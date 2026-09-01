Σαν σήμερα 1 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, στην Ελλάδα και τον κόσμο. Από τη γερμανική εισβολή στην Πολωνία και την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι την άφιξη του θωρηκτού Αβέρωφ, την επίσκεψη του Pioneer 11 στον Κρόνο και την τραγωδία στο Μπεσλάν.