Ναυάγιο στα κατεχόμενα: Αυξήθηκαν στους 19 οι νεκροί

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Διεθνή Νέα

Ναυάγιο, κατεχόμενη Κερύνεια, τραγωδία
πηγή: Jewel SAMAD / AFP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο απολογισμός των νεκρών από το ναυάγιο επιβατηγού καταμαράν στα κατεχόμενα αυξήθηκε σε 19, ενώ εννέα άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.
  • Το πλοίο FiloJet μετέφερε 267 άτομα όταν ανατράπηκε στις 30 Αυγούστου, με 239 ανθρώπους να έχουν διασωθεί.
  • Το ναυάγιο εντοπίστηκε σε βάθος 554 μέτρων στα ανοιχτά της Κερύνειας. Οι επιχειρήσεις στο σημείο έχουν ολοκληρωθεί, αλλά οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων θα συνεχιστούν.

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Ο απολογισμός των νεκρών από το ναυάγιο επιβατηγού καταμαράν στα ανοιχτά των ακτών της κατεχόμενης Κύπρου στα τέλη Αυγούστου αυξήθηκε σε 19, ενώ εννέα άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, καθώς η έρευνα αποκαλύπτει σοβαρές αμέλειες, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

Το πλοίο FiloJet μετέφερε 267 άτομα όταν ανατράπηκε λίγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι αυτό στις 30 Αυγούστου, 239 άνθρωποι διασώθηκαν στη θάλασσα.

Εντοπίστηκε σε βάθος 554 μέτρων

Οι Αρχές ανέφεραν ότι το ναυάγιο εντοπίστηκε σε βάθος 554 μέτρων στα ανοιχτά της Κερύνειας.

Όπως δήλωσαν, οι επιχειρήσεις στο σημείο του ναυαγίου έχουν ολοκληρωθεί, αλλά οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων θα συνεχιστούν.

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