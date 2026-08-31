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«Πυρά» EΛΑΣ κατά Φλωρίδη: «Ανέκδοτο ότι το σύστημα πολεμάει τον Μητσοτάκη»

Η ΕΛΑΣ εξέδωσε αιχμηρή ανακοίνωση, σχολιάζοντας τη δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ότι «διάφορα συστήματα προσπαθούν να φάνε τον Μητσοτάκη». Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ χαρακτηρίζει τη δήλωση αυτή ως «ανέκδοτο» και διερωτάται για την ταυτότητα του «συστήματος», ενώ προτείνει να σταλεί μεταφρασμένο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ερευνά τις σχέσεις της κυβέρνησης με ισχυρά συμφέροντα.

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Πηγή:Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αιχμηρή ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ με αφορμή τη δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ότι «διάφορα συστήματα προσπαθούν να φάνε τον Μητσοτάκη».
  • Η ΕΛΑΣ σχολιάζει ότι ο κ. Φλωρίδης επανέλαβε «το συντομότερο, πλην εξαιρετικά επιτυχημένο, ανέκδοτο: ότι το σύστημα πολεμάει τον Μητσοτάκη», ζητώντας να κατονομαστούν «ποιοι αποτελούν αυτό το ‘σύστημα’».
  • Προτείνει δε στον υπουργό να στείλει «το ανέκδοτο μεταφρασμένο και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που κάνει υπερωρίες ερευνώντας ακριβώς αυτές τις ‘εχθρικές σχέσεις’ του Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του με ισχυρά συμφέροντα».

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Σε αιχμηρό ύφος η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛΑΣ με αφορμή τη δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη ότι «διάφορα συστήματα προσπαθούν να φάνε τον Μητσοτάκη εδώ και πόσο καιρό».

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Συγκεκριμένα η ΕΛΑΣ σχολιάζει: «Ο κ. Φλωρίδης, ο υπουργός που απορρύθμισε πλήρως τη λειτουργία της δικαιοσύνης και κατακρήμνισε την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτή, ταγμένος στρατιώτης με τη γαλάζια πλέον στολή του, επανέλαβε το συντομότερο, πλην εξαιρετικά επιτυχημένο, ανέκδοτο: ότι το σύστημα πολεμάει τον Μητσοτάκη. Παίζει τα ρέστα του, είπε, προκειμένου ‘να τον φάνε’».

Επιπροσθέτως στην ανακοίνωση τονίζεται: «Εκτιμούμε δεόντως το χιούμορ του υπουργού και θα βελτιωνόταν το αστείο αν κατονόμαζε ποιοι αποτελούν αυτό το ‘σύστημα’. Ποιους δεν ‘προσκύνησε’ -όπως άφησε να εννοηθεί- ο Μητσοτάκης και πώς εξασφάλισε την πρωτοφανή προστασία και μιντιακή υπεροπλία που διαθέτει;» διερωτάται και καταλήγει:

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«Του προτείνουμε δε, να στείλει το ανέκδοτο μεταφρασμένο και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που κάνει υπερωρίες ερευνώντας ακριβώς αυτές τις ‘εχθρικές σχέσεις’ του Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του με ισχυρά συμφέροντα».

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