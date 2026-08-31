Μόντι σε Πούτιν: «Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει – Η Ινδία στηρίζει κάθε προσπάθεια τερματισμού της σύγκρουσης»

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είπε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, πρέπει να τελειώσει για το καλό της ανθρωπότητας και ότι το Νέο Δελχί υποστηρίζει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια, για τον σκοπό αυτό.

Ο Μόντι που έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά την έναρξη των συνομιλιών με τον Πούτιν στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν στο Μπισκέκ, αποκάλεσε τον Πούτιν «φίλε μου» και εξήρε τις αυξανόμενες οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες όπως είπε καθοδηγούνται από την ανάγκη να τεθούν τα συμφέροντα των δύο χωρών πάνω από όλα.

«Όπως γνωρίζετε, η Ινδία υποστηρίζει όλες τις ειρηνευτικές προσπάθειες σε αυτό το θέμα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και στο μέλλον», δήλωσε ο Μόντι στονΠούτινστο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, σύμφωνα με το πρακτικό της συνομιλίας τους που δημοσίευσε το Κρεμλίνο.



«Κάθε μέρα που ο πόλεμος συνεχίζεται, η ανθρωπότητα, στην ουσία, κάνει ένα βήμα πίσω, ενώ κάθε βήμα προς την ειρήνη δίνει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα πραγματική ελπίδα για ειρήνη. Πρέπει να περάσουμε από τον ατέρμονο πόλεμο στο τέλος του πολέμου, στην παύση των εχθροπραξιών. Και θα πρέπει να κινηθούμε ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο Μόντι, ο οποίος είχε δηλώσει και στο παρελθόν ότι επιθυμεί μια ειρηνευτική λύση για την Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο – το οποίο επανειλημμένα έχει πει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο μόνο με τους δικούς της όρους, τους οποίους η Ουκρανία έχει απορρίψει ως μια απαράδεκτη απαίτηση για για παράδοση- ανακοίνωσε μετά τις συνομιλίες ότι ο Πούτιν ενημέρωσε τον Μόντι για το πώς εξελίσσεται η πορεία της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, όπως αποκαλεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

All smiles as President Putin and India’s PM Modi shake hands on sidelines of SCO summit pic.twitter.com/I5fSQC2YIB — RTRussia (@RT_Russia_) August 31, 2026



Η Ινδία μαζί με την Κίνα, είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, γεγονός που έχει βοηθήσει τη Μόσχα να αναπληρώσει τον προϋπολογισμό της από τότε που έστειλε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία το 2022 και υπέστη εκτεταμένες δυτικές κυρώσεις.