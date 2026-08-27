Champions League: Στις 19:00 μαθαίνει τους αντιπάλους της η ΑΕΚ – Στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας η «Ένωση»

Η ΑΕΚ στρέφει σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, το ενδιαφέρον της στο Μονακό, όπου στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της League Phase του Champions League, στο «Γκριμάλντι Φόρουμ».
Η διαδικασία διεξάγεται μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση των πλέι οφ της διοργάνωσης, με την Ένωση να βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας.
Στη League Phase, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει συνολικά οκτώ αντιπάλους, δύο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας και θα δώσει τέσσερις αγώνες εντός έδρας και ισάριθμους εκτός έδρας.
Τα γκρουπ δυναμικότητας
Γκρουπ 1
- Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)
- Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
- Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- Λίβερπουλ (Αγγλία)
- Ίντερ (Ιταλία)
- Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)
- Άρσεναλ (Αγγλία)
- Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
- Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)
Γκρουπ 2
- Άστον Βίλα (Αγγλία)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)
- Ντόρτμουντ (Γερμανία)
- Ρόμα (Ιταλία)
- Σπόρτινγκ (Πορτογαλία)
- Πόρτο (Πορτογαλία)
- Μπριζ (Βέλγιο)
- Αϊντχόφεν (Ολλανδία)
- Ρεάλ Μπέτις (Ισπανία)
Γκρουπ 3
- Φέγενορντ (Ολλανδία)
- Λιλ (Γαλλία)
- Νάπολι (Ιταλία)
- Λειψία (Γερμανία)
- Βιγιαρεάλ (Ισπανία)
- Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)
- Γαλατασαράι (Τουρκία)
- Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
- Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)
Γκρουπ 4
- ΑΕΚ (Ελλάδα)
- Βίκινγκ (Νορβηγία)
- Σλάβια Πράγας (Τσεχία)
- Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)
- Στουτγκάρδη (Γερμανία)
- ΛΑΣΚ Λιντς (Αυστρία)
- Κόμο (Ιταλία)
- Λανς (Γαλλία)
- Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)
Οι ημερομηνίες της League Phase
Η League Phase θα αρχίσει τον Σεπτέμβριο του 2026 και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2027, με τις οκτώ αγωνιστικές να διεξάγονται στις ακόλουθες ημερομηνίες:
- 1η αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου 2026
- 2η αγωνιστική: 13-14 Οκτωβρίου 2026
- 3η αγωνιστική: 20-21 Οκτωβρίου 2026
- 4η αγωνιστική: 3-4 Νοεμβρίου 2026
- 5η αγωνιστική: 24-25 Νοεμβρίου 2026
- 6η αγωνιστική: 8-9 Δεκεμβρίου 2026
- 7η αγωνιστική: 19-20 Ιανουαρίου 2027
- 8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027
Μετά την ολοκλήρωση της League Phase θα ακολουθήσουν τα νοκ άουτ πλέι οφ και στη συνέχεια οι φάσεις που θα οδηγήσουν μέχρι τον τελικό.
- Νοκ άουτ πλέι οφ: 16-17 και 23-24 Φεβρουαρίου 2027
- Φάση των «16»: 9-10 και 16-17 Μαρτίου 2027
- Προημιτελικοί: 6-7 και 13-14 Απριλίου 2027
- Ημιτελικοί: 27-28 Απριλίου και 4-5 Μαΐου 2027
- Τελικός: 5 Ιουνίου 2027, στο «Μετροπολιτάνο» της Μαδρίτης