Παύλος Μαρινάκης: «Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη διυλίζει τον Στουρνάρα, αλλά “καταπίνει” την Ακρίτα»

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Σκληρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αφορμή αποτέλεσε η στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Γιάννη Στουρνάρα και την Έλενα Ακρίτα, με τον κ. Μαρινάκη να κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για δύο μέτρα και δύο σταθμά.

«Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη διυλίζει -και καταψηφίζει- τον κ. Στουρνάρα, αλλά “καταπίνει” την κυρία Ακρίτα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος συνδέει μάλιστα τη σημερινή πολιτική στάση του ΠΑΣΟΚ με την περίοδο του 2015 και το κίνημα «Μένουμε Ευρώπη», σημειώνοντας: «Ένδεκα χρόνια μετά το “Μένουμε Ευρώπη”, συστρατεύεται με τους πιο ακραίους εκφραστές της πάνω και της κάτω πλατείας».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Παύλος Μαρινάκης σχολιάζει αιχμηρά: «Καθένας με τις επιλογές του».