναμικότητας

Γκρουπ 1

  • Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)
  • Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
  • Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
  • Λίβερπουλ (Αγγλία)
  • Ίντερ (Ιταλία)
  • Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)
  • Άρσεναλ (Αγγλία)
  • Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
  • Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Γκρουπ 2

  • Άστον Βίλα (Αγγλία)
  • Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)
  • Ντόρτμουντ (Γερμανία)
  • Ρόμα (Ιταλία)
  • Σπόρτινγκ (Πορτογαλία)
  • Πόρτο (Πορτογαλία)
  • Μπριζ (Βέλγιο)
  • Αϊντχόφεν (Ολλανδία)
  • Ρεάλ Μπέτις (Ισπανία)

Γκρουπ 3

  • Φέγενορντ (Ολλανδία)
  • Λιλ (Γαλλία)
  • Νάπολι (Ιταλία)
  • Λειψία (Γερμανία)
  • Βιγιαρεάλ (Ισπανία)
  • Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)
  • Γαλατασαράι (Τουρκία)
  • Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
  • Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

Γκρουπ 4

  • ΑΕΚ (Ελλάδα)
  • Βίκινγκ (Νορβηγία)
  • Σλάβια Πράγας (Τσεχία)
  • Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)
  • Στουτγκάρδη (Γερμανία)
  • ΛΑΣΚ Λιντς (Αυστρία)
  • Κόμο (Ιταλία)
  • Λανς (Γαλλία)
  • Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

Οι ημερομηνίες της League Phase

Η League Phase θα αρχίσει τον Σεπτέμβριο του 2026 και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2027, με τις οκτώ αγωνιστικές να διεξάγονται στις ακόλουθες ημερομηνίες:

  • 1η αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου 2026
  • 2η αγωνιστική: 13-14 Οκτωβρίου 2026
  • 3η αγωνιστική: 20-21 Οκτωβρίου 2026
  • 4η αγωνιστική: 3-4 Νοεμβρίου 2026
  • 5η αγωνιστική: 24-25 Νοεμβρίου 2026
  • 6η αγωνιστική: 8-9 Δεκεμβρίου 2026
  • 7η αγωνιστική: 19-20 Ιανουαρίου 2027
  • 8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027

Μετά την ολοκλήρωση της League Phase θα ακολουθήσουν τα νοκ άουτ πλέι οφ και στη συνέχεια οι φάσεις που θα οδηγήσουν μέχρι τον τελικό.

  • Νοκ άουτ πλέι οφ: 16-17 και 23-24 Φεβρουαρίου 2027
  • Φάση των «16»: 9-10 και 16-17 Μαρτίου 2027
  • Προημιτελικοί: 6-7 και 13-14 Απριλίου 2027
  • Ημιτελικοί: 27-28 Απριλίου και 4-5 Μαΐου 2027
  • Τελικός: 5 Ιουνίου 2027, στο «Μετροπολιτάνο» της Μαδρίτης
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