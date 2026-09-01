Κολομβία: Τέσσερις ανήλικοι νεκροί σε αεροπορικές επιδρομές κατά ένοπλων οργανώσεων

Τέσσερις ανήλικοι, δύο 15χρονοι και δύο 16χρονοι, έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικές επιδρομές των ενόπλων δυνάμεων της Κολομβίας εναντίον ένοπλων οργανώσεων που συνδέονται με τη διακίνηση κοκαΐνης, όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή της εγκληματολογικής υπηρεσίας της χώρας.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές Γκουαβιάρε, στο νότιο τμήμα της Κολομβίας, και Κατατούμπο, στα βορειοανατολικά, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα. Οι θάνατοι των τεσσάρων ανηλίκων καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο νέος πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, έχει εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά ένοπλων ομάδων.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των επιχειρήσεων ανέρχεται σε 26 νεκρούς, οι οποίοι φέρονται να ήταν μέλη ανταρτικών οργανώσεων.

Δέκα νεκροί σε επιχείρηση στην Γκουαβιάρε

Ιδιαίτερα αιματηρή ήταν η αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε στις 27 Αυγούστου στην περιοχή Γκουαβιάρε. Το Εθνικό Ινστιτούτο Νομικής Ιατρικής και Ιατροδικαστικών Επιστημών ανακοίνωσε ότι συνολικά δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επιχείρηση.

Τα θύματα φέρονται να ανήκαν σε αποσχισθείσα ένοπλη φατρία των FARC, της πρώην ανταρτικής οργάνωσης που υπέγραψε ειρηνευτική συμφωνία με την κυβέρνηση και παρέδωσε τα όπλα το 2016.

Ο Ντε λα Εσπριέγια υπερασπίστηκε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας ότι οι ένοπλες οργανώσεις στρατολογούν ανηλίκους και τους χρησιμοποιούν είτε ως μαχητές είτε ως ανθρώπινες ασπίδες.

«Οι ληστές που επί δεκαετίες στρατολογούσαν ανηλίκους για να τους μετατρέψουν σε μαχητές ή σε ανθρώπινες ασπίδες πρέπει να πληρώσουν για αυτά τα εγκλήματα που παραβιάζουν το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο», έγραψε ο Κολομβιανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος ανακοίνωσε ακόμη μία αεροπορική επιδρομή στην περιοχή Γκουαβιάρε, αυτή τη φορά εναντίον διαφορετικής ομάδας αντιφρονούντων των FARC, η οποία φέρεται να βρίσκεται υπό την ηγεσία του πλέον καταζητούμενου αντάρτη της χώρας, γνωστού με το ψευδώνυμο Ιβάν Μορντίσκο.

Κατά τον Ντε λα Εσπριέγια, οκτώ μέλη της συγκεκριμένης ομάδας σκοτώθηκαν στην επιχείρηση. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί εάν μεταξύ των θυμάτων βρίσκονταν ανήλικοι.

Κλιμακώνονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις

Ο Ντε λα Εσπριέγια, ένθερμος σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκφράσει την πλήρη υποστήριξή του στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των οργανώσεων που χαρακτηρίζει «ναρκοτρομοκρατικές».

Η νέα κυβέρνηση ξεκίνησε την επιχείρηση καταστολής στις 9 Αυγούστου, κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο της προεδρικής θητείας του. Μία ημέρα μετά από δύο επιθέσεις με εκρηκτικά εναντίον δυνάμεων ασφαλείας σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, ο στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο έξι ανθρώπων που φέρονταν να ήταν μέλη ένοπλων οργανώσεων.

Στις επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας είχε χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας αστυνομικός.

Ανησυχία για τη στρατολόγηση ανηλίκων

Παρά την ειρηνευτική συμφωνία του 2016, ένοπλες οργανώσεις εξακολουθούν να διατηρούν ισχυρή παρουσία σε διάφορες περιοχές της Κολομβίας, κυρίως εκεί όπου είναι εκτεταμένη η παράνομη παραγωγή και διακίνηση κοκαΐνης.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν για την αυξανόμενη στρατολόγηση παιδιών και εφήβων από ένοπλες ομάδες. Οι οργανώσεις αυτές χρησιμοποιούν, μεταξύ άλλων, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσεγγίσουν ανηλίκους.

Ο Συνήγορος του Πολίτη της Κολομβίας κατέγραψε 428 περιπτώσεις στρατολόγησης παιδιών από ένοπλες οργανώσεις το περασμένο έτος. Παράλληλα, η Human Rights Watch, σε έκθεση που δημοσιοποίησε την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα παιδιά χρησιμοποιούνται ως «κρέας για τα κανόνια».