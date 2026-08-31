Οριοθετήθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στις Σέρρες

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θεοδώρειο του δήμου Σιντικής Σερρών. Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε με την κινητοποίηση 12 πυροσβεστών και 5 οχημάτων, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών ερευνά τα αίτια της εκδήλωσής της.

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Φωτιά, δάσος, Πυροσβεστική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θεοδώρειο του δήμου Σιντικής Σερρών.
  • Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ο Δήμος Σιντικής παρείχε υδροφόρες, ενώ η πυρκαγιά οριοθετήθηκε.
  • Για τη διερεύνηση των αιτιών της εκδήλωσής της κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θεοδώρειο του δήμου Σιντικής Σερρών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, όπως και ο Δήμος Σιντικής που παρείχε υδροφόρες.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της εκδήλωσής της κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.

 

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