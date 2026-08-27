Τροχαίο στην Αττική Οδό: Σύγκρουση οχημάτων και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

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Τροχαίο συνέβη στην Αττική Οδό μετά την έξοδο Ηρακλείου στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Όπως φαίνεται στο βίντεο που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr, υπάρχει σύγκρουση αυτοκινήτων με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στο σημείο.

Το ένα αυτοκίνητο φαίνεται να έχει ανέβει στο πλαϊνό κράσπεδο του δρόμου, ενώ στο οδόστρωμα υπάρχουν θραύσματα τζαμιών από τα αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο.

Στο σημείο έχει σπεύσει ασθενοφόρο, αλλά και το ειδικό βανάκι της Αττικής Οδού για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Οι δεξιές λωρίδες, όπως ενημερώνει η Αττική Οδός, είναι κλειστές και καταγράφονται καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από την Ηρακλείου μέχρι τη Μεταμόρφωση.