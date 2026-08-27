Κουτσούμπας: «Υποχώρηση της κυβέρνησης από την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων» – Σφοδρή κριτική για πυρκαγιές και κοινωνική ασφάλιση

«Η κυβέρνηση μπορεί να επιμένει ότι η χώρα βρίσκεται σε πορεία ανάπτυξης και ότι τα προβλήματα αντιμετωπίζονται, όμως η καθημερινότητα των πολιτών αποδεικνύει το αντίθετο. Η ακρίβεια, η ενεργειακή επιβάρυνση, τα υψηλά ενοίκια, οι καταστροφικές πυρκαγιές και η ολοένα βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς συνθέτουν ένα σκηνικό που προκαλεί έντονη ανησυχία και οργή», τόνισε από το βήμα της Βουλής, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αναφερόμενος στις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, υπογράμμισε:

«Μπορεί να είναι ακόμα Αύγουστος και αυτή να είναι η πρώτη συνεδρίαση της Βουλής, η αλήθεια είναι ότι η πολιτική σας, κύριοι της κυβέρνησης, δεν σταμάτησε να ταλαιπωρεί τον λαό ούτε για μια μέρα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην ακρίβεια με τα τιμολόγια ρεύματος αυξημένα, τη βενζίνη στο Θεό, τα απαγορευτικά ενοίκια… Αναφέρομαι και στις καταστροφικές πυρκαγιές με δεδομένο ότι η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει ακόμα. Θέλουμε, και από αυτό το βήμα, να εκφράσουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των 8 συνανθρώπων μας που χάθηκαν στις καταστροφικές πυρκαγιές».

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ στάθηκε στις ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές, απορρίπτοντας την κυβερνητική επίκληση αποκλειστικά στην κλιματική κρίση και τις καιρικές συνθήκες:

«Όσο κι αν αναμασάτε τα γνωστά «για την κακιά την ώρα», την κλιματική κρίση, τους ανέμους και τον κακό σας τον καιρό, δεν υπάρχει πειστική εξήγηση για τις 3.500 κενές οργανικές θέσεις στην Πυροσβεστική, τις 1.500 ελλείψεις δασολόγων, τις 10.000 ελλείψεις δασεργατών. Κουβέντα, για την απουσία απαραίτητων και αναγκαίων υποδομών και μέτρων πρόληψης, όπως είναι οι δασικοί δρόμοι, οι αντιπυρικές ζώνες, οι δεξαμενές κ.ά.».

Ο κ. Κουτσούμπας συνέδεσε, παράλληλα, τις ελλείψεις στην προστασία του λαού με τις κυβερνητικές επιλογές στις δημόσιες δαπάνες, υποστηρίζοντας ότι οι ανάγκες της κοινωνίας υποχωρούν μπροστά στις προτεραιότητες των επιχειρηματικών ομίλων και των στρατιωτικών εξοπλισμών:

«Είναι ότι οι δαπάνες που αφορούν τις ανάγκες του λαού, την προστασία του, την πραγματική προστασία του περιβάλλοντος, περικόπτονται μέχρι εκεί που δεν πάει. Γιατί η οικονομία σας, λέτε ότι αντέχει μόνο στήριξη και επιδοτήσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους, στην πολεμική οικονομία, στους πανάκριβους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς».

Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκε και η συμμετοχή της Ελλάδας στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, με τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, να προειδοποιεί για τους κινδύνους που, όπως υποστήριξε, δημιουργεί η ολοένα βαθύτερη εμπλοκή της χώρας:

«Αυτές τις περιοχές της χώρας μας -και όχι μόνο αυτές- τις έχετε μετατρέψει με την πολιτική της πολεμικής εμπλοκής και “με τη βούλα” σε πολεμικά ορμητήρια και στόχους αντιποίνων».

Για τα ελληνοτουρκικά

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας άσκησε, τέλος, κριτική και στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και στην αξιοποίηση ελληνικών στρατιωτικών μέσων σε αποστολές εκτός της άμεσης άμυνας της χώρας:

«Αυτό δείχνει ξεκάθαρα η απόφαση μετακίνησης Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, η παραμονή των F16 στην Κύπρο, η παραμονή της ελληνικής φρεγάτας που πλέει στην περιοχή αλλά και το ενδεχόμενο εκ νέου μετακίνησης άλλης συστοιχίας Patriot στον Έβρο, για χάρη της Βουλγαρίας. Είναι στοιχεία ακόμα μεγαλύτερης εμπλοκής της χώρας σε ευρωατλαντικά σχέδια. Αποτελούν μια ακόμα απαράδεκτη υποχώρηση της κυβέρνησης από τη δυνατότητα υπεράσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας».

Κλείνοντας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ επέμεινε ότι, κατά την άποψή του, η εξωτερική πολιτική και οι επιλογές της κυβέρνησης δεν ταυτίζονται με τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας:

«Όλα αυτά επιβεβαιώνουν πως δεν χωρά κανένας εφησυχασμός, πως τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης και των κομμάτων της δεν συναντώνται πουθενά με τα πραγματικά συμφέροντα του λαού, που καλείται να πληρώσει με νέες θυσίες την εμπλοκή στον πόλεμο και τα ιμπεριαλιστικά παζάρια».

Ολόκληρη η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα

Κυρίες και κύριοι,

«Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα δεν είναι καθόλου άσχετο με τα παραπάνω. Γιατί κινείται στις κατευθύνσεις με τις οποίες αναζητούν επειγόντως πόρους για να ενισχύσουν την πολεμική προετοιμασία, αλλά και τη λεγόμενη «στρατηγική αυτονομία» σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας, προκειμένου να μειώσει το χάσμα της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ απέναντι σε ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία κ.ά.

Αυτούς τους πόρους τούς αναζητά και στα κεφάλαια που συγκεντρώνονται μέσω των συστημάτων «ασφάλισης», από τις εισφορές των ίδιων των εργαζομένων.

Στόχος; Η ενίσχυση των κεφαλαιοποιητικών συστημάτων και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα για επενδύσεις υψηλού ρίσκου. Γι’ αυτό και είναι προκλητικοί οι ισχυρισμοί σας ότι το νομοσχέδιο δήθεν ενισχύει την κοινωνική ασφάλιση και υπηρετεί τη δημιουργία «ενός πιο ασφαλούς πλαισίου κοινωνικής προστασίας». Ακριβώς το αντίθετο ισχύει.

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και κάθε άλλη μορφή κεφαλαιοποιητικών «συνταξιοδοτικών» συστημάτων δεν συμπληρώνουν τη δημόσια αναδιανεμητική κοινωνική ασφάλιση, αλλά δρουν ανταγωνιστικά προς αυτή.

Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Η ενίσχυση αυτών των συστημάτων περνά υποχρεωτικά μέσα από τη συστηματική υπονόμευση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης Όσο μειώνονται οι δημόσιες συντάξεις, όσο υποβαθμίζονται οι παροχές Υγείας, τόσο προσφέρεται έδαφος για τη δράση του αδηφάγου κεφαλαίου και στον τομέα αυτό.

Και αυτό ακριβώς κάνατε όλες οι κυβερνήσεις. Εδώ και δεκαετίες, κάθε νόμος για το ασφαλιστικό είναι ένα ακόμα χτύπημα στην δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Η συνταγή σας είναι σταθερή: Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και μείωση των συντάξεων!

Και μια και μιλάμε για συντάξεις, εξηγήστε μας παρακαλώ και κάτι απλό: Γιατί δύο άνθρωποι που έχασαν τον σύζυγό τους να παίρνουν διαφορετική σύνταξη, μόνο και μόνο επειδή ο ένας τον έχασε ή την έχασε πριν το 2016 και ο άλλος ή η άλλη μετά; Αυτό το αίσχος των συντάξεων χηρείας δύο ταχυτήτων διατηρείται και τώρα.

Έχετε το θράσος να παρουσιάζετε ως «παροχή» το γεγονός ότι δε θα προχωρήσετε σε νέες περικοπές! Αν θέλετε πράγματι να αποκαταστήσετε την αδικία, κάντε το αυτονόητο: Ίδιοι όροι και σύνταξη χηρείας στο 70% για όλους και όλες!

Όπως και να ‘χει, αντικειμενικά δημιουργείται χώρος για τη δράση των κεφαλαιοποιητικών ασφαλιστικών συστημάτων, ενώ το κράτος αποσύρεται από την ευθύνη του, για να εξοικονομήσετε πόρους, να ενισχύσετε και από άλλους δρόμους τους φίλους σας του μεγάλου κεφαλαίου.

Αυτά δεν τα λέμε μόνο εμείς, αλλά και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές στην προώθηση των κεφαλαιοποιητικών συστημάτων.

Είναι αποκαλυπτικός ο ίδιος ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, ο οποίος πανηγυρίζει γιατί οι δημόσιες συντάξεις θα μικραίνουν, ώστε οι νέοι να αναγκάζονται να τζογάρουν τον μισθό τους σε ιδιωτικά ασφαλιστικά προϊόντα!!!

Αυτό είναι όλο το σχέδιό σας: Μικρότερη δημόσια σύνταξη, μεγαλύτερη αγορά για τις ασφαλιστικές! Να πώς λειτουργεί το σχέδιό σας, σχέδιο όλων των τελευταίων κυβερνήσεων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και βεβαίως των Τσίπρα – Κατρούγκαλου, με τα λόγια των δικών σας φίλων. Για αυτό λέμε ότι το νομοσχέδιο δεν ενισχύει την κοινωνική ασφάλιση. Αντίθετα, προμηνύει νέο χτύπημα ενάντιά της.

Πάμε τώρα στον δεύτερο ισχυρισμό σας, ότι το νομοσχέδιο δήθεν δημιουργεί ένα πιο ασφαλές πλαίσιο «κοινωνικής προστασίας». Με την υπονόμευση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, ο εργαζόμενος εξαναγκάζεται να ενταχθεί σε ένα από τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα, στα οποία πληρώνει εισφορές επιπλέον όσων δίνει ήδη.

Με την ένταξή του σε αυτά, χάνεται αυτόματα οποιαδήποτε έννοια κοινωνικής προστασίας. Η σύνταξη διαγράφεται ως κοινωνικό δικαίωμα. Η «συνταξιοδότηση» γίνεται ατομική υπόθεση του κάθε ασφαλισμένου. Ο εργαζόμενος θεωρείται «επενδυτής». Και οι εισφορές του «κεφάλαιο» που τζογάρεται σε διάφορα επενδυτικά προϊόντα, ακόμα και πολύ υψηλού ρίσκου. Για να χάσει τελικά «τα αυγά και τα πασχάλια»…

Φυσικά, δεν πρόκειται να μετατρέψετε τους εργαζόμενους σε καπιταλιστές. Γιατί αυτοί οι εργαζόμενοι θα αναλαμβάνουν μεγάλο ρίσκο με μικρό πιθανό όφελος, όσο τα τεράστια κεφάλαια που σχηματίζονται αθροιστικά από τις εισφορές τους, θα πηγαίνουν στις τσέπες των πραγματικών κεφαλαιοκρατών-διαχειριστών, που δεν έχουν καμιά υποχρέωση να τα επιστρέψουν. Έχουν όμως το απόλυτο δικαίωμα να τα τζογάρουν, με το ρίσκο ακόμα και να χαθούν.

Τελικά, ο εργαζόμενος ξέρει τι δίνει, αλλά δεν έχει ιδέα τι και αν θα πάρει. Ακόμα και αν υπάρξει κάποιο κέρδος από την επένδυση, οι ασφαλισμένοι θα γλείψουν ένα κοκαλάκι απ’ αυτό μόνο και οι επιχειρήσεις θα κρατήσουν τη μερίδα του λέοντος, από ένα αρχικό κεφάλαιο που δεν τους ανήκε! Αν δεν υπάρξει κέρδος, οι μόνοι χαμένοι είναι οι εργαζόμενοι που θα δουν να εξαφανίζονται οι κόποι μιας ολόκληρης ζωής.

Για αυτό στα καταστατικά τους τα Ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης αναφέρουν ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση καταβολής της “σύνταξης”! Για ποια λοιπόν κοινωνική προστασία μιλάτε;

Ίσως ισχυριστείτε ότι το ΤΕΚΑ, στο οποίο εντάξατε υποχρεωτικά τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, εγγυάται την καταβολή σύνταξης. Όμως αυτό που εγγυάται δεν είναι η σύνταξη αλλά ότι ο ασφαλισμένος θα πάρει πίσω τις εισφορές του!

Με άλλα λόγια, στην καλύτερη περίπτωση, οι «κρατικές εγγυήσεις» θα είναι μερικές δεκάδες ευρώ που καμία σχέση δεν έχουν με την έννοια και τη σημασία της σύνταξης.

Βέβαια, εδώ που τα λέμε, με δεδομένο ότι μέσα σε 30 χρόνια έχουν νομοθετηθεί περίπου 10 αντιασφαλιστικοί νόμοι, που αλλάζουν κάθε φορά προς το χειρότερο τους όρους συνταξιοδότησης… Πόση αξία έχει η εγγύηση που δίνει σήμερα μια κυβέρνηση για μια σύνταξη που υποτίθεται ότι θα δοθεί μετά από 40 χρόνια; Απολύτως καμία!

Τρίτο σημαντικό σημείο του νομοσχεδίου είναι η συνέχεια που δίνετε στο σήριαλ του «κοινωνικού εταιρισμού». Μετά τη λεγόμενη «κοινωνική συμφωνία» που αναθέτει το ρόλο πορτιέρη στην ηγεσία της ΓΣΕΕ, σε ό,τι αφορά το ποιες κλαδικές ΣΣΕ θα γίνονται υποχρεωτικές και ποιες όχι, δίνετε ένα ακόμα “δωράκι” στις δυνάμεις του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού. Κάνοντας το όνειρό τους πραγματικότητα, τούς δίνετε τη δυνατότητα να ιδρύσουν δικά τους ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.

Έτσι, η ηγεσία της ΓΣΕΕ αναλαμβάνει και την άλωση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης σε όφελος της επαγγελματικής ασφάλισης. Μάλιστα το νομοσχέδιο αποκαλεί τα συνδικάτα που θα ιδρύσουν τέτοια ταμεία «χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις». Αποκαλυπτικό του ρόλου που επιφυλάσσετε για τα συνδικάτα!!!.

Προφανώς δε θέλετε συνδικάτα οργανωτές της ταξικής πάλης, υπερασπιστές και διεκδικητές των συμφερόντων των εργαζομένων. Θέλετε συνδικάτα που όχι μόνο θα συνδιαλέγονται με τους επιχειρηματίες, αλλά θα είναι και τα ίδια επιχειρήσεις!

Δυστυχώς για εσάς, όμως, σε αυτή τη χώρα υπάρχουν εκατοντάδες μαχητικά, αγωνιστικά, ταξικά συνδικάτα, υπάρχουν Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα που δεν τα διπλώνουν. Και μάλιστα αυτά γίνονται όλο και περισσότερα, με τις ήττες που σας επιφυλάσσουν οι δυνάμεις του ΚΚΕ στο εργατικό-συνδικαλιστικό κίνημα.

Τελευταίο παράδειγμα η ΟΛΜΕ, η ομοσπονδία των καθηγητών. Χάσατε κι εκεί κύριοι της ΝΔ…

Υπάρχει το ΠΑΜΕ, που πρωτοστατεί στην οργάνωση νέων μεγάλων αγώνων, μαζί με τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, την αγροτιά, τη νεολαία, τις γυναίκες, που θα τα βάλει ακόμα πιο αποφασιστικά με την κυρίαρχη πολιτική.

Θα πάρετε σίγουρα μια αποστομωτική απάντηση και από το πανελλαδικό παλλαϊκό συλλαλητήριο που προετοιμάζεται για το άλλο Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ.

Εκεί που οι εργαζόμενοι δεν θα έρθουν για να σας χειροκροτήσουν, αλλά για να κάνουν τις δικές τους εξαγγελίες, να διατρανώσουν ότι στο προσκήνιο μπαίνουν οι δικές τους ανάγκες και όχι τα κέρδη και οι πόλεμοι των εκμεταλλευτών τους. Και δεν περιμένουν τίποτα από το εμπόριο ελπίδας ούτε του κ. Μητσοτάκη που τους παίρνει 100 και ετοιμάζεται να τους επιστρέψει 1, ούτε της «κοστολογημένης» αντιπολίτευσης, που προσκυνά την ίδια πολιτική, τις ίδιες δεσμεύσεις, τα ίδια κέρδη.

Εμείς θα είμαστε, όπως πάντα, με την πλευρά του λαού».