Σαν σήμερα 1 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 272 π.Χ.: Ο Βασιλιάς της Ηπείρου, Πύρρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που ρίχνει στο κεφάλι του μία γυναίκα.
- 1902: Κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιές «Ταξίδι στη Σελήνη», που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας.
- 1911: Με ενθουσιασμό και συγκίνηση υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θωρηκτό Αβέρωφ, που καταπλέει στα φαληρικά νερά.
- 1939: Η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία. Αρχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
- 1959: Η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της Α’ Εθνικής Κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Στη νέα διοργάνωση (1959-1960) θα συμμετέχουν 18 ομάδες, με την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν από τέσσερις εκπροσώπους, ενώ οι υπόλοιπες έξι θα προέρχονται από την επαρχία.
- 1970: Αεροπλάνο, τύπου Ντακότα, της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας πέφτει στο όρος Μιτσικέλι, κοντά στα Ιωάννινα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και τα 7 άτομα που επέβαιναν σ’ αυτό.
- 1979: Το αμερικανικό διαστημικό σκάφος Πάιονηρ 11 γίνεται το πρώτο διαστημικό σκάφος που επισκέπτεται τον Κρόνο, καθώς περνάει σε απόσταση 21.000 χιλιομέτρων από τον πλανήτη.
- 1983: Ψυχρός πόλεμος – Η πτήση 007 της Korean Air Lines καταρρίπτεται από σοβιετικό μαχητικό αεροσκάφος, όταν το εμπορικό αεροσκάφος εισέρχεται στον εναέριο χώρο της Σοβιετικής Ένωσης. Σκοτώνονται και οι 269 επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου και του Αμερικανού γερουσιαστή Λώρενς ΜακΝτόναλντ.
- 2004: Σφαγή στο Μπεσλάν – Αρχίζει η κρίση στο σχολείο του Μπεσλάν στην Οσετία, με την απαγωγή εκατοντάδων παιδιών από Τσετσένους αντάρτες κατά την εορτή στο σχολείο τους, για την έναρξη τηςνέας σχολικής χρονιάς.
- 2004: Παραιτείται από την πρωθυπουργία της Ισλανδίας, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην Ευρώπη, Ντέιβιντ Όντσον (1991-2004).
- 2006: Το Λουξεμβούργο γίνεται η πρώτη χώρα που ολοκληρώνει την κίνηση για αποκλειστικές ψηφιακές μεταδόσεις στην τηλεόραση.
- 2016: Τη δημιουργία Γραφείου Πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.
Γεννήσεις
- 1815: Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης. Χαρακτηρίστηκε ως ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου, μεσαιωνικού και νεότερου Ελληνισμού και μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο αποτελούν τους «Διόσκουρους» της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα. (Θαν. 10/8/1881)
- 1824: Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής και πολιτικός. (Θαν. 24/7/1879)
- 1915: Κεν Άστον, Άγγλος διαιτητής ποδοσφαίρου, εφευρέτης της κίτρινης και της κόκκινης κάρτας στο ποδόσφαιρο, που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970. Πηγή της έμπνευσής του ήταν τα φανάρια στους δρόμους του Λονδίνου, καθώς επέστρεφε στο σπίτι του από ένα επεισοδιακό ματς ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. (Θαν. 23/10/2001)
- 1957: Γκλόρια Εστέφαν, Κουβανή τραγουδίστρια και ηθοποιός
- 1976: Γιώργος Ρους, Έλληνας τραγουδοποιός
Θάνατοι
- 1715: Λουδοβίκος 14ος, βασιλιάς της Γαλλίας, γνωστός και ως «Βασιλιάς Ήλιος». (Γεν. 5/9/1638)
- 1984: Ασημάκης Πανσέληνος, Έλληνας δικηγόρος, πολιτικός, ποιητής, δοκιμιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας. (Γεν. 1903)
- 2006: Γουόρεν Μιτόφσκι, Αμερικανός εκλογολόγος, ο «πατέρας» των exit poll. (Γεν. 17/9/1934)
- 2024: Δάνης Κατρανίδης, Έλληνας ηθοποιός