Οριοθετήθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στις Σέρρες

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θεοδώρειο του δήμου Σιντικής Σερρών.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:30.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, όπως και ο Δήμος Σιντικής που παρείχε υδροφόρες.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της εκδήλωσής της κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.