Champions League: Στις 19:00 μαθαίνει τους αντιπάλους της η ΑΕΚ – Στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας η «Ένωση»

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Η ΑΕΚ στρέφει σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, το ενδιαφέρον της στο Μονακό, όπου στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της League Phase του Champions League, στο «Γκριμάλντι Φόρουμ».

Η διαδικασία διεξάγεται μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση των πλέι οφ της διοργάνωσης, με την Ένωση να βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας.

Στη League Phase, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει συνολικά οκτώ αντιπάλους, δύο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας και θα δώσει τέσσερις αγώνες εντός έδρας και ισάριθμους εκτός έδρας.

Τα γκρουπ δυναμικότητας

Γκρουπ 1

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Λίβερπουλ (Αγγλία)

Ίντερ (Ιταλία)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

Άρσεναλ (Αγγλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Γκρουπ 2

Άστον Βίλα (Αγγλία)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Ρόμα (Ιταλία)

Σπόρτινγκ (Πορτογαλία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Μπριζ (Βέλγιο)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Ρεάλ Μπέτις (Ισπανία)

Γκρουπ 3

Φέγενορντ (Ολλανδία)

Λιλ (Γαλλία)

Νάπολι (Ιταλία)

Λειψία (Γερμανία)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Γαλατασαράι (Τουρκία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

Γκρουπ 4

ΑΕΚ (Ελλάδα)

(Ελλάδα) Βίκινγκ (Νορβηγία)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)

Στουτγκάρδη (Γερμανία)

ΛΑΣΚ Λιντς (Αυστρία)

Κόμο (Ιταλία)

Λανς (Γαλλία)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

Οι ημερομηνίες της League Phase

Η League Phase θα αρχίσει τον Σεπτέμβριο του 2026 και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2027, με τις οκτώ αγωνιστικές να διεξάγονται στις ακόλουθες ημερομηνίες:

1η αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου 2026

8-10 Σεπτεμβρίου 2026 2η αγωνιστική: 13-14 Οκτωβρίου 2026

13-14 Οκτωβρίου 2026 3η αγωνιστική: 20-21 Οκτωβρίου 2026

20-21 Οκτωβρίου 2026 4η αγωνιστική: 3-4 Νοεμβρίου 2026

3-4 Νοεμβρίου 2026 5η αγωνιστική: 24-25 Νοεμβρίου 2026

24-25 Νοεμβρίου 2026 6η αγωνιστική: 8-9 Δεκεμβρίου 2026

8-9 Δεκεμβρίου 2026 7η αγωνιστική: 19-20 Ιανουαρίου 2027

19-20 Ιανουαρίου 2027 8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027

Μετά την ολοκλήρωση της League Phase θα ακολουθήσουν τα νοκ άουτ πλέι οφ και στη συνέχεια οι φάσεις που θα οδηγήσουν μέχρι τον τελικό.