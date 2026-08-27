Παύλος Μαρινάκης: «Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη διυλίζει τον Στουρνάρα, αλλά “καταπίνει” την Ακρίτα»

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορώντας τους για δύο μέτρα και δύο σταθμά στην αντιμετώπιση του Γιάννη Στουρνάρα και της Έλενας Ακρίτα. Ο κ. Μαρινάκης συνέδεσε τη στάση του ΠΑΣΟΚ με την περίοδο του 2015 και το κίνημα «Μένουμε Ευρώπη», σχολιάζοντας ότι συστρατεύεται με ακραίους εκφραστές.

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Παύλος Μαρινάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σκληρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τη Χαριλάου Τρικούπη για δύο μέτρα και δύο σταθμά, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη διυλίζει -και καταψηφίζει- τον κ. Στουρνάρα, αλλά “καταπίνει” την κυρία Ακρίτα».
  • Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος συνέδεσε τη στάση του ΠΑΣΟΚ με το «Μένουμε Ευρώπη» του 2015, σχολιάζοντας αιχμηρά: «Καθένας με τις επιλογές του».

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Σκληρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αφορμή αποτέλεσε η στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Γιάννη Στουρνάρα και την Έλενα Ακρίτα, με τον κ. Μαρινάκη να κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για δύο μέτρα και δύο σταθμά.

«Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη διυλίζει -και καταψηφίζει- τον κ. Στουρνάρα, αλλά “καταπίνει” την κυρία Ακρίτα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος συνδέει μάλιστα τη σημερινή πολιτική στάση του ΠΑΣΟΚ με την περίοδο του 2015 και το κίνημα «Μένουμε Ευρώπη», σημειώνοντας: «Ένδεκα χρόνια μετά το “Μένουμε Ευρώπη”, συστρατεύεται με τους πιο ακραίους εκφραστές της πάνω και της κάτω πλατείας».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Παύλος Μαρινάκης σχολιάζει αιχμηρά: «Καθένας με τις επιλογές του».

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