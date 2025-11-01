«Καλά θα πάει κι αυτό»: Η Ρόδω ανακαλύπτει το παρελθόν του Μίμη

Μη χάσετε τα νέα επεισόδια της ανατρεπτικής σειράς «Καλά θα πάει κι αυτό», που μεταδίδονται από τη Δευτέρα 3 έως και την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2025, στις 22:00 από την ΕΡΤ1.

Κι ενώ η υγεία της Χαρίκλειας χειροτερεύει, ένας μεσίτης προσπαθεί να αγοράσει το σπίτι στο Πόρτο Ράφτη. Εξουθενωμένη, αλλά ανυποχώρητη, ξέρει πως αν το μυστικό της βγει στο φως, η οικογένεια θα διαλυθεί. Στο μεταξύ, ο Πάρις εξομολογείται στην Ντιέγκο όσα γνωρίζει σχετικά με το χακάρισμα στη Needs, αλλά και τις υποψίες του για τον Τζόνι!

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου – Επεισόδιο 20ο

Η Ελισάβετ και η Νίκη εμπλέκονται σε αποστολή διάσωσης, ψάχνοντας για την εξαφανισμένη φίλη τους. Είναι ζωντανή ή κάτι πολύ χειρότερο έχει συμβεί; Η Ρόδω, ανάμεσα σε μνήμες και στο πεσμένο της ηθικό, εξομολογείται τα πάντα στη «Δώρο Α.Ι.», η οποία τώρα όχι μόνο σχολιάζει την πολιτική και την κουτσομπολίστικη επικαιρότητα, αλλά βγάζει και στατιστικές πιθανότητες για το αν ο Πάρις και η Μιχαέλα θα είναι πάλι μαζί!

Ο Αλέκος παλεύει με τις μαντινάδες του Μίμη, ενώ η Ελισάβετ αποκαλύπτει στη Νίκη ότι ο «ξάδελφός» της είναι πολύ πιο επικίνδυνος απ’ όσο δείχνει. Η Νάταλι σοκάρεται, όταν ο Ίωνας τής αποκαλύπτει όσα έμαθε για τον Όθωνα. Στο σπίτι της Χαρίκλειας, η υγεία της χειροτερεύει, την ώρα που ένας μεσίτης προσπαθεί να αγοράσει το σπίτι στο Πόρτο Ράφτη. Όμως, οι κινήσεις του δείχνουν πως δεν είναι απλός επενδυτής.

Η Χαρίκλεια, εξουθενωμένη, αλλά ανυποχώρητη, ξέρει πως αν το μυστικό βγει στο φως, η οικογένεια θα διαλυθεί. Στο σπίτι της Ντιέγκο, ο Πάρις εισβάλλει έτοιμος για ομολογία και σύγκρουση: «Τέρμα τα ψέματα. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε».

Τρίτη 4 Νοεμβρίου – Επεισόδιο 21ο

Στο θέατρο, η Μιχαέλα βρίσκεται σε κόντρα με τον σκηνοθέτη, ενώ η Λέα Μαύρου αποκαλύπτει για πρώτη φορά τον αληθινό της εαυτό και αφήνει τη Μιχαέλα με το στόμα ανοιχτό. Ο Πάρις κάνει εξομολόγηση στη Ντιέγκο για το χακάρισμα στη Needs και τις υποψίες του για τον Τζόνι! Η Ντιέγκο ταράζεται, αλλά το κρύβει, ενώ ο Πάρις αναρωτιέται αν ο φίλος του τον πρόδωσε.

Την ίδια ώρα ο Τζόνι αδημονεί έξω από το σπίτι, νευρικός, περιμένοντας νέα. Η φιλία τους κρέμεται σε μια κλωστή. Στο μεταξύ, η Κατερίνα βγαίνει ντυμένη στα καλύτερά της και δέχεται περιποιήσεις σαν να ήταν βασίλισσα, ενώ ο Τάσος βράζει από ζήλια. Μήπως ήρθε η στιγμή που οι ρόλοι στο σπίτι Σωτηρίου θα αντιστραφούν;

Στο σπίτι των Παπαδάκηδων, η Ρόδω παλεύει με τα υπονοούμενα του ανιψιού Μίμη, που δεν ξέρει αν την βλέπει σαν «θεία» ή σαν… ψητό στα κάρβουνα. Ο Αλέκος, αφελής, συνεχίζει να τον στηρίζει, ενώ η Ροδώ σφίγγει τα δόντια. Ένα τηλεφώνημα-βόμβα τη σοκάρει: το παρελθόν του Μίμη δεν είναι αυτό που λέει.

Ο Απόλλωνας, ψάχνοντας το δωμάτιο του Πάρι, βρίσκει κάτι που τον κάνει να αναρωτιέται τι κρύβει ο αδελφός του. Η Χαρίκλεια παλεύει με την υγεία της, ενώ ο Μάκης και ο Γκίκας προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στο καθήκον και στην τρυφερότητα.

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου – Επεισόδιο 22ο

Ο Πάρις παίρνει την απόφαση να φύγει για τη Νέα Υόρκη, αφήνοντας τον Απόλλωνα με την ευθύνη της εταιρείας. Eίναι όντως «για λίγο» ή λέει ψέματα και σε εκείνον; Η Ντιέγκο και ο Τζόνι μοιράζονται τρυφερές στιγμές, ενώ εκείνος παλεύει με το άγχος ότι ο Πάρις τον θεωρεί προδότη. Η Ντιέγκο τού δίνει κουράγιο, αλλά το ρήγμα έχει ανοίξει.

Στο μεταξύ, η Νάταλι βγάζει τη μητέρα της σε δείπνο πολυτελείας. Η Μιχαέλα συναντά ξανά τη Λέα, η οποία αποκαλύπτει το σκληρό παρελθόν της, τις κακοποιήσεις, τις απώλειες. Οι δυο γυναίκες έρχονται κοντά, με τη Μιχαέλα να βλέπει στη Λέα ένα παραμορφωμένο καθρέφτη του εαυτού της.

Στο ψαράδικο ο Αλέκος, με κέφι και μαντινάδες, ετοιμάζει «σαφάρι θησαυρού» με τον Μίμη. Η υγεία της Χαρίκλειας χειροτερεύει. Παραμιλά, και σπέρνει ανησυχία σε Φιλιώ και Απόλλωνα, ενώ ο Γκίκας φτιάχνει «θαυματουργές χορτόσουπες».

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθέτες: Ράνια Χαραλαμποπούλου, Ειρήνη Λουκάτου

Διεύθυνση Εκτέλεσης Παραγωγής: Διαμαντής Χωραφάς, Αλέξανδρος Ρόκας

Σκηνογράφος: Γιάννης Δούμας

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Νίκος Βούλγαρης, Γιάννης Κουρπαδάκης

Οργάνωση Εκτέλεση Παραγωγής: Βασίλης Διαμαντίδης

Επιμέλεια Εκτέλεση Παραγωγής: Ναταλί Γιετιμιάν

Executive Producer: Σταύρος Καπεζούζος

Εκτέλεση Παραγωγής: Pedio Productions

Παραγωγή: ΕΡΤ Α.Ε

Παίζουν: Κώστας Κόκλας, Μαρία Λεκάκη, Κωνσταντίνα Κλαψινού, Γιώργος Χριστοδούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Μαρία Κωνσταντάκη, Τζίνη Παπαδοπούλου, Πάρις Θωμόπουλος, Ελισάβετ Γιαννακού, Πέτρος Σκαρμέας, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Ίαν Στρατής, Κώστας Κορωναίος, Στέλιος Ιακωβίδης.

Στον ρόλο της Φιλιώς η Ελένη Φιλίνη.

Στον ρόλο του Τάσου ο Γιάννης Ζουγανέλης

Στον ρόλο της Χαρίκλειας, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Το τραγούδι των τίτλων «Καλά θα πάει κι αυτό» ερμηνεύουν ο Γιάννης Γιοκαρίνης και ο Βασίλης Καζούλης, τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Τερζής και τους στίχους ο Γιάννης Κότσιρας.