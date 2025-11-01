Χανιά: Προσωρινά κρατούμενος ο 23χρονος που σκότωσε τον 54χρονο στη γιορτή του κάστανου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χανιά: Προσωρινά κρατούμενος ο 23χρονος που σκότωσε τον 54χρονο στη γιορτή του κάστανου

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, με εντολή ανακριτή και εισαγγελέα, ο 23χρονος από το Έλος Κισάμου στην Κρήτη, ο οποίος σκότωσε πυροβολώντας σχεδόν εξ’ επαφής τον 54χρονο μακρινό συγγενή του κατά τη διάρκεια της γιορτής κάστανου στο Έλος.

Ο κατηγορούμενος πέρασε την είσοδο του δικαστικού μεγάρου στα Χανιά σήμερα στις 10:00, έχοντας στο πλευρό του τους δικηγόρους Απόστολο Λύτρα και Γιώργο Φραντζεσκάκη, προκειμένου να απολογηθεί για την πράξη του και να απαντήσει στις ερωτήσεις ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Όπως δήλωσε ο κ. Λύτρας,  «εξήγησε στην κυρία ανακρίτρια κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το έγκλημα και αυτό που ουσιαστικά είπε είναι ότι βρέθηκε εξ’ απροόπτου, δέχτηκε μια απειλή, κάποιες βρισιές από τον 54χρονο, ενώ έκανε και μία κίνηση με το χέρι και θεώρησε ότι θα βγάλει όπλο και δυστυχώς το όπλο που έφερε ο δράστης μαζί του το χρησιμοποίησε χωρίς να μπορεί να καταλάβει ούτε πού στόχευσε ούτε τίποτα».

Σύμφωνα με τους δύο δικηγόρους του, ο 23χρονος είναι συντετριμμένος, έχει αντιληφθεί τι έχει συμβεί, το έχει μετανιώσει, «ζήτησε συγνώμη επανειλημμένως και ζητάει και τώρα και μέσα από τις δικές μας δηλώσεις, συγνώμη για αυτό που έχει προκαλέσει».

Ο κατηγορούμενος ανέφερε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι, πράγματι, είχαν διαφορές με το θύμα κατά το παρελθόν. Ο 54χρονος, όπως υποστήριξε ο δράστης, δημιουργούσε πολύ συχνά προβλήματα τόσο στον ίδιο όσο και στην οικογένειά του. Επίσης, δήλωσε ότι είχε μαζί του όπλο σε περίπτωση που έριχναν μπαλωθιές στη γιορτή του κάστανου.

Η προσωρινή κράτηση του 23χρονου, σύμφωνα με τον κ. Φραντζεσκάκη, ήταν μία αναμενόμενη εξέλιξη, «… δεν εξέπληξε κανέναν… όταν θα φτάσουμε στο αρμόδιο δικαστήριο που θα δικάσει την υπόθεση, θα κρίνει όλους αυτούς τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου και πιστεύω το δικαστήριο θα αντιληφθεί τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτό το τραγικό συμβάν».

Ο 23χρονος θα οδηγηθεί στο σωφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλλού.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Glucose Goddess: Κορυφαία ειδικός αποκαλύπτει πώς να ρυθμίσουμε το σάκχαρο με 3 απλές κινήσεις

Γιατί μπορούμε να φάμε τυρί με μούχλα αλλά ποτέ χαλασμένο κρέας – Τι να προσέχουμε;

Πώς ο «σκιώδης στόλος» κρατά ζωντανές τις ροές πετρελαίου της Ρωσίας παρά τις κυρώσεις – Το «φάντασμα» της ναυτιλίας

Επιθεώρηση Εργασίας: 318 καταγγελίες για παρενόχληση το 2024 – Στροφή προς κουλτούρα μηδενικής ανοχής

Corrective AI: Η «διορθωτική τεχνητή νοημοσύνη» της Adobe αλλάζει τον τόνο και το συναίσθημα μιας φωνητικής αφήγησης

Τεστ προσωπικότητας: Το ποτήρι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε καινοτόμος, αξιόπιστος ή ευρηματικός
περισσότερα
14:45 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Μια Ελληνίδα πρίμα μπαλαρίνα στα ιστορικά εγκαίνια

Σήμερα, κάτω από τον αιγυπτιακό ουρανό, το Grand Egyptian Museum θα φωτιστεί ξανά – αυτή...
14:27 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Μακελειό στην Κρήτη: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο χωριό Βορίζια – Πληροφορίες ότι συνεχίζεται η ανταλλαγή πυροβολισμών

«Αστακός» είναι το χωριό Βορίζια του Δήμου Φαιστού, στην Κρήτη μετά το αιματοκύλισμα που συνέβ...
14:15 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Λόφος Στρέφη: Επίθεση με μολότοφ σε ομάδα της ΟΠΚΕ – Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός

Επίθεση δέκα ατόμων που έριξαν βόμβες μολότοφ σε Ομάδα της ΟΠΚΕ που βρίσκονταν στον Λόφο του Σ...
13:33 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

ΕΛ.ΑΣ.: Διατάχθηκε ΕΔΕ για τα επεισόδια στα Εξάρχεια

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για ενέργειες ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς