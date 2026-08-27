Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: «Το έκανα πάνω στον καβγά» – Η κυνική ομολογία του 53χρονου που έσφαξε την 44χρονη με κουζινομάχαιρο

Κυνική είναι η ομολογία του 53χρονου δράστη της γυναικοκτονίας στη Ροδόπη, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Κομοτηνής καθώς μετά το ειδεχθές έγκλημα αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο 53χρονος δράστης κατέθεσε το βράδυ της Τετάρτης (26/8) μέσα από το νοσοκομείο στους αστυνομικούς και ομολόγησε τη γυναικοκτονία στη Ροδόπη.

«Το έκανα πάνω στον καβγά» – Η κυνική ομολογία του 53χρονου

Όπως είπε, έκανε το φονικό πάνω σε καβγά που είχε με τη 44χρονη σύζυγό του. Ο δράστης δολοφόνησε τη γυναίκα με κουζινομάχαιρο και στη συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας φυτοφάρμακο (κατά άλλη εκδοχή ήπιε πετρέλαιο).

Αυτό που αναμένουν οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές είναι η απόφαση των γιατρών για το πότε ο δράστης θα πάρει εξιτήριο προκειμένου να μεταφερθεί στον εισαγγελέα.

Κατέθεσαν τα δύο παιδιά του ζευγαριού

Στο μεταξύ, στις αστυνομικές Αρχές έχουν καταθέσει τα δύο παιδιά από τα τρία παιδιά του ζευγαριού. Η 16χρονη κόρη τους που βρισκόταν την ώρα του φονικού μέσα στο σπίτι και ο 19χρονος γιος τους, που μετέφερε θανάσιμα τραυματισμένη τη μητέρα του στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Το μαχαίρι του 53χρονου έφτασε από τον λαιμό της στον πνεύμονα – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Ο θάνατος της 44χρονης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης επήλθε από τραύμα με κουζινομάχαιρο 20 εκατοστών που προκάλεσε εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία στον δεξιό πνεύμονα.

Η γυναίκα φέρεται να έχασε τη ζωή της μέσα σε μόλις 5 λεπτά.

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Οι καταγγελίες που είχαν προηγηθεί σε βάρος του 53χρονου

Στο παρελθόν της οικογένειας υπήρχαν καταγγελίες σε βάρος του 53χρονου.

Η 44χρονη είχε καταθέσει το 2022 μήνυση εναντίον του για απειλή. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, είχαν καταγραφεί συνολικά πέντε καταγγελίες σε βάρος του για εξύβριση, απειλές και ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις καταγγελίες είχαν συμμετάσχει με τις υπογραφές τους και τα παιδιά της οικογένειας.

Η ΕΛ.ΑΣ. σημειώνει στην ανακοίνωσή της ότι το 2022 ο 53χρονος είχε συλληφθεί στο Ηράκλειο Κρήτης στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της γυναίκας.

Ο 53χρονος ζήλευε παθολογικά τη 44χρονη – Η ψυχιατρική παρακολούθηση

Σύμφωνα με το Mega, ο 53χρονος ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ μετά από εισαγγελική παρέμβαση είχε αποφασιστεί η παρακολούθησή του από ψυχίατρο.

Η 44χρονη φέρεται να είχε απευθυνθεί στην Εισαγγελία και να είχε ζητήσει τη νοσηλεία του, με στόχο να αντιμετωπιστούν τα ψυχιατρικά προβλήματα που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντιμετώπιζε.

Ωστόσο, η νοσηλεία του δεν είχε κριθεί αναγκαία. Παράλληλα, πρόσωπα από το στενό οικογενειακό περιβάλλον της 44χρονης ανέφεραν ότι η ίδια είχε εκφράσει την άποψη πως ο 53χρονος τη ζήλευε σε παθολογικό βαθμό.

Είχε επιστρέψει για τα γενέθλια της κόρης της

Το ζευγάρι, βρισκόταν σε διάσταση. Η 44χρονη εργαζόταν σε ξενοδοχείο στη Θάσο κατά τη θερινή σεζόν. Είχε επιστρέψει στη Ροδόπη ώστε να βρίσκεται κοντά στα παιδιά της και να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της.

Σήμερα το πρωί θα πήγαιναν σε δικηγόρο για το διαζύγιο

Τραγική ειρωνεία! Σύμφωνα με πηγές, σήμερα το πρωί το ζευγάρι επρόκειτο να επισκεφθεί δικηγόρο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την αίτηση διαζυγίου. Τελικά το φινάλε γράφτηκε με εκείνη στο χώμα…

«Η τελευταία επικοινωνία ήταν ένα βράδυ πριν συμβεί το τραγικό γεγονός. Ο λόγος της επικοινωνίας αφορούσε τη διαδικασία έκδοσης διαζυγίου, κατά την οποία συζητήσαμε και κλείσαμε ραντεβού, το οποίο ήταν για σήμερα στις έντεκα η ώρα με το θύμα. Δεν πρόλαβε. Και αυτό ήταν το τραγικό. Μπορώ να επιβεβαιώσω και αυτός ήταν και ο λόγος του διαζυγίου, ότι υπήρχαν, υπήρχε ενδοοικογενειακή βία. Το θύμα είχε δεχτεί πολλές φορές επίθεση από το σύζυγό της», δήλωσε η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Ευαγγελία Κάλλου.

Τι είπε φίλος της οικογένειας

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, φίλος της οικογένειας είπε:

“Το ζευγάρι ήρθε στην Ελλάδα πριν από τουλάχιστον 20 χρόνια. Όσο καιρό τους ξέρω, μένουν εδώ στο χωριό. Δούλευαν και οι δύο στα χωράφια, στα σταφύλια, μέχρι πέρυσι… Τον τελευταίο χρόνο όμως το ζευγάρι ήταν σε διάσταση. Και μάλιστα η 44χρονη είχε φύγει για να δουλέψει σεζόν στο νησί της Θάσου και επέστρεψε στο χωριό πριν από λίγες μέρες. Είχαν τρία παιδιά, δύο κορίτσια 22 και 16 ετών και ένα 19χρονο αγόρι. Δεν είχαμε δει κάποια σημάδια βίας. Δεν ξέρω – ειλικρινά – τι μπορεί να έχει συμβεί…”

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη μεσημβρινές ώρες (26-8-2026) σε οικισμό της Ροδόπης, αλλοδαπός ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε βάρος της συζύγου του.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-08-2026) εντοπίστηκε αλλοδαπή από συγγενικό της πρόσωπο, εντός της οικίας της, σε οικισμό της Ροδόπης, φέροντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Άμεσα αστυνομικοί προέβησαν σε συντονισμένες ενέργειες καθώς και στην εξερεύνηση του χώρου τέλεσης του εγκλήματος, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του επίσης αλλοδαπού συζύγου της, ο οποίος φέρεται να την τραυμάτισε με μαχαίρι και στη συνέχεια να αυτοτραυματίσθηκε. Ο φερόμενος δράστης μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σημειώνεται ότι, το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης, ο φερόμενος δράστης είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος του θύματος.

Από τον χώρο κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.