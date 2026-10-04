Ναυάγιο στα κατεχόμενα: Αυξήθηκαν στους 19 οι νεκροί

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Ο απολογισμός των νεκρών από το ναυάγιο επιβατηγού καταμαράν στα ανοιχτά των ακτών της κατεχόμενης Κύπρου στα τέλη Αυγούστου αυξήθηκε σε 19, ενώ εννέα άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, καθώς η έρευνα αποκαλύπτει σοβαρές αμέλειες, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

Το πλοίο FiloJet μετέφερε 267 άτομα όταν ανατράπηκε λίγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι αυτό στις 30 Αυγούστου, 239 άνθρωποι διασώθηκαν στη θάλασσα.

Εντοπίστηκε σε βάθος 554 μέτρων

Οι Αρχές ανέφεραν ότι το ναυάγιο εντοπίστηκε σε βάθος 554 μέτρων στα ανοιχτά της Κερύνειας.

Όπως δήλωσαν, οι επιχειρήσεις στο σημείο του ναυαγίου έχουν ολοκληρωθεί, αλλά οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων θα συνεχιστούν.