Tupac Shakur: Ένοχος για τη δολοφονία του ο Ντουέιν «Keffe D» Ντέιβις σχεδόν 30 χρόνια μετά

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Σχεδόν 30 χρόνια μετά τη δολοφονία του Tupac Shakur, η υπόθεση που παρέμενε για δεκαετίες μία από τις πλέον γνωστές ανεξιχνίαστες δολοφονίες στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής έφτασε σε δικαστική κατάληξη. Ένορκοι στο Λας Βέγκας έκριναν ένοχο για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού τον 63χρονο Ντουέιν «Keffe D» Ντέιβις, πρώην ηγετικό στέλεχος των South Side Compton Crips και τον μοναδικό άνθρωπο που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του ράπερ.

Οι ένορκοι χρειάστηκαν περίπου τρεις ώρες για να καταλήξουν στην ετυμηγορία, έπειτα από δίκη αρκετών εβδομάδων. Η κατηγορούσα αρχή βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις ίδιες τις δημόσιες αφηγήσεις του Ντέιβις για όσα συνέβησαν τη νύχτα της 7ης Σεπτεμβρίου 1996, καθώς και σε ηχογραφημένες συνομιλίες και στο βιβλίο που εξέδωσε χρόνια αργότερα.

Οι εισαγγελείς: «Πήγε για κυνήγι» του Tupac

Οι εισαγγελείς παρουσίασαν τον Ντέιβις ως πρόσωπο με αποφασιστικό ρόλο στους South Side Compton Crips και υποστήριξαν ότι ο ίδιος οργάνωσε την επιχείρηση εκδίκησης εναντίον του Tupac.

Κατά τις αγορεύσεις τους, τον χαρακτήρισαν «shot caller», δηλαδή άνθρωπο που έδινε τις εντολές στη συμμορία, υποστηρίζοντας ότι μετά τα γεγονότα που είχαν προηγηθεί «πήγε για κυνήγι» του ράπερ.

Η κατηγορούσα αρχή υποστήριξε ότι ο Ντέιβις κατέστρωσε το σχέδιο αντιποίνων μετά τον ξυλοδαρμό του ανιψιού του, Ορλάντο «Baby Lane» Άντερσον, από τον Tupac και μέλη της συνοδείας του στο λόμπι του MGM Grand στο Λας Βέγκας.

Ο Άντερσον, ο οποίος ήταν μέλος αντίπαλης συμμορίας στο Κόμπτον της Καλιφόρνιας, σκοτώθηκε δύο χρόνια αργότερα σε άσχετη ανταλλαγή πυροβολισμών.

Η νύχτα της δολοφονίας

Νωρίτερα εκείνο το βράδυ, ο Tupac Shakur και ο Μάριον «Suge» Knight, ιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας του, είχαν παρακολουθήσει αγώνα πυγμαχίας του Μάικ Τάισον στο MGM Grand.

Μετά τη συμπλοκή με τον Άντερσον, οι δύο άνδρες κατευθύνονταν σε πάρτι. Το αυτοκίνητό τους σταμάτησε σε κόκκινο φανάρι κοντά στο Las Vegas Strip, όταν ένα λευκό Cadillac κινήθηκε δίπλα τους και από το εσωτερικό του άνοιξαν πυρ.

Ο Tupac δέχθηκε τέσσερις σφαίρες και μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Πέθανε λίγες ημέρες αργότερα, σε ηλικία 25 ετών.

Το βιβλίο και οι αφηγήσεις του Ντέιβις στο επίκεντρο της δίκης

Καθοριστικό ρόλο στην επιχειρηματολογία της κατηγορούσας αρχής είχε το βιβλίο του Ντέιβις «Compton Street Legend», το οποίο κυκλοφόρησε το 2019.

Ο Ντέιβις είχε περιγράψει σε αυτό λεπτομερώς τη νύχτα της δολοφονίας, αναφέροντας ότι βρισκόταν μέσα στο Cadillac και ότι είχε μαζί του πιστόλι Glock διαμετρήματος .40.

Παράλληλα, είχε γράψει ότι ο ξυλοδαρμός του ανιψιού του αποτέλεσε ουσιαστικά το «πράσινο φως» για αντίποινα εναντίον του Tupac και της παρέας του.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι οι συγκεκριμένες περιγραφές δεν μπορούσαν να θεωρηθούν απλή αφήγηση γεγονότων από τρίτο πρόσωπο, αλλά συνιστούσαν παραδοχή της συμμετοχής του Ντέιβις στην υπόθεση.

Στο δικαστήριο προβλήθηκαν επίσης περίπου οκτώ ώρες ηχογραφημένων συνομιλιών, από τέσσερις διαφορετικές περιστάσεις και χρονικές περιόδους, στις οποίες ο Ντέιβις περιέγραφε με δικά του λόγια όσα είχαν συμβεί.

Παρότι η κατηγορούσα αρχή δεν υποστήριξε ότι ο 63χρονος ήταν εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη, τον παρουσίασε ως τον άνθρωπο που προκάλεσε, σχεδίασε και οργάνωσε την επίθεση.

Η υπεράσπιση: «Ήταν μυθοπλασία»

Η υπεράσπιση ακολούθησε διαφορετική γραμμή, αμφισβητώντας την αξιοπιστία των αφηγήσεων του Ντέιβις.

Ο δικηγόρος του, Μάικλ Σανφτ, υποστήριξε ότι οι ιστορίες που είχε αφηγηθεί ο πελάτης του επί σειρά ετών ήταν διογκωμένες ή ακόμη και κατασκευασμένες, προκειμένου να εκμεταλλευτεί το έντονο ενδιαφέρον του κοινού για τη δολοφονία του Tupac.

Η υπεράσπιση χαρακτήρισε ουσιαστικά «μυθοπλασία» όσα περιλαμβάνονταν στο βιβλίο και εστίασε στην απουσία άμεσων φυσικών αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και στα κενά και στα χαμένα αρχεία της πολυετούς αστυνομικής έρευνας.

Περίπου 25 μάρτυρες κατέθεσαν κατά τη διάρκεια της δίκης. Ορισμένοι εμφανίστηκαν στο δικαστήριο μόνο αφού υποχρεώθηκαν με δικαστική εντολή, καθώς ήταν απρόθυμοι να καταθέσουν.

«Αν δεν είχε γράψει το βιβλίο, πιθανότατα δεν θα είχε διωχθεί ποτέ»

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της υπόθεσης αποτέλεσε το γεγονός ότι οι ίδιες οι δηλώσεις του ανθρώπου που κατηγορήθηκε εξελίχθηκαν σε ένα από τα βασικότερα στοιχεία της κατηγορούσας αρχής.

Ο εισαγγελέας Μαρκ ΝτιΤζιάκομο σημείωσε κατά τη διάρκεια της δίκης ότι, εάν ο Ντέιβις δεν είχε αποφασίσει να γράψει το βιβλίο του, πιθανότατα δεν θα είχε ασκηθεί ποτέ δίωξη εναντίον του για το έγκλημα.

Ο 63χρονος είχε αναφερθεί επανειλημμένα στην υπόθεση σε συνομιλίες με ερευνητές, σε συνεντεύξεις και σε ντοκιμαντέρ, αρκετά χρόνια πριν από τη σύλληψή του το 2023.

Η αντίδραση της οικογένειας του Tupac

Κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, η αδελφή του Tupac, Σεκίγουα «Set» Shakur, ξέσπασε σε κλάματα, ενώ ο γιος του Ντέιβις κάλυψε το πρόσωπό του με το χέρι του.

Έξω από το δικαστήριο, θαυμαστές του ράπερ περιέγραψαν ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς η απόφαση ήρθε σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τη δολοφονία και ύστερα από χρόνια κατά τα οποία η οικογένεια περίμενε απαντήσεις για όσα είχαν συμβεί.

Ο ξάδελφος του Tupac, Ζέιντ Ακινιέλα, είχε δηλώσει ενώ η δίκη βρισκόταν σε εξέλιξη ότι η οικογένεια περίμενε «30 χρόνια για να μπορέσει να πενθήσει σωστά», εξηγώντας ότι για πολλούς συγγενείς θυμάτων είναι δύσκολο να διαχειριστούν την απώλεια χωρίς να γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη.

Η πολυετής έρευνα και τα λάθη των αρχών

Η πολύχρονη καθυστέρηση στην εξιχνίαση της δολοφονίας είχε αποτελέσει αντικείμενο έντονης κριτικής.

Παλαιότερη έρευνα των «Los Angeles Times» είχε καταγράψει σειρά αστυνομικών λαθών. Μεταξύ άλλων, είχε επισημανθεί ότι οι αρχές δεν διερεύνησαν επαρκώς τον Ορλάντο Άντερσον ακόμη και όταν έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες της συμπλοκής του με την παρέα του Tupac.

Οι αστυνομικοί δεν αξιοποίησαν επίσης πληροφορία από μέλος της συνοδείας του ράπερ, το οποίο είχε δηλώσει ότι μπορούσε να αναγνωρίσει τους δράστες. Ο συγκεκριμένος μάρτυρας σκοτώθηκε λίγες εβδομάδες αργότερα σε διαφορετικό περιστατικό με πυροβολισμούς.

Οι ερευνητές είχαν επισημάνει από την πλευρά τους τις δυσκολίες της υπόθεσης, καθώς δεν υπήρχαν επαρκή φυσικά αποδεικτικά στοιχεία, ενώ αρκετοί πιθανοί μάρτυρες αρνούνταν να συνεργαστούν.

Η πολυετής στασιμότητα είχε οδηγήσει συγγενείς και θαυμαστές του Tupac, καθώς και εκπροσώπους της μαύρης κοινότητας στις ΗΠΑ, να αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των προβλημάτων και των φυλετικών ανισοτήτων που, όπως υποστήριζαν, επηρεάζουν το αμερικανικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης.

Η ποινή που αντιμετωπίζει ο Ντέιβις

Η δικαστής Κάρλι Κίρνι όρισε για τις 13 Οκτωβρίου την ακρόαση για την επιβολή της ποινής.

Οι εισαγγελείς δεν είχαν ζητήσει την επιβολή θανατικής ποινής, ενώ μετά την ετυμηγορία απέσυραν την προσπάθειά τους να προστεθεί στην καταδίκη επιβαρυντική περίσταση που σχετιζόταν με συμμετοχή σε συμμορία.

Η ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού στη Νεβάδα επισύρει ποινές που μπορεί να κυμαίνονται από 20 χρόνια κάθειρξης έως ισόβια.

Ο Ντέιβις έχει γνωστοποιήσει ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Η μουσική κληρονομιά του Tupac Shakur

Ο Tupac Shakur γεννήθηκε το 1971 στο Ανατολικό Χάρλεμ της Νέας Υόρκης και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του hip-hop.

Η μουσική του συνδύαζε την ποιητική αφήγηση με κοινωνικό σχολιασμό για τον συστημικό ρατσισμό, την αστυνομική βία και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν περιθωριοποιημένες κοινότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Tupac εξακολουθεί να θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ράπερ όλων των εποχών, έχοντας επηρεάσει γενιές καλλιτεχνών και ακροατών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η δολοφονία του σε ηλικία 25 ετών τροφοδότησε επί δεκαετίες πλήθος θεωριών συνωμοσίας, από ερωτήματα για το ποιος πραγματικά βρισκόταν πίσω από την επίθεση έως ακραίους ισχυρισμούς ότι ο ίδιος δεν είχε πεθάνει.

Η καταδίκη του μοναδικού ανθρώπου που οδηγήθηκε σε δίκη για τη δολοφονία του αποτελεί, σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, την σημαντικότερη δικαστική εξέλιξη σε μία από τις πλέον γνωστές υποθέσεις στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής.