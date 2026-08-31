Οριοθετήθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στις Σέρρες

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Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θεοδώρειο του δήμου Σιντικής Σερρών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, όπως και ο Δήμος Σιντικής που παρείχε υδροφόρες.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της εκδήλωσής της κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.